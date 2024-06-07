華為高級副總裁、企業銷售總裁陳雷在開場致辭時表示：「華為認為，要穩步實現金融業的數字化和智能化轉型，三大支柱不可或缺：一是，構建強勁、有韌性的 IT 基礎設施；二是，構建『混合多雲』的雲基礎設施，以實現金融系統的高可擴展性和業務的高敏捷性；三是，打造融合數據平台，利用雲、流數據和實時分析等工具和手段，實現數據價值的最大化。」

韌行智遠，共築金融新質生產力

華為副總裁、數字金融軍團CEO曹沖發表主題演講。他指出：「智能世界，科技、產業、金融都在加速變革，金融機構需要重塑韌性、重塑敏捷、重塑智能，構建數字經濟下的新的競爭力。圍繞『Zero Downtime，Zero Wait，Zero Touch，Zero Trust』目標，華為升級系列化的基礎設施韌性方案，助力金融機構重塑韌性；基於混合雲一致架構，以高性能CCE（Cloud Container Engine，雲容器引擎）、分佈式數據庫GaussDB等4大能力升級，助力金融機構加速應用現代化，重塑敏捷；通過架構、治理、業務場景升級數據體系，圍繞數據使用的系統體驗、用戶體驗與業務體驗，加速釋放數據價值，實現生成式AI從智力湧現到價值湧現，助力客戶邁向AI Bank。」

對於正處在雲與人工智能時代的銀行，華為數字金融軍團首席數字化轉型官陳昆德提出：「雲技術、AI、數字銀行、金融科技等新競爭者不斷湧現，傳統銀行首要任務需在確保傳統業務穩定可靠的同時，優先投資數據建設，然後提升投資效率。數據應用重心應轉向業務運營、為用戶創造價值。」

華為雲計算副總裁、華為雲計算戰略與產業發展部總裁黃瑾表示：「華為雲持續創新，以9大創新技術打造世界級的金融雲底座，為金融客戶打造大機一樣可靠的韌性雲基礎設施。通過多雲管理，雲上容災備份能力，幫助政企客戶打造集團一朵雲。借助業界領先的數據庫、大數據、數倉，AI等產品和技術實現數智融合，支撐客戶快速高效決策。以專業的遷移服務能力，幫助金融用戶上好雲，用好雲，加速金融應用現代化。」

發佈FPGGP加速計劃，攜手全球生態夥伴共創新價值

在本次論壇期間，華為發佈FPGGP（Financial Partner Go Global Program）加速行動計劃。華為副總裁、數字金融軍團CEO曹沖表示：「我們致力於構建全球的數字金融行業生態系統，既有全球領先的合作夥伴，也有深耕當地行業的同路人，還有行業細分場景引領創新的夥伴。旨在攜手更多有行業經驗、合作意願、出海計劃的行業夥伴，圍繞全球金融行業數字化轉型的關鍵場景，發揮華為和夥伴雙方的技術創新能力，從咨詢、方案到服務，全週期支撐金融行業客戶的轉型升級，實現全球範圍的合作共贏。」

截至目前，華為已服務全球60多個國家和地區的3,600多個金融客戶，包括全球Top100銀行中的53家。

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SOURCE HUAWEI