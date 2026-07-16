ريادة شبكة 2030: رابطة النطاق العريض العالمية (WBBA) تطلق رسميًا AI-Net، شهادة مرجعية عالمية لاتصالات البيانات

AI-Net Certification

WBBA Director General Martin Creaner elaborating on the AI-Net Certification

بانكوك، 16 يوليو 2026 /PRNewswire/ -- خلال قمة تطوير النطاق العريض لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ (BDS)، أطلقت رابطة النطاق العريض العالمية (WBBA) رسميًا AI-Net، وهي شهادة مرجعية عالمية لاتصالات البيانات موجّهة إلى الدول ومشغلي الاتصالات حول العالم. تشكل هذه الشهادة محطة فارقة في مسيرة البنية التحتية الرقمية، إذ توفر إطارًا توجيهيًا استراتيجيًا لانتقال الشبكات العالمية من بُنى معمارية قائمة على الاتصال إلى شبكات قائمة على الذكاء، بما ينقل البنية التحتية العالمية من عصر «All-Cloud» (السحابة الشاملة) إلى عصر «All-Intelligence» (الذكاء الشامل)، ويسرّع في الوقت نفسه التطور الجيلي على مستوى القطاع والتحول الذكي.

يعيد الذكاء الاصطناعي (AI) في الوقت الراهن تشكيل الاقتصاد العالمي، بما يفرض على البنية التحتية الأساسية متطلبات أعلى من حيث القدرة الاستيعابية وقابلية التوسع ومستوى الذكاء. مع انتقال القطاعات إلى Net5.5G، لم تعد المقاييس التقليدية، مثل عرض النطاق الترددي والتغطية، تعكس القدرة التنافسية الوطنية في عصر الذكاء. بناءً على ذلك، طرحت رابطة النطاق العريض العالمية شهادة AI-Net، التي تركز على ثلاثة مرتكزات جديدة، هي التوجيه على مستوى السياسات الوطنية، ومنظومات صناعية تعاونية، ومعدل انتشار Net5.5G. يهدف نظام التقييم عالي القابلية للقياس الكمي هذا إلى تسريع النشر العالمي لشبكات Net5.5G، من خلال مواءمة السياسات العليا مع المنظومات الصناعية لإجراء القياس المرجعي للنضج التقني بصورة منهجية.

خلال الإطلاق، قدّمت رابطة النطاق العريض العالمية شرحًا مفصلًا للتمكين المتبادل ثنائي الاتجاه الذي تتيحه شهادة AI-Net، مسلطةً الضوء على قيمتيها الجوهريتين:

أولًا، يرسخ «Network for AI» (الشبكة من أجل الذكاء الاصطناعي) مكانة الشبكات بوصفها الركيزة الأساسية للحوسبة الذكية، لا مجرد قنوات نقل البيانات. من خلال توفير الأداء الحتمي، الذي يتسم بمعدل نقل فعلي مرتفع، وانعدام فقدان الحزم، وزمن وصول فائق الانخفاض، تُطلق البنية التحتية الحديثة للشبكات العنان لكامل إمكانات الذكاء. ويضمن ذلك تنسيقًا سلسًا وعميقًا بين القدرة الحاسوبية وجدولة موارد الشبكة، بما يضمن جودة التجربة عند تلبية المتطلبات المرنة والمتغيرة، ويعزز كفاءة استخدام البيانات في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي والاستدلال بها على نطاق واسع.

ثانيًا، يضخ «AI for Network» (الذكاء الاصطناعي من أجل الشبكة) الذكاء المدمج أصلًا في الأجهزة ومنصات الإدارة بصورة مباشرة. من خلال دمج قدرات الذكاء الاصطناعي على نحو متكامل، تنتقل الشبكات من التوجيه السلبي إلى أنظمة إدراكية فاعلة تتمتع بالذكاء المتأصل والتعافي الذاتي والتحسين الذاتي المستمر. ويدفع هذا التحول البنيوي البنية التحتية نحو مستوى عالٍ من الأتمتة في عمليات التشغيل والصيانة القائمة على الوكلاء الأذكياء وفي الشبكات الذاتية التشغيل من المستوى الرابع (AN L4)، بما يقلص بدرجة كبيرة التعقيد التشغيلي ويخفف أعباء الصيانة على مشغلي الاتصالات العالميين.

يشمل تقييم AI-Net بُعدي الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي على السواء. على مستوى الاقتصاد الكلي، تقيّم الشهادة مواءمة السياسات الوطنية وجهود تنمية القطاع. وتشمل المعايير الرئيسية أطر السياسات العليا التي تجعل Net5.5G وبروتوكول الإنترنت الإصدار السادس (IPv6) والشبكات الذكية ركائز أساسية، إلى جانب المشاركة الفاعلة في وضع المعايير العالمية والتعاون ضمن المنظومة. أما على مستوى الاقتصاد الجزئي، فيُستخدم مؤشر تطوير شبكة بروتوكول الإنترنت (IPDI)، الذي أطلقته الرابطة في المؤتمر العالمي للجوال (MWC)، لإجراء قياس مرجعي لأداء المشغلين، وذلك عبر قياس دقيق لمستوى ذكاء الشبكات الحية وكثافة نشر تقنيات Advanced IP (تقنيات بروتوكول الإنترنت المتقدمة) وNet5.5G لتحديد رواد Net5.5G.

ولا يقتصر نطاق الشهادة على شبكات المنطقة الواسعة (WANs)، بل يمتد إلى مرتكزات رقمية متكاملة من طرف إلى طرف، مع إدماج شبكات مراكز بيانات شديدة الترابط وأنظمة شاملة للأمن المتأصل ضمن معاييرها الأساسية. ولا تُبرز هذه المواءمة متعددة الأبعاد مستوى الاستشراف الاستراتيجي لدى الدولة فحسب، بل تؤكد أيضًا ما يقدمه المشغلون الرائدون في قطاعات متخصصة، مثل الخدمات اللوجستية المؤتمتة وتجارة التجزئة الذكية والمدن الذكية، من قدرات شبكية شاملة لجميع السيناريوهات وتتسم بمستوى عالٍ من الأمان.

«يحوّل AI-Net، بوصفه معيارًا مرجعيًا موثوقًا ومعترفًا به في القطاع، مفهوم Four Forces (القوى الأربع) إلى تقدم قابل للقياس نحو شبكة 2030.» وفي المرحلة المقبلة، ستوظف رابطة النطاق العريض العالمية هذه الشهادة لبناء توافق عالمي بين واضعي السياسات ومنظمات وضع المعايير والمشغلين الرائدين. ومن خلال تسريع إرساء المعايير الموحدة وسد الفجوة الرقمية، ستنشئ هذه المبادرة بنية شبكية أساسية جاهزة للذكاء الاصطناعي تقود القطاعات نحو المستقبل الذكي لعام 2030.

نبذة عن رابطة النطاق العريض العالمية:

رابطة النطاق العريض العالمية (WBBA) هي منظمة ومنصة مفتوحة متعددة الأطراف تجمع بين أصحاب المصلحة في قطاعي الحوسبة السحابية والنطاق العريض للعمل معًا على تحقيق أهداف مشتركة تتمثل في تعظيم المنافع الاجتماعية والاقتصادية للنطاق العريض الرقمي فائق السرعة للجميع على مستوى العالم. وتدعم الرابطة تحقيق المنافع التي يتيحها النطاق العريض للأعمال والمستهلكين والمواطنين حول العالم، وذلك من خلال بنية تحتية متقاربة للشبكات والسحابة.