SHENZHEN, China, 8 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- O Huawei HiFS Frontier Forum 2024 teve início em Shenzhen. O fórum, com o tema Aumento da Resiliência, Reformulando Juntos Finanças Mais Inteligentes (Boost Resilience, Reshaping Smarter Finance Together), reuniu instituições financeiras e parceiros da Huawei de todo o mundo. Eles discutiram como podem remodelar a resiliência, a agilidade e a inteligência por meio da inovação tecnológica contínua e da cooperação do ecossistema, diante das incertezas futuras e, por fim, como acelerar a transformação digital e inteligente do setor financeiro.

1 Criando uma infraestrutura inteligente para acelerar a inteligência financeira

Leo Chen, vice-presidente sênior e presidente de vendas corporativas da Huawei, fez o discurso de abertura do fórum. Ele disse: "Para realizar uma transformação digital e inteligente sólida do setor financeiro, a Huawei acredita que três pilares são essenciais: construir uma infraestrutura de TI robusta e resiliente; construir uma infraestrutura híbrida multinuvem para obter maior escalabilidade do sistema e maior agilidade nos negócios; e desenvolver uma plataforma de dados convergente, aproveitando a nuvem, dados de streaming e análises em tempo real para maximizar o valor dos dados."

2 Aumento da resiliência, reformulando juntos finanças mais inteligentes

Jason Cao, vice-presidente da Huawei e CEO da Unidade de Negócios de Finanças Digitais (Huawei Digital Finance BU), fez um discurso de abertura no fórum. Ele destacou que, no mundo inteligente, as tecnologias e os setores estão evoluindo rapidamente, e as instituições financeiras precisam reformular a resiliência, a agilidade e a inteligência para permanecerem competitivas na economia digital. "Com foco nos objetivos de obter Zero Inatividade, Zero Espera, Zero Contato e Zero Fidelização, a Huawei atualizou uma série de soluções de resiliência de infraestrutura para ajudar as instituições financeiras a reformular a resiliência; atualizou quatro recursos principais, incluindo CCE de alto desempenho e base de dados distribuída GaussDB, para ajudar as instituições financeiras a acelerar a modernização de aplicativos e reformular a agilidade, com base em uma arquitetura de nuvem híbrida; atualizou os sistemas de dados em termos de arquitetura, governança e cenários de negócios para melhorar as experiências do sistema, do usuário e dos negócios, liberar mais valor dos dados e da IA generativa e ajudar os clientes a avançar em direção aos bancos de IA", disse Cao.

Kunte Chen, diretor de transformação digital da Huawei Digital Finance BU, propôs sugestões para os bancos na era da nuvem e da IA: "Com os rápidos avanços na tecnologia de nuvem e IA, juntamente com o surgimento de novos concorrentes, como bancos digitais e empresas de fintech, os bancos tradicionais devem priorizar a adaptação a esse novo cenário. Ao mesmo tempo em que garantem a estabilidade e a confiabilidade de suas operações existentes, seu foco principal deve ser o investimento em infraestrutura de dados, seguido pela otimização da eficiência do investimento. A ênfase da aplicação de dados deve mudar para a condução das operações comerciais e a criação de valor para os clientes."

Joy Huang, vice-presidente da Huawei Cloud Computing e presidente do Huawei Cloud Computing Strategy & Industry Development Dept, disse: "A HUAWEI CLOUD inova continuamente e usa 9 tecnologias inovadoras para construir uma nuvem financeira de nível internacional, fornecendo aos clientes financeiros uma infraestrutura de nuvem resiliente que é tão confiável quanto mainframe. O gerenciamento multinuvem e os recursos de recuperação de desastres (DR) e backup baseados na nuvem ajudam os clientes governamentais e empresariais a criar uma nuvem de grupo. Aproveita os produtos e as tecnologias líderes do setor, como bases de dados, big data, data warehouses e IA, para implementar a convergência de dados e inteligência, apoiando a tomada de decisões rápida e eficiente dos clientes. Com recursos de serviço de migração profissional, a Huawei ajuda os usuários financeiros a migrar e a usar a nuvem, acelerando a modernização de aplicativos financeiros.

3 Colaboração com parceiros globais para criar novos valores

Nesse fórum, a Huawei lançou o Programa de Aceleração FPGGP (Financial Partner Go Global Program). De acordo com Jason Cao, a Huawei está comprometida com a construção de um ecossistema global para o setor financeiro digital. Isso envolve parceiros líderes globais que estejam engajados no setor local e que sejam inovadores em cenários segmentados.

Até o momento, a Huawei atendeu a mais de 3.600 clientes financeiros em mais de 60 países e regiões, incluindo 53 dos 100 maiores bancos do mundo.

