DXC توسع قيادة خدمات الاستشارات والهندسة لاستيعاب النمو المدفوع بالذكاء الاصطناعي

آشبورن، فيرجينيا, 18 أبريل / نيسان 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة "دي إكس سي تكنولوجي" (DXC Technology) (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز (NYSE: DXC)، الشريك الرائد في مجال تكنولوجيا المؤسسات والابتكار ، عن تعيينات قيادية وتحديثات تنظيمية في أعمالها في مجال "الخدمات الاستشارية والهندسية" ، مما يعزز قدرتها على مساعدة الشركات العالمية على الانتقال من طموح الذكاء الاصطناعي إلى التنفيذ. تجمع التحديثات بين التنفيذ الاستشاري المتكامل والذي يقوده الشركاء، مدعومًا بمنظومة أقوى للذكاء الاصطناعي وسجل حافل في تسليم المشروعات الكبيرة.

DXC Expands Consulting & Engineering Services Leadership to Scale AI-led Growth

مع انتقال المنظمات إلى ما وراء التجارب نحو الإنتاج على نطاق كبير، ينمو الطلب بشكل أعمق على الخبرة الاستشارية والشريكة ، لكن العديد منهم لا يزالون يكافحون من أجل تحويل الطموح إلى نتائج على مستوى المؤسسة. واستجابةً لذلك ، تعمل "دي إكس سي " على تعزيز "الخدمات الاستشارية والهندسية" من خلال الجمع بين القادة المثبتين وتطوير منظومتها لدفع الابتكار المشترك والنمو الذي يقوده الشريك ، مما يتيح للعملاء الانتقال بشكل أسرع من الاستراتيجية إلى التأثير عبر البيئات متعددة البائعين المعقدة والصناعات الرئيسية بما في ذلك صناعة السيارات والتصنيع، والخدمات المصرفية، والتأمين، والقطاع العام، وشركات الطيران.

قال "رامناث فنكاتارامان"، الرئيس ، خدمات الاستشارات والهندسة ، "دي إكس سي تكنولوجي": "تتطور "الخدمات الاستشارية والهندسية" لتلبية المتطلبات الحالية، حيث نرى طلبًا متسارعًا على التحول بقيادة الاستشارات والتعاون العميق عبر منظومتنا للشركاء الاستراتيجيين". "نحن نجمع بين القادة المثبتين ذوي سجل حافل في تسليم المشروعات الكبيرة، مما يعزز قدرتنا على مساعدة العملاء على تنفيذ برامج تحول أكثر تعقيدًا وتقديم نتائج تدفع النمو".

لتعزيز هذا الاتجاه الاستراتيجي ، تعزز "دي إكس سي " قدراتها عبر الاستشارات والشراكات ، مع قيادة جديدة تركز على تسريع التأثير عبر المجالات الرئيسية:

انضم "دان أولبرايت" إلى "دي إكس سي " لقيادة AdvisoryX ، وهي مجموعة الاستشارات والخدمات الاستشارية التي تركز على مساعدة الشركات على ترجمة طموح الذكاء الاصطناعي إلى تنفيذ. تجمع AdvisoryX بين الاستشارات الاستراتيجية والتسليم الهندسي لمساعدة العملاء على تنفيذ الذكاء الاصطناعي وتحديث الأنظمة الأساسية ودفع نتائج الأعمال القابلة للقياس. يجلب "أولبرايت" أكثر من 25 عامًا من الخبرة في مجال القيادة الاستشارية ، حيث شغل في الآونة الأخيرة منصب رئيس قسم ورئيس الاستشارات العالمي لخدمات شركة "إن تي تي داتا" ( NTT DATA ).

تم تعيين "شرينيفاس ساي نيدادهافولو" لقيادة تطبيقات المؤسسات على مستوى العالم. في هذا الدور ، سيقود استراتيجية الذهاب إلى السوق وتعزيز شراكات المنظومات لدعم النمو الذي يركز على العملاء. فهو يحمل ما يقرب من ثلاثة عقود من الخبرة في قيادة برامج تحويل المؤسسات العالمية ، حيث شغل مؤخرًا منصب القيادة العالمية لتطبيقات SAP في شركة "ويبرو" ( Wipro ).

لتسريع منظومة للذكاء الاصطناعي ، سيقوم "ستان كلارك" بمهمة "قائد النمو وشراكات الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي". يجلب "كلارك" أكثر من عقدين من الخبرة في بناء وتوسيع نطاق المنظومات للشراكة المؤسسية من الأساس على مستوى مدمجي الأنظمة العالميين ، وعمالقة الحوسبة السحابية، و بائعي البرمجيات المستقلين. في هذا الدور ، سيقوم بتصميم نموذج شريك الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي لشركة "دي إكس سي " ، ودفع الابتكار المشترك ، والتنفيذ المشترك للطرح في السوق ، والنمو المستمد من الشركاء عبر مشهد الذكاء الاصطناعي الاستراتيجي لشركة "دي إكس سي". في الآونة الأخيرة ، شغل "كلارك" منصب رئيس المنظومات والأسواق في شركة "كوزمو تك" ( Cosmo Tech )، حيث قام ببناء منظومة الشركاء العالمية للشركة وقاد مشاركات استراتيجية مع مؤسسات الخدمات العامة الرائدة وعملاء المؤسسات.

جنبًا إلى جنب ، هؤلاء القادة ، الذين سيعملون تحت قيادة "رامناث فنكاتارامان"، سيعززون قدرة "دي إكس سي " على تطوير منظومتها للذكاء الاصطناعي من خلال توحيد قدرات الشركاء الاستشاريين والاستراتيجيين، مما يساعد العملاء على الانتقال بشكل أسرع من الاستراتيجية إلى التنفيذ وتحقيق التأثير في وقت أقرب. سيمكّن هذا النهج "دي إكس سي " من توسيع قدرات الذكاء الاصطناعي القابلة للتكرار والتي يقودها الشركاء على مستوى الصناعات المختلفة ودعم برامج التحول الأكبر والأكثر تعقيدًا.

نبذة عن DXC Technology

تُعد شركة "دي إكس سي تكنولوجي" (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز (NYSE: DXC) شريكًا رائدًا في مجال تكنولوجيا المؤسسات والابتكار؛ حيث تقدم البرمجيات والخدمات والحلول للمؤسسات العالمية ومؤسسات القطاع العام، مما يساعدها على تسخير الذكاء الاصطناعي لتحقيق النتائج بسرعة في زمن يشهد تغيرًا متسارعًا. وبفضل خبرتها العميقة في "خدمات البنية التحتية المُدارة"، وتحديث التطبيقات، وحلول البرمجيات الخاصة بالصناعة، تعمل "دي إكس سي" على تحديث وتأمين وتشغيل بعضٍ من أعقد البنيات التقنية في العالم. اعرف المزيد على dxc.com.

