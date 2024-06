SHENZHEN, Chiny, 10 czerwca 2024 r. /PRNewswire/ -- W Shenzhen rozpoczęło się Huawei HiFS Frontier Forum 2024. Wydarzenie, odbywające się pod hasłem „Zwiększajmy odporność, wspólnie budując nową i inteligentniejszą infrastrukturę dla branży finansów", zgromadziło instytucje finansowe i partnerów Huawei z całego świata. Uczestnicy dyskutowali o sposobach kształtowania na nowo odporności, zwinności i inteligencji poprzez ciągłe innowacje technologiczne i współpracę w ramach ekosystemu w obliczu stojących przed nami czynników niepewności, a docelowo również przyspieszenia inteligentnej transformacji cyfrowej branży finansowej.

1. Budowanie inteligentnej infrastruktury w celu przyspieszenia inteligentnej transformacji cyfrowej w branży finansowej

Leo Chen, pełniący funkcje Senior Vice President i President of Enterprise Sales w Huawei, wygłosił na forum przemówienie inauguracyjne. Zauważył między innymi: „W ocenie Huawei skuteczna i sprawna realizacja inteligentnej transformacji cyfrowej branży finansowej musi opierać się na trzech filarach: stworzeniu silnej i odpornej infrastruktury IT, budowie hybrydowej infrastruktury wielochmurowej dla zwiększenia skalowalności systemów oraz zwinności biznesowej, a także opracowaniu platformy konwergentnych baz danych, która pozwoli zmaksymalizować wartość danych poprzez wykorzystanie technologii chmury, streamingu danych i analityki w czasie rzeczywistym".

2. Zwiększajmy odporność, wspólnie budując nową i inteligentniejszą infrastrukturę dla branży finansowej

Uczestnicy forum wysłuchali przemówienia Jasona Cao, pełniącego funkcje Vice President w Huawei i CEO działu Huawei Digital Finance. Zauważył on, że w świecie napędzanym inteligentną technologią obserwujemy dynamiczne zmiany w obrębie technologii i poszczególnych branż, w związku z czym instytucje finansowe muszą na nowo kształtować swoją odporność, zwinność i inteligencję, aby zachować konkurencyjność w gospodarce cyfrowej. „Z myślą o realizacji celów wyrażonych w haśle >>Zero Downtime, Zero Wait, Zero Touch, and Zero Trust<< (>>Zero przestojów, zero oczekiwania, zero ingerencji manualnej, zero zaufania<<) Huawei udoskonaliło wiele rozwiązań w zakresie odporności infrastruktury, aby pomóc instytucjom finansowym na nowo ją ukształtować, wzmocniła cztery kluczowe potencjały, w tym wysoko sprawny silnik kontenera w chmurze i rozproszoną bazę danych GaussDB, aby pomóc instytucjom finansowym przyspieszyć modernizację aplikacji i wypracować nowy poziom zwinności na podstawie hybrydowej architekturę chmury, zmodernizowało systemy danych pod względem architektury, zarządzania i zastosowań biznesowych, aby poprawić sprawność systemów, efektywność biznesową i wrażenia użytkownika, a także wesprzeć klientów w procesie przechodzenia do banków korzystających ze sztucznej inteligencji" - powiedział Cao.

Kunte Chen, Chief Digital Transformation Officer odpowiadający za kwestie transformacji cyfrowej w dziale Huawei Digital Finance, przedstawił bankom wiele sugestii dotyczących działania w erze technologii chmury i sztucznej inteligencji: „Tradycyjne banki muszą dostosowywać się do dynamicznych zmian, jakie zachodzą w obszarze technologii chmury i sztucznej inteligencji, a także pojawienia się na rynku nowej konkurencji w postaci banków cyfrowych i fintechów. Poza zapewnieniem stabilności i niezawodności bieżącej działalności powinny one skupiać się na inwestowaniu w infrastrukturę danych, a w dalszej kolejności na optymalizacji wydajności inwestycji. Dane powinny w coraz większym stopniu służyć napędzaniu działalności i kreowaniu wartości dla klientów".

Z kolei Joy Huang, Vice President of Huawei Cloud Computing i President of Huawei Cloud Computing Strategy & Industry Development Dept, odpowiadający za technologię chmury obliczeniowej oraz związaną z nią strategię w Huawei, zauważył, że: „HUAWEI CLOUD cały czas pracuje nad innowacjami, korzystając z dziewięciu innowacyjnych technologii przy budowie światowej klasy chmury finansowej, która zapewni klientom z branży finansowej odporną infrastrukturę chmurową o poziomie niezawodności równym komputerom mainframe. Dzięki funkcjom zarządzania wieloma chmurami oraz tworzenia kopii zapasowych w chmurze i odtwarzania awaryjnego z jej wykorzystaniem klienci rządowi i biznesowi mogą zbudować jedną chmurę grupową. Zachęcamy klientów do sięgania po wiodące w branży produkty i technologie, takie jak bazy danych, rozwiązania big data, magazyny danych i rozwiązania AI, w celu kreowania konwergencji danych i inteligentnej technologii na potrzeby przyspieszania i bardziej wydajnego wdrażania procesów decyzyjnych. Korzystając z profesjonalnych usług migracji Huawei, użytkownicy z branży finansowej mogą przenieść zasoby do chmury i przyspieszyć modernizację swoich aplikacji finansowych.

3. Kreowanie nowej wartości poprzez współpracę z partnerami na świecie

Podczas forum Huawei zainaugurowało program akceleracji FPGGP (Financial Partner Go Global Program) mający na celu napędzanie transformacji cyfrowej w branży finansowej. Jak podkreślił Jason Cao, Huawei zależy na budowaniu globalnego ekosystemu branży finansów cyfrowych. Wymaga to zaangażowania światowych partnerów-liderów, podmiotów związanych z lokalną branżą oraz innowatorów rozwiązań przeznaczonych dla różnych scenariuszy użycia.

Jak dotąd z usług Huawei skorzystało ponad 3,6 tys. instytucji finansowych w przeszło 60 państwach i regionach, w tym 53 ze 100 największych banków na świecie.

