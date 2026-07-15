Na čele Network 2030: WBBA oficiálne uvádza na trh AI-Net, globálne autoritatívnu certifikáciu dátovej komunikácie
News provided byWBBA
Jul 15, 2026, 19:51 ET
BANGKOK, 16. júla 2026 /PRNewswire/ -- Na summite o rozvoji širokopásmového pripojenia v ázijsko-tichomorskej oblasti (Broadband Development Summit, BDS) oficiálne spustila Svetová asociácia pre širokopásmové pripojenie (World Broadband Association, WBBA) program AI-Net, globálne autoritatívnu certifikáciu dátovej komunikácie pre krajiny a operátorov na celom svete. Certifikácia, ktorá slúži ako míľnik v oblasti digitálnej infraštruktúry, poskytuje strategické usmernenie pre globálne siete pri prechode z architektúr riadených konektivitou na siete riadené inteligenciou, čím posúva globálnu infraštruktúru z éry „All-Cloud" do éry „All-Intelligence" a zároveň urýchľuje generačný vývoj a inteligentnú transformáciu v celom odvetví.
V súčasnosti umelá inteligencia pretvára globálnu ekonomiku a vyžaduje od základnej infraštruktúry vyššiu nosnú kapacitu, škálovateľnosť a inteligenciu. S prechodom odvetví na Net5.5G už tradičné ukazovatele, ako je šírka pásma a pokrytie, neodrážajú národnú konkurencieschopnosť v ére inteligencie. V dôsledku toho WBBA zaviedla certifikáciu AI-Net so zameraním na tri nové piliere: národné politické usmernenia, odvetvové ekosystémy založené na spolupráci a miera penetrácie Net5.5G. Tento vysoko kvantifikovateľný systém hodnotenia má za cieľ urýchliť globálne zavádzanie Net5.5G zosúladením politík na najvyššej úrovni s odvetvovými ekosystémami s cieľom systematicky porovnávať technologickú vyspelosť.
Počas uvedenia na trh WBBA podrobnejšie vysvetlila obojsmerné posilnenie certifikácie AI-Net a zdôraznila jej dve základné hodnoty:
Po prvé, „Sieť pre umelú inteligenciu" ustanovuje siete ako pevný základ inteligentných výpočtov, a nie len ako prenosové kanály. Vďaka poskytovaniu deterministického výkonu – charakterizovaného vysokou priepustnosťou, nulovou stratou paketov a ultranízkou latenciou – moderná sieťová infraštruktúra naplno uvoľňuje potenciál inteligencie. To zaisťuje bezproblémovú a hlbokú koordináciu medzi výpočtovým výkonom a plánovaním siete, čím poskytuje zaručenú kvalitu skúseností pre pružné nároky a optimalizuje efektívnosť dát pre rozsiahle trénovanie a inferenciu modelov umelej inteligencie.
Po druhé, „AI pre sieť" vnáša natívnu inteligenciu priamo do zariadení a platforiem správy. Vďaka hlbokej integrácii schopností umelej inteligencie siete prechádzajú z pasívneho smerovania na aktívne kognitívne systémy s endogénnou inteligenciou, schopnosťami samoopravy a neustálou samooptimalizáciou. Táto štrukturálna zmena posúva infraštruktúru smerom k vysoko automatizovanej prevádzke a údržbe „Agentic" a AN L4, čím významne znižuje prevádzkovú zložitosť a znižuje režijné náklady na údržbu pre globálnych prevádzkovateľov.
Hodnotenie AI-Net zahŕňa makroekonomické aj mikroekonomické rozmery. Na makroekonomickej úrovni certifikácia hodnotí zosúladenie národných politík a úsilie o budovanie odvetvia. Medzi kľúčové kritériá patria politické rámce na najvyššej úrovni, ktoré ukotvujú technológiu Net5.5G, IPv6 a inteligentné siete, spolu s aktívnym prispievaním ku globálnym štandardom a spolupráci v rámci ekosystémov. Na mikroekonomickej úrovni hodnotenie porovnáva operátorov pomocou indexu rozvoja IP sietí (IPDI), ktorý predstavila WBBA na svetovom mobilnom kongrese MWC, pričom presne meria inteligenciu živej siete a hustotu nasadenia Advanced IP/Net5.5G s cieľom identifikovať priekopníkov Net5.5G.
Rozsah certifikácie sa rozširuje nad rámec rozsiahlych sietí a zahŕňa aj komplexné digitálne základy, pričom do svojich základných kritérií integruje vysoko prepojené siete dátových centier a komplexné endogénne bezpečnostné systémy. Toto viacrozmerné zosúladenie okrem iného zdôrazňuje strategickú predvídavosť národa, ale tiež potvrdzuje komplexné, vysoko bezpečné sieťové možnosti, ktoré poskytujú poprední operátori v špecializovaných sektoroch, ako je automatizovaná logistika, inteligentný maloobchod a inteligentné mestá.
„AI-Net, dôveryhodný a v tomto odvetví uznávaný štandard, premieňa štyri hlavné sily na merateľný pokrok smerom k iniciatíve Network 2030." WBBA bude v budúcnosti využívať túto certifikáciu na budovanie globálneho konsenzu medzi tvorcami politík, normalizačnými organizáciami a poprednými prevádzkovateľmi. Zrýchlením zjednotených štandardov a odstránením digitálnej priepasti táto iniciatíva vybuduje sieťovú základňu „pripravenú na umelú inteligenciu", ktorá bude orientovať odvetvie smerom k inteligentnej budúcnosti do roku 2030.
O Svetovej asociácii pre širokopásmové pripojenie:
Asociácia World Broadband Association (WBBA) je otvorená, multilaterálna organizácia a platforma, ktorá združuje zainteresované strany z odvetvia cloudu a širokopásmového pripojenia s cieľom riešiť a presadzovať spoločné ciele maximalizácie sociálnych a ekonomických výhod digitálneho ultraširokopásmového pripojenia pre všetkých na celom svete. WBBA presadzuje výsledky pre podniky, spotrebiteľov a občanov, ktoré môže širokopásmové pripojenie priniesť na celom svete prostredníctvom konvergovanej sieťovej a cloudovej infraštruktúry.
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