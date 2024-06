SHENZHEN, Čína, 8. júna 2024 /PRNewswire/ -- V Shenzene sa začalo fórum Huawei HiFS Frontier Forum 2024. Fórum na tému zvyšovania odolnosti a spoločného smerovania k inteligentnejším financiám spojilo finančné inštitúcie a partnerov spoločnosti Huawei z celého sveta. Diskutovali o tom, ako by mohli pretvárať odolnosť, agilitu a inteligenciu prostredníctvom neustálych technologických inovácií a spolupráce ekosystémov tvárou v tvár budúcim neistotám a v konečnom dôsledku urýchliť digitálnu a inteligentnú transformáciu finančného sektora.

1 Budovanie inteligentnej infraštruktúry na urýchlenie finančnej inteligencie

Leo Chen, senior viceprezident a prezident podnikového predaja v Huawei, predniesol na fóre úvodné poznámky. Povedal: „Spoločnosť Huawei je presvedčená, že na realizáciu zdravej digitálnej a inteligentnej transformácie finančného sektora sú nevyhnutné tri piliere: budovanie robustnej a odolnej IT infraštruktúry; budovanie hybridnej multicloudovej infraštruktúry pre vyššiu škálovateľnosť systémov a väčšiu obchodnú agilitu; a vývoj konvergovanej dátovej platformy s využitím cloudu, streamovania údajov a analýzy v reálnom čase s cieľom maximalizovať hodnotu dát"

2 Zvyšovanie odolnosti a spoločné smerovanie k inteligentnejším financiám

Jason Cao, viceprezident Huawei a generálny riaditeľ Huawei Digital Finance BU, predniesol na fóre hlavný prejav. Poukázal na to, že v inteligentnom svete sa technológie a odvetvia vyvíjajú rýchlo a finančné inštitúcie musia transformovať svoju odolnosť, agilitu a inteligenciu, aby si v digitálnej ekonomike zachovali konkurencieschopnosť. „Spoločnosť Huawei sa zameriava na ciele Zero Downtime, Zero Wait, Zero Touch a Zero Trust a rozšírila rad riešení pre odolnosť infraštruktúry, aby pomohla finančným inštitúciám zvyšovať odolnosť. Okrem toho zmodernizovala štyri kľúčové funkcie vrátane vysoko výkonnej CCE a distribuovanej databázy GaussDB, aby pomohla finančným inštitúciám urýchliť modernizáciu aplikácií a zmeniť agilitu na základe hybridnej cloudovej architektúry. Zároveň zmodernizovala dátové systémy z hľadiska architektúry, riadenia a obchodných scenárov s cieľom zlepšiť systémové, používateľské a obchodné skúsenosti, uvoľniť väčšiu hodnotu údajov a generatívnu AI a pomôcť zákazníkom prejsť na banky s podporou AI," povedal Cao.

Kunte Chen, riaditeľ pre digitálnu transformáciu Huawei Digital Finance BU, predniesol návrhy pre banky v ére cloudu a AI: „S rýchlym pokrokom v oblasti cloudových technológií a umelej inteligencie spolu so nástupom nových konkurentov, ako sú digitálne banky a fintech spoločnosti, sa tradičné banky musia prispôsobovať tomuto novému prostrediu. Pri zabezpečovaní stability a spoľahlivosti existujúcich operácií by sa mali zamerať najmä na investície do dátovej infraštruktúry a následne na optimalizáciu efektívnosti investícií. Dôraz dátovej aplikácie by sa mal presunúť smerom k riadeniu obchodných operácií a vytváraniu hodnoty pre zákazníkov."

Joy Huang, viceprezidentka Huawei Cloud Computing a prezidentka Huawei Cloud Computing Strategy & Industry Development Dept, uviedla: „HUAWEI CLOUD neustále inovuje a prostredníctvom 9 inovatívnych technológií buduje finančný cloud svetovej úrovne, takže poskytuje finančným zákazníkom odolnú cloudovú infraštruktúru, ktorá je rovnako spoľahlivá ako mainframe. Správa viacerých cloudov a funkcie DR a zálohovania založené na cloude pomáhajú vládnym a podnikovým zákazníkom vytvárať jeden skupinový cloud. Pomocou špičkových produktov a technológií, ako sú databázy, veľké dáta, dátové sklady a umelá inteligencia, sa realizuje konvergencia dát a inteligencie, ktorá podporuje rýchle a efektívne rozhodovanie zákazníkov. Vďaka možnostiam profesionálnych migračných služieb pomáha Huawei finančným používateľom migrovať do cloudu a začať ho používať, čím urýchľuje modernizáciu finančných aplikácií.

3 Spolupráca s globálnymi partnermi na vytváraní novej hodnoty

Na tomto fóre uviedla spoločnosť Huawei akceleračný program FPGGP (Financial Partner Go Global Program). Ako povedal Jason Cao, spoločnosť Huawei je odhodlaná budovať globálny ekosystém pre odvetvie digitálnych financií. To zahŕňa popredných globálnych partnerov, účastníkov lokálneho odvetvia aj tých, ktorí prinášajú inovácie do segmentovaných scenároch.

K dnešnému dňu spoločnosť Huawei poskytla služby viac ako 3 600 finančným zákazníkom vo viac ako 60 krajinách a regiónoch vrátane 53 zo 100 najväčších svetových bánk.

