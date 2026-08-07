تعيّن DXC Lisa Beaudoin في منصب الرئيسة التنفيذية للمنتجات لتسريع النمو القائم على المنتجات

عُيّنت Lisa Beaudoin في منصب الرئيسة التنفيذية للمنتجات لتتولى قيادة منظومة موحّدة حديثًا لتطوير المنتجات في مختلف أنحاء DXC

قادت Beaudoin مؤخرًا تطوير وإطلاق DXC OASIS ، منصة التنسيق المدعومة بالذكاء الاصطناعي التابعة للشركة والمخصصة لتقديم الخدمات المُدارة، والتي تعمل الآن في بيئة الإنتاج لدى 57 عميلًا

يأتي هذا التعيين في أعقاب التعيينات الأخيرة لكل من Paul Taylor رئيسًا، و Dan Gray رئيسًا لخدمات البنية التحتية العالمية، و Holly Grant رئيسةً للابتكار والاستراتيجية في مجال الذكاء الاصطناعي و LabX ، مما يعزز فريق القيادة ونموذج التشغيل في DXC

DXC Appoints Lisa Beaudoin as Chief Product Officer to Accelerate Product-Led Growth

أشبورن، فرجينيا، 7 أغسطس 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت DXC Technology (NYSE: DXC)، الشريك الرائد في مجال تكنولوجيا المؤسسات والابتكار، اليوم عن تعيين Lisa Beaudoin في منصب الرئيسة التنفيذية للمنتجات. وستتولى Beaudoin، في هذا المنصب، قيادة منظومة موحّدة حديثًا لتطوير المنتجات تشمل محفظة DXC، وستكون مسؤولة عن استراتيجية المنتجات والهندسة وإدارة دورة حياة المنتج وتنفيذ خطط طرح المنتجات في السوق. ويعكس تعيينها تركيز DXC على توسيع نطاق القيادة المرتكزة على الذكاء الاصطناعي والابتكار القائم على المنتجات في مختلف أنحاء الشركة، وتسريع تقديم عروض متميزة للعملاء. كما عيّنت DXC مؤخرًا Paul Taylor رئيسًا، وDan Gray رئيسًا لخدمات البنية التحتية العالمية (GIS)، وHolly Grant رئيسةً للابتكار والاستراتيجية في مجال الذكاء الاصطناعي وLabX. وسترفع Beaudoin تقاريرها إلى Paul Taylor، الرئيس، بأثر فوري.

وشغلت Beaudoin سابقًا منصب نائبة الرئيس للابتكار في المنصات والأتمتة، حيث قادت استراتيجية المنتجات وهندسة منصات المؤسسات القائمة على الذكاء الاصطناعي. ومن خلال عملها مع فرق المنتجات والهندسة والعمليات والعملاء، أشرفت على دورة حياة المنتج كاملةً، بدءًا من التموضع الاستراتيجي والتطوير ووصولًا إلى تنفيذ خطط طرح المنتجات في السوق، مع التركيز على تحسين تجربة المستخدم والأداء التشغيلي والقيمة التجارية القابلة للقياس للعملاء.

ومؤخرًا، شاركت Beaudoin في قيادة تطوير وإطلاق DXC OASIS إلى جانب Dan Gray، رئيس GIS، وأسهمت في مواءمة استراتيجية المنتجات والابتكار التقني ورؤى العملاء لنقل منصة الشركة للذكاء الاصطناعي من مرحلة الفكرة إلى بيئة الإنتاج في غضون أكثر بقليل من عام. وتعمل المنصة الآن في بيئة الإنتاج لدى 57 عميلًا، وتشكل أساسًا لمجموعة متنامية من الحلول القابلة للتوسع والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، التي تحقق قيمة تجارية قابلة للقياس وتُحدث تحولًا في الخدمات المُدارة للمؤسسات ذات المهام الحرجة على نطاق واسع.

«هذه هي الخطوة الطبيعية التالية في مسيرة تطور DXC»، قال Raul Fernandez، الرئيس التنفيذي لشركة DXC Technology. «نبسّط أسلوب عملنا، ونوحّد تطوير المنتجات تحت قيادة واحدة أثبتت كفاءتها، ونحقق اتساقًا أكبر في الكيفية التي نطوّر بها المنتجات ونطرحها في السوق. وقد أثبتت Lisa قدرتها على تحويل احتياجات العملاء إلى منصات قابلة للتوسع تحقق قيمة قابلة للقياس، وستساعدنا على تسريع الابتكار والتنفيذ وتحقيق النتائج لعملائنا».

