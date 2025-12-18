TCL تستعرض ملامح المستقبل عبر ابتكارات بصرية متقدمة ومحفظة منتجات مدعومة بالذكاء الاصطناعي في CES 2026

شينزن، الصين، 18 ديسمبر 2025 /PRNewswire/ -- تستعد TCL، الشركة العالمية الرائدة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية والعلامة التجارية رقم 1 عالميًا في تقنيات Mini LED وأجهزة التلفاز فائقة الكِبَر، لتتصدر المشهد في معرض CES 2026 من خلال عرض موسّع يضم أحدث شاشاتها المتقدمة ومحفظة متكاملة من المنتجات الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

TCL to Display the Future with Advanced Visual Innovations and AI-Powered Product Portfolio at CES 2026

ومن خلال تحويل جناحها إلى مساحة تُحاكي بوابة نحو مستقبل التجارب البصرية، ستُظهر TCL للزوار كيف تقدم لوحات العرض الاستثنائية لديها أداءً غير مسبوق عبر طيف واسع من الأحجام والفئات وعوامل الشكل. ويستند هذا العرض إلى خبرات TCL CSOT، الشركة الرائدة عالميًا في تقنيات العرض المتقدمة وإحدى الشركات التابعة لـ TCL.

وخلال المعرض، ستكشف TCL أيضًا عن جيل جديد من الأجهزة الرائدة ضمن فئات أجهزة وتقنيات العرض والشاشات، إلى جانب الأجهزة المحمولة والأجهزة القابلة للارتداء. ومن أبرز محطات العرض تقنية TCL المسماة SQD-Mini LED، التي تتمتع بخمس مزايا أساسية تشمل نطاق ألوان واسعًا لجميع المشاهد، وعدم تداخل الألوان، وعددًا أكبر من مناطق التعتيم المحلية، وسطوعًا أعلى، وهيكلًا فائق النحافة. كما سيحصل الزوار على نظرة أولى على أحدث هواتف NXTPAPER المزودة بتقنيات العناية بالعين، وأجهزة لوحية للكتابة الإلكترونية (E-Note)، إضافة إلى نظارات الواقع المعزز (AR). وتبرز هذه المنتجات معًا قدرات TCL الاستثنائية في تقديم تجارب مشاهدة متقدمة عبر مجالات استخدام متعددة.

وإلى جانب التطورات في تقنيات العرض، ستقدم الشركة محفظة متكاملة من الأجهزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمصممة للمساهمة في رسم ملامح مستقبل الذكاء. وسيتمكن الزوار من استكشاف مفهوم الحياة الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر مجموعة من الأجهزة المنزلية، تشمل مكيفات الهواء والثلاجات والغسالات والأقفال الذكية، فضلًا عن تجارب ترفيهية غامرة تتيحها أجهزة التلفاز المدعومة بالذكاء الاصطناعي ونظارات الواقع المعزز وأجهزة العرض. كما ستستعرض TCL أحدث تطوراتها في تعزيز الإنتاجية والتنقل بالذكاء الاصطناعي عبر الأجهزة المحمولة والأجهزة اللوحية، إلى جانب حلول منظومة الإنسان والمركبة والمنزل، بما يوضح كيف تسهم تقنيات الذكاء الاصطناعي لدى TCL في تشكيل المرحلة المقبلة من أنماط العيش والعمل والاتصال.

وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل خلال CES 2026.

وفيما يلي معلومات جناح TCL في المعرض:

التاريخ: من 6 إلى 9 يناير 2026

المكان: مركز مؤتمرات لاس فيغاس، القاعة المركزية، الجناح رقم 18604

نبذة عن TCL

تُعد شركة TCL هي إحدى العلامات التجارية الرائدة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية وأحد قادة صناعة التلفزيونات في العالم. وتوجد شركة TCL في الوقت الحالي في أكثر من 160 سوقًا حول العالم. وتتخصص الشركة في الأبحاث والتطوير وتصنيع منتجات الإلكترونيات الاستهلاكية التي تتنوع بين أجهزة التلفزيون وأجهزة الصوت والأجهزة المنزلية والأجهزة المحمولة والنظارات الذكية والشاشات التجارية وغيرها. تفضل بزيارة موقع TCL الإلكتروني عبر الرابط: .https://www.tcl.com

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2847788/TCL_Displays_the_Future_with_Advanced_Visual_Innovations_and_AI_Product_Portfolio_at_CES_2026.jpg