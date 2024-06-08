شنجن، الصين, 8 يونيو/حزيران 2024 /PRNewswire/ -- بدأ منتدى Huawei HiFS Frontier 2024 في شنجن. وقد جمع المنتدى، الذي يحمل موضوع تعزيز المرونة، وإعادة تشكيل التمويل الأكثر ذكاء معًا، المؤسسات المالية وشركاء Huawei من جميع أنحاء العالم. ناقشوا كيف يمكنهم إعادة تشكيل المرونة والسرعة والذكاء من خلال الابتكار التكنولوجي المستمر والتعاون في النظام الإيكولوجي في مواجهة الشكوك المستقبلية، وتسريع التحول الرقمي والذكي للصناعة المالية في نهاية المطاف.

1 بناء البنية التحتية الذكية لتسريع الذكاء المالي

ألقى ليو تشن، نائب الرئيس الأول، رئيس مبيعات المؤسسات، Huawei، ملاحظات افتتاحية في المنتدى. وقال: "من أجل تحقيق تحول رقمي وذكائي سليم في صناعة التمويل، تعتقد Huawei أن هناك ثلاثة ركائز أساسية: بناء بنية تحتية قوية ومرنة لتكنولوجيا المعلومات؛ وبناء بنية تحتية هجينة متعددة السحابة لزيادة قابلية تطوير النظام وزيادة مرونة الأعمال؛ وتطوير منصة بيانات متقاربة، والاستفادة من السحابة، والبيانات المتدفقة، والتحليلات في الوقت الفعلي لتحقيق أقصى قدر من قيمة البيانات".

2 تعزيز المرونة، إعادة تشكيل التمويل الذكي معًا

ألقى جيسون كاو، نائب رئيس Huawei والرئيس التنفيذي لِـ Huawei Digital Finance BU، خطاباً رئيسياً في المنتدى. وأشار إلى أنه في العالم الذكي، تتطور التقنيات والصناعات بسرعة، ويجب على المؤسسات المالية إعادة تشكيل المرونة والسرعة والذكاء حتى تظل قادرة على المنافسة في الاقتصاد الرقمي. مع التركيز على أهداف Zero Downtime وZero Wait وZero Touch وZero Trust، قامت Huawei بتحديث سلسلة من حلول مرونة البنية التحتية لمساعدة المؤسسات المالية على إعادة تشكيل المرونة؛ وترقية أربع قدرات رئيسية، بما في ذلك CCE عالية الأداء وقاعدة البيانات الموزعة GaussDB، لمساعدة المؤسسات المالية على تسريع تحديث التطبيقات وإعادة تشكيل المرونة على أساس بنية سحابة هجينة؛ وترقية أنظمة البيانات من حيث البنية والحوكمة والأعمال لتحسين سيناريوهات النظام والمستخدم والخبرات التجارية، وإطلاق العنان لمزيد من قيمة البيانات والذكاء الاصطناعي التوليدي، ومساعدة العملاء على التحرك نحو بنوك الذكاء الاصطناعي". كما قال كاو.

قدم كونتي تشين، كبير مسؤولي التحول الرقمي في Huawei Digital Finance BU، اقتراحات للبنوك في عصر السحابة والذكاء الاصطناعي، قائلا: "مع التقدم السريع في تكنولوجيا السحابة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب ظهور منافسين جدد مثل البنوك الرقمية وشركات التكنولوجيا المالية، يجب على البنوك التقليدية إعطاء الأولوية للتكيف مع هذا المشهد الجديد. مع ضمان استقرار وموثوقية عملياتها الحالية، ينبغي أن يكون تركيزها الأساسي على الاستثمار في البنية التحتية للبيانات، تليها تحسين كفاءة الاستثمار. يجب أن يتحول تركيز تطبيق البيانات نحو قيادة العمليات التجارية وخلق قيمة للعملاء."

قالت جوي هوانغ، نائبة رئيس Huawei Cloud Computing ورئيس قسم Huawei Cloud Computing Strategy & Industry Development: "تبتكر HUAWEI CLOUD باستمرار وتستخدم 9 تقنيات مبتكرة لبناء سحابة مالية من الطراز العالمي، مما يوفر العملاء الماليين ببنية تحتية سحابية مرنة وموثوقة مثل الحاسوب المركزي. تساعد إدارة السحابة المتعددة وقدرات DR والنسخ الاحتياطي القائمة على السحابة العملاء الحكوميين والشركات على إنشاء سحابة جماعية واحدة. الاستفادة من المنتجات والتقنيات الرائدة في الصناعة مثل قواعد البيانات والبيانات الكبيرة ومستودعات البيانات والذكاء الاصطناعي لتنفيذ تقارب البيانات والذكاء، ودعم اتخاذ القرارات السريعة والفعالة للعملاء. بفضل إمكانات خدمة الترحيل الاحترافية، تساعد Huawei المستخدمين الماليين على الهجرة إلى السحابة واستخدامها، مما يؤدي إلى تسريع تحديث التطبيقات المالية.

3 التعاون مع الشركاء العالميين لخلق قيمة جديدة

في هذا المنتدى، أطلقت Huawei برنامج تسريع FPGGP (برنامج الشريك المالي Go Global). وفقًا لجيسون كاو، تلتزم Huawei ببناء نظام بيئي عالمي لصناعة التمويل الرقمي. ويشمل ذلك الشركاء الرائدين عالمياً، وأولئك الذين ينخرطون في الصناعة المحلية، وأولئك الذين هم مبتكرون في سيناريوهات مقسمة.

حتى الآن، خدمت Huawei أكثر من 3600 عميل مالي في أكثر من 60 دولة ومنطقة، بما في ذلك 53 من أكبر 100 بنك في العالم.

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