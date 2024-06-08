ШЭНЬЧЖЭНЬ, Китай, 8 июня 2024 г. /PRNewswire/ -- В Шэньчжэне начался форум Huawei HiFS Frontier 2024. Форум, посвященный теме «Повышение устойчивости, совместно преобразовывая умные финансы», собрал финансовые учреждения и партнеров Huawei со всего мира. Они обсудили, как они могут изменить устойчивость, гибкость и интеллект посредством непрерывных технологических инноваций и сотрудничества экосистем перед лицом будущих неопределенностей и в конечном итоге ускорить цифровую и интеллектуальную трансформацию финансовой отрасли.

1 Создание интеллектуальной инфраструктуры для ускорения интеллектуальных финансов

Лео Чен (Leo Chen), старший вице-президент, президент по корпоративным продажам Huawei, выступил со вступительным словом на форуме. Он сказал: «Huawei считает, что для осуществления надежной цифровой и интеллектуальной трансформации финансовой отрасли необходимы три столпа: создание надежной и отказоустойчивой ИТ-инфраструктуры; создание гибридной многооблачной инфраструктуры для более высокой масштабируемости системы и большей гибкости бизнеса; и разработка конвергентной платформы данных, использование облака, потоковой передачи данных и аналитики в реальном времени для максимизации ценности данных».

2 Повышение устойчивости, совместно преобразовывая умные финансы

Джейсон Цао (Jason Cao), вице-президент Huawei и генеральный директор бизнес-подразделения Huawei Digital Finance, выступил с программной речью на форуме. Он отметил, что в интеллектуальном мире технологии и отрасли быстро развиваются, и финансовые учреждения должны изменить устойчивость, гибкость и интеллект, чтобы оставаться конкурентоспособными в цифровой экономике. «Ориентируясь на цели нулевого времени простоев, нулевого времени ожидания, нулевого участия оператора и нулевого доверия, компания Huawei модернизировала ряд решений для обеспечения устойчивости инфраструктуры, чтобы помочь финансовым учреждениям изменить устойчивость; модернизировала четыре ключевые возможности, включая высокопроизводительную CCE и распределенную базу данных GaussDB, чтобы помочь финансовым учреждениям ускорить модернизацию приложений и изменить гибкость на основе гибридной облачной архитектуры; модернизировала системы данных с точки зрения архитектуры, управления и бизнес-сценариев, чтобы улучшить системный, пользовательский и бизнес-опыт, раскрыть большую ценность данных и генеративного ИИ и помочь клиентам перейти к банкам ИИ», — сказал Цао.

Кунте Чен (Kunte Chen), директор по цифровой трансформации бизнес-подразделения Huawei Digital Finance, представил предложения для банков в эпоху облачных технологий и ИИ: «С быстрым развитием облачных технологий и ИИ в сочетании с появлением новых конкурентов, таких как цифровые банки и финтех-компании, традиционные банки должны уделять приоритетное внимание адаптации к этому новому ландшафту. Обеспечивая стабильность и надежность своих существующих операций, они в первую очередь должны сосредоточиться на инвестировании в инфраструктуру данных с последующей оптимизацией эффективности инвестиций. Акцент приложения данных должен сместиться в сторону стимулирования бизнес-операций и создания ценности для клиентов».

Джой Хуан (Joy Huang), вице-президент Huawei Cloud Computing и президент Huawei Cloud Computing и подразделения развития отрасли Huawei, сказала: «HUAWEI Cloud постоянно внедряет инновации и использует 9 инновационных технологий для создания финансового облака мирового класса, предоставляя финансовым клиентам устойчивую облачную инфраструктуру, которая так же надежна, как мэйнфрейм. Многооблачное управление и облачные возможности аварийного восстановления и резервного копирования помогают государственным и корпоративным клиентам создавать облако одной группы. Используйте ведущие в отрасли продукты и технологии, такие как базы данных, большие данные, хранилища данных и ИИ, для реализации конвергенции данных и интеллекта, поддерживая быстрое и эффективное принятие решений клиентами. Благодаря профессиональным возможностям службы миграции Huawei помогает финансовым пользователям мигрировать в облако и использовать его, ускоряя модернизацию финансовых приложений.

3 Сотрудничество с глобальными партнерами для создания новой ценности

На этом форуме Huawei запустила программу ускорения FPGGP (Financial Partner Go Global Program). По словам Джейсона Цао, Huawei стремится создать глобальную экосистему для индустрии цифровых финансов. Сюда входят глобальные ведущие партнеры, те, кто занимается местной отраслью, и те, кто является новаторами в сегментированных сценариях.

На сегодняшний день Huawei обслуживает более 3600 финансовых клиентов в более чем 60 странах и регионах, в том числе 53 из 100 крупнейших банков мира.

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