وفي دورها الموسّع، ستطبق Beaudoin نهج تطوير المنتجات المنضبط الذي يقوم عليه DXC OASIS، والمستند إلى فهم عميق لاحتياجات العملاء والمستخدمين، عبر محفظة DXC الأوسع. وستجمع فرق المنتجات ضمن منظومة موحّدة، وتعزز الصلة بين احتياجات العملاء وتطوير المنتجات، وتسرّع تقديم عروض قابلة للتوسع تدعم استراتيجيتي Core وFast Track لدى DXC. كما ستعمل عن كثب مع قادة التكنولوجيا والأعمال في DXC لضمان انسجام فرق المنتجات والهندسة منذ البداية، وضمان تكامل عروض DXC فيما بينها واستفادتها بالكامل من الشراكات الاستراتيجية للشركة. ومن خلال توحيد تطوير المنتجات في إطار تنظيمي واحد، تهدف DXC إلى تسريع الابتكار وخفض التعقيد وإتاحة قدرات جديدة للعملاء بوتيرة أسرع.

«تجلب Lisa الانضباط في تطوير المنتجات الذي نحتاج إليه لتعزيز التنفيذ في DXC»، قال Paul Taylor، رئيس DXC Technology. «إن وضع عملائنا في صلب كل قرار يتعلق بالمنتجات سيساعدنا على التركيز على الفرص الأهم، وربط المنتجات والتكنولوجيا والهندسة بفاعلية أكبر، والتحرك بسرعة ووضوح أكبر. ومن خلال توحيد تطوير المنتجات تحت قيادة واحدة، سنبني حلولًا أفضل، ونحقق اتساقًا أكبر في التنفيذ، ونضمن أن الابتكار يسترشد دائمًا باحتياجات عملائنا».

«تتمتع DXC بخبرة عميقة في القطاع، وقدرات هندسية قوية، وفهم لا مثيل له لبيئات التكنولوجيا والأعمال المعقدة التي يعمل فيها عملاؤنا»، قالت Beaudoin. «سينصبّ تركيزي على الجمع بين نقاط القوة هذه من خلال منظومة منتجات أكثر توحيدًا، تنطلق من فهم واضح لاحتياجات العملاء والمشغّلين، وتركز على الفرص الأعلى قيمة، وتتحرك بسرعة. ومن خلال ربط استراتيجية منضبطة للمنتجات بقيادتنا التكنولوجية القوية، يمكننا بناء منتجات قابلة للتنفيذ من الناحية التقنية، وقابلة للتوسع تشغيليًا، وتتكامل ضمن محفظتنا، وترتبط مباشرةً بالنتائج التي يحتاج إليها عملاؤنا وشركاؤنا».

وقبل انضمامها إلى DXC، شاركت Beaudoin في تأسيس Brightspot، وهي شركة برمجيات للمؤسسات، وشغلت مناصب قيادية عليا في المنتجات والتصميم والإبداع لدى ويب إم دي وإيه أو إل، وكذلك لدى وول ستريت جورنال/داو جونز. وفي هذه المناصب، قادت تطوير منصات رقمية وأدوات للنشر وتطبيقات للمستهلكين لصالح مؤسسات عالمية. وهي خريجة مدرسة بارسونز للتصميم.

حول DXC Technology

"دي إكس سي تكنولوجي" (مؤشر بورصة نيويورك NYSE: DXC) هي شريك رائد في مجال تكنولوجيا المؤسسات والابتكار، تقدم البرمجيات والخدمات والحلول للمؤسسات العالمية ولمؤسسات القطاع العام، ما يساعدها على تسخير الذكاء الاصطناعي لتحقيق النتائج بسرعة في وقت تتسارع فيه وتيرة التغيير على نحو غير مسبوق. وبفضل خبرتها العميقة في خدمات البنية التحتية المُدارة، وتحديث التطبيقات، والحلول البرمجية الخاصة بقطاعات محددة، تتولى "دي إكس سي" تحديث بعض أكثر المنظومات التقنية تعقيدًا في العالم وتأمينها وتشغيلها. لمعرفة المزيد، يُرجى زيارة dxc.com.

للتواصل الإعلامي: Ashley Houk-Temple، DXC Technology، [email protected]