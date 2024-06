SHENZHEN, Chine, 8 juin 2024 /PRNewswire/ -- Le Huawei HiFS Frontier Forum 2024 a débuté à Shenzhen. Le forum, dont le thème est Boost Resilience, Reshaping Smarter Finance Together (Renforcer la résilience, remodeler ensemble une finance plus intelligente), a réuni des institutions financières et des partenaires de Huawei du monde entier. Ils ont discuté de la façon dont ils peuvent remodeler la résilience, l'agilité et l'intelligence grâce à une innovation technologique continue et à une coopération écosystémique face aux incertitudes futures, et finalement accélérer la transformation numérique et intelligente du secteur financier.

1 Construire une infrastructure intelligente pour accélérer l'intelligence financière

Leo Chen, vice-président principal et président des ventes aux entreprises chez Huawei, a prononcé le discours d'ouverture du forum. Il a déclaré : « Pour réaliser une transformation numérique et intelligente saine du secteur financier, Huawei estime que trois piliers sont essentiels : construire une infrastructure informatique robuste et résiliente ; construire une infrastructure multi-cloud hybride pour une plus grande évolutivité du système et une plus grande agilité commerciale ; et développer une plateforme de données convergentes, en tirant parti du cloud, des données en continu et des analyses en temps réel pour maximiser la valeur des données. »

2 Renforcer la résilience, remodeler ensemble une finance plus intelligente

Jason Cao, vice-président de Huawei et PDG de l'unité Finance numérique de Huawei, a prononcé un discours lors du forum. Il a souligné que dans le monde intelligent, les technologies et les industries évoluent rapidement et que les institutions financières doivent remodeler la résilience, l'agilité et l'intelligence pour rester compétitives dans l'économie numérique. « En se concentrant sur les objectifs de zéro temps d'arrêt, zéro attente, zéro contact et zéro confiance, Huawei a mis à niveau une série de solutions de résilience des infrastructures pour aider les institutions financières à remodeler la résilience ; mis à niveau quatre capacités clés, y compris l'ECC haute performance et la base de données distribuée GaussDB, aider les institutions financières à accélérer la modernisation des applications et à remodeler l'agilité en s'appuyant sur une architecture cloud hybride ; mise à niveau des systèmes de données en termes d'architecture, de gouvernance et de scénarios commerciaux afin d'améliorer les expériences des systèmes, des utilisateurs et des entreprises ; libérer plus de valeur des données et de l'IA générative, et aider les clients à s'orienter vers les banques d'IA », a déclaré Cao.

Kunte Chen, directeur de la transformation numérique de l'unité Finance numérique de Huawei, a proposé des suggestions pour les banques à l'ère du cloud et de l'IA : « Avec les avancées rapides de la technologie cloud et de l'IA, associées à l'émergence de nouveaux concurrents tels que les banques numériques et les sociétés fintech, les banques traditionnelles doivent donner la priorité à l'adaptation à ce nouveau paysage. Tout en assurant la stabilité et la fiabilité de leurs opérations existantes, ils devraient se concentrer principalement sur l'investissement dans l'infrastructure de données, puis sur l'optimisation de l'efficacité des investissements. L'application des données devrait mettre l'accent sur la conduite des opérations commerciales et la création de valeur pour les clients. »

Joy Huang, vice-présidente de Huawei Cloud Computing et présidente de Huawei Cloud Computing Strategy & Industry Development Dept, a déclaré : « HUAWEI CLOUD innove et utilise en permanence 9 technologies innovantes pour construire un cloud financier de classe mondiale, offrant aux clients financiers une infrastructure cloud résiliente aussi fiable que l'ordinateur central. La gestion multi-cloud et les capacités de reprise après sinistre et de sauvegarde basées sur le cloud aident les clients gouvernementaux et d'entreprise à construire un cloud de groupe. Tirer parti des produits et des technologies de pointe tels que les bases de données, le big data, les entrepôts de données et l'IA pour mettre en œuvre la convergence des données et de l'intelligence, soutenant ainsi la prise de décision rapide et efficace des clients. Grâce à ses capacités de services de migration professionnels, Huawei aide les utilisateurs financiers à migrer vers le cloud et à l'utiliser, accélérant ainsi la modernisation des applications financières.

3 Collaborer avec des partenaires mondiaux pour créer une nouvelle valeur

Lors de ce forum, Huawei a lancé le programme d'accélération FPGGP (Financial Partner Go Global Program). Selon Jason Cao, Huawei s'engage à construire un écosystème mondial pour l'industrie de la finance numérique. Cela implique des partenaires mondiaux de premier plan, des personnes engagées dans l'industrie locale et des innovateurs dans des scénarios segmentés.

Jusqu'à présent, Huawei a servi plus de 3 600 clients financiers de plus de 60 pays et régions, dont 53 des 100 plus grandes banques mondiales.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2433081/image_986294_32751255.jpg