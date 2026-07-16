ネットワーク2030を牽引：WBBAが、世界的に権威あるデータ通信認定資格「AI-Net」を正式に立ち上げ

バンコク、2026年7月16日 /PRNewswire/ -- Asia-Pacific Broadband Development Summit (BDS)において、 World Broadband Association（WBBA）は、世界中の国や通信事業者を対象とした世界的に権威あるデータ通信認証「AI-Net」を正式に発足させました。デジタルインフラの重要な節目となるこの認証は、グローバルネットワークが「コネクティビティ主導型アーキテクチャ」から「インテリジェンス主導型ネットワーク」へと移行するための戦略的指針を提供し、グローバルインフラを「オール・クラウド」時代から「オール・インテリジェンス」時代へと推進するとともに、業界全体の世代交代とインテリジェントな変革を加速させます。

AI-Net Certification WBBA Director General Martin Creaner elaborating on the AI-Net Certification

現在、AIは世界経済のあり方を一変させており、その基盤となるインフラに対して、より高い処理能力、拡張性、そして知能が求められています。産業がNet5.5Gへと移行するなか、帯域幅や通信エリアといった従来の指標は、スマート時代における国家の競争力をもはや反映しなくなっています。そこで、WBBAは、国家政策指針、産業界の連携エコシステム、およびNet5.5Gの普及率の3つの新たな柱に焦点を当てた「AI-Net認定」を導入しました。この高度に定量化可能な評価システムは、トップレベルの政策と産業エコシステムを連携させ、技術の成熟度を体系的にベンチマークすることで、世界的なNet5.5Gの展開を加速することを目的としています。

本ローンチにおいて、WBBAは「AI-Net認定」がもたらす双方向的なエンパワーメントについて詳しく説明し、その2つの中核的価値を次のように強調しました。

まず、「Network for AI」は、ネットワークを単なるデータ伝送のパイプラインではなく、インテリジェント・コンピューティングの基盤となる土台として位置づけています。高いスループット、ゼロパケットロス、超低遅延といった特徴を備えた決定論的なパフォーマンスを実現することで、最新のネットワークインフラはインテリジェンスの可能性を最大限に引き出します。これにより、演算能力とネットワークスケジューリングの間のシームレスかつ緊密な連携が確保され、変動する需要に対して安定したサービス品質を保証するとともに、大規模なAIモデルのトレーニングおよび推論におけるデータ効率を最適化します。

次に、「AI for Network」は、デバイスや管理プラットフォームにネイティブなインテリジェンスを直接組み込みます。AI機能を深く統合することで、ネットワークは受動的なルーティングから、内因的な知能、自己修復機能、そして継続的な自己最適化を備えた能動的な認知システムへと移行します。この構造的変化により、インフラは高度に自動化された「エージェント型」の運用・保守（O&M）およびAN L4へと移行し、運用上の複雑さが劇的に軽減されるとともに、世界中の通信事業者の保守にかかる負担が軽減されます。

AI-Netの評価は、マクロ経済的側面とミクロ経済的側面の両方を網羅しています。マクロ経済レベルでは、この認証は国家政策との整合性や産業育成への取り組みが評価されます。主な基準としては、Net5.5G、IPv6、およびインテリジェントネットワークを支えるトップレベルの政策枠組みに加え、国際標準への積極的な貢献やエコシステムとの連携などが挙げられます。ミクロ経済レベルでは、この評価は、MWCでWBBAが発表したIPネットワーク開発指数（IP Network Development Index）（IPDI）を用いて事業者を評価し、実稼働ネットワークのインテリジェンスと先進的なIP／Net5.5Gの導入密度を正確に測定することで、Net5.5Gの先駆者を特定しています。

この認定の適用範囲は、広域ネットワークにとどまらず、エンド・ツー・エンドのデジタル基盤にまで及び、高度に相互接続されたデータセンターネットワークや包括的な内部セキュリティシステムを、その中核的な評価基準に組み込んでいます。この多面的な連携は、各国の戦略的な先見性を浮き彫りにするだけでなく、自動物流、スマートリテール、スマートシティといった専門分野における主要事業者が提供する、あらゆるシナリオに対応した高度にセキュアなネットワーク機能の有効性を裏付けるものでもあります。

「業界で広く認められた信頼性の高いベンチマークであるAI-Netは、4つの推進力をネットワーク2030に向けた測定可能な進捗へと転換します。」今後、WBBAはこの認証を活用し、政策立案者、標準化団体、および主要事業者間の世界的な合意形成を図っていきます。このイニシアチブにより、統一規格の策定を加速し、デジタルデバイドを解消することで、「AIレディ」のネットワーク基盤を構築し、産業を2030年のスマートな未来へと導いていきます。

World Broadband Associationについて

World Broadband Association（WBBA）は、クラウドおよびブロードバンド業界のステークホルダーを結集する、開かれた多国間組織およびプラットフォームであり、世界中のすべての人々にとってデジタル・ウルトラブロードバンドがもたらす社会的・経済的便益を最大化するという共通の目標に取り組み、その実現を推進することを目的としています。WBBAは、統合ネットワークおよびクラウドインフラを通じて、ブロードバンドが世界中でビジネス、消費者、市民にもたらす成果を推進しています。

SOURCE WBBA