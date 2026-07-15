Сеть в 2030 году: WBBA официально запускает AI-Net, глобально авторитетную сертификацию передачи данных

БАНГКОК, 16 июля 2026 г. /PRNewswire/ -- На Азиатско-Тихоокеанском саммите по развитию широкополосной связи (BDS) Всемирная ассоциация широкополосной связи (WBBA) официально запустила AI-Net, всемирно авторитетную сертификацию передачи данных для стран и операторов по всему миру. Являясь вехой в развитии цифровой инфраструктуры, сертификация представляет собой стратегическое руководство для глобальных сетей по переходу от архитектур, основанных на возможностях подключения, к интеллектуальным сетям, продвигая глобальную инфраструктуру от эры All-Cloud к эре All-Intelligence, одновременно ускоряя общеотраслевую эволюцию поколений и интеллектуальную трансформацию.

AI-Net Certification WBBA Director General Martin Creaner elaborating on the AI-Net Certification

В настоящее время ИИ меняет глобальную экономику, требуя большей пропускной способности, масштабируемости и интеллекта от базовой инфраструктуры. По мере того, как отрасли переходят на Net5.5G, традиционные показатели, такие как пропускная способность и охват, больше не отражают национальную конкурентоспособность в интеллектуальную эпоху. Следовательно, ассоциация WBBA ввела сертификацию AI-Net, сосредоточив внимание на трех новых моментах: руководство национальными политиками, совместные отраслевые экосистемы и уровень проникновения Net5.5G. Эта система оценки с высокой количественной оценкой направлена на ускорение глобального развертывания Net5.5G путем согласования политики высшего уровня с промышленными экосистемами для систематического тестирования технологической зрелости.

Во время запуска ассоциация WBBA подробно остановилась на двунаправленном расширении возможностей сертификации AI-Net, подчеркнув ее двойные основные ценности:

Во-первых, «Сеть для ИИ» устанавливает сети в качестве фундаментальной основы для интеллектуальных вычислений, а не просто каналов передачи. Обеспечивая детерминированную производительность, характеризующуюся высокой пропускной способностью, нулевой потерей пакетов и сверхнизкой задержкой, современная сетевая инфраструктура полностью раскрывает потенциал интеллекта. Это обеспечивает бесшовную, глубокую координацию между вычислительной мощностью и сетевым планированием, обеспечивая гарантированное качество обслуживания для гибких требований и оптимизируя эффективность данных для крупномасштабного обучения модели ИИ и вывода.

Во-вторых, «ИИ для сети» внедряет собственный интеллект непосредственно в устройства и платформы управления. Глубоко интегрируя возможности ИИ, сети переходят от пассивной маршрутизации к активным когнитивным системам с эндогенным интеллектом, самовосстановлением и непрерывной самооптимизацией. Этот структурный сдвиг приводит к тому, что инфраструктура переходит на высокоавтоматизированную «агентную» эксплуатацию и техническое обслуживание и автономность сетей уровня L4, что резко снижает сложность эксплуатации и снижает накладные расходы на техническое обслуживание для глобальных операторов.

Оценка AI-Net охватывает как макроэкономические, так и микроэкономические аспекты. На макроэкономическом уровне сертификация оценивает согласование национальной политики и усилия по строительству промышленности. Ключевые критерии включают политические рамки верхнего уровня, закрепляющие Net5.5G, IPv6 и интеллектуальные сети, а также активный вклад в глобальные стандарты и сотрудничество экосистем. На микроэкономическом уровне оценка сравнивает операторов с использованием Индекса развития IP-сети (IPDI), запущенного WBBA на MWC, точно измеряя интеллект живой сети и плотность развертывания Advanced IP/Net5.5G для выявления пионеров Net5.5G.

Выходя за рамки глобальных сетей, область сертификации распространяется на сквозные цифровые основы, интегрируя в свои основные критерии высоко взаимосвязанные сети центров обработки данных и комплексные эндогенные системы безопасности. Это многомерное выравнивание не только подчеркивает стратегическое предвидение страны, но и подтверждает полный сценарий, высокозащищенные сетевые возможности, предоставляемые ведущими операторами в специализированных секторах, таких как автоматизированная логистика, умная розничная торговля и умные города.

«Надежный, признанный в отрасли эталон, AI-Net превращает четыре силы в измеримый прогресс на пути к Сети в 2030 году». Двигаясь вперед, WBBA будет использовать эту сертификацию для достижения глобального консенсуса между политиками, организациями по стандартизации и ведущими операторами. Ускоряя унифицированные стандарты и устраняя цифровой разрыв, эта инициатива создаст основу сети, готовую к ИИ, для продвижения отраслей к интеллектуальному будущему 2030 года.

О Всемирной ассоциации широкополосной связи:

Всемирная ассоциация широкополосной связи (WBBA) является открытой, многосторонней организацией и платформой, которая объединяет заинтересованные стороны облачной и широкополосной индустрии для решения и продвижения общих целей по максимизации социальных и экономических преимуществ цифровой ультраширокополосной связи для всех во всем мире. WBBA отстаивает деловые, потребительские и гражданские результаты, которые широкополосный доступ может обеспечить по всему миру через конвергентную сетевую и облачную инфраструктуру.