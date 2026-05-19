ZTE stalt uit op GSMA M360 LATAM 2026, de drijvende kracht achter de herstructurering van toekomstige bedrijfsmodellen - AI en netwerken in twee richtingen

ZTE biedt een diepgaande analyse van de industriële waarde van de wederzijdse integratie van AI en netwerken

ZTE blijft zijn aanwezigheid in Latijns-Amerika consolideren met groene, efficiënte en intelligente full-stack ICT-oplossingen om lokale operators bij hun strategische transformatie te helpen

MEXICO CITY, 19 mei 2026 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), een wereldwijd toonaangevende leverancier van geïntegreerde oplossingen voor informatie- en communicatietechnologie, nam deel aan GSMA M360 LATAM 2026. Mevrouw Chen Zhiping, hoofd Internationale Ecosysteemvertegenwoordiging bij ZTE, hield tijdens de conferentie een keynote-toespraak met als titel "De herstructurering van toekomstige bedrijfsmodellen stimuleren — AI en netwerken in twee richtingen".

ZTE Showcases at GSMA M360 LATAM 2026, Driving Future Business Model Restructuring — AI & Network Two-Way Integration

Mevrouw Chen gaf een diepgaande analyse van de industriële waarde van de tweerichtingsintegratie van AI en netwerken. Zij deelde de prestaties van ZTE op de Latijns-Amerikaanse markt in de afgelopen twee decennia, zijn AI-Native netwerkinnovatiepraktijken en zijn intelligente oplossingen voor het volledige scenario. Hiermee kunnen Latijns-Amerikaanse operators hun strategische upgrade voltooien van "connectiviteitsleveranciers" naar "enablers van de digitale economie".

In het licht van de opkomst van de AI-sector heeft ZTE zijn wereldwijde strategische visie voor 2025 bekendgemaakt: "All in AI, AI for All, een leider worden op het gebied van connectiviteit en intelligente computing". Mevrouw Chen verklaarde dat deze strategie zeer goed aansluit bij de kernconcepten van deze GSMA-top. In de toekomst zal ZTE verder gaan dan traditionele netwerkverbindingsdiensten. Het bedrijf blijft zijn basisnetwerkcapaciteiten voortdurend verbeteren en zijn activiteiten op het gebied van AI en intelligente computing op alle fronten uitbreiden. Door middel van een integratiemodel in twee richtingen, waarbij AI het netwerk versterkt en het netwerk AI ondersteunt, zal ZTE zal een nieuw bedrijfsmodel ontwikkelen dat is afgestemd op het AI-tijdperk. Hiermee brengt het een nieuwe groeidynamiek op gang voor de digitale economie in Latijns-Amerika.

Op het gebied van AI-gebaseerde netwerkupgrades heeft ZTE met het AI-Native netwerkconcept baanbrekend werk verricht: AI-mogelijkheden zijn diep ingebed in alle netwerklagen en -processen om de netwerkefficiëntie te maximaliseren en de kosten te optimaliseren. Voor draadloze netwerken integreert de nieuwe 5G BBU van ZTE native intelligente computermogelijkheden. Dit verbetert effectief de algehele efficiëntie van hardware- en softwaremiddelen, waarbij de celdoorvoer met 20% toeneemt. Daarbij wordt het energieverbruik van apparatuur met 38% verlaagd door Super-N krachtige vermogensversterkers en AI intelligente optimalisatietechnologie met elkaar te combineren. Momenteel worden met deze technologie uitgeruste AAU- en RRU-producten op grote schaal in verschillende Latijns-Amerikaanse landen ingezet. Voorbeelden zijn Chili, Ecuador, Bolivia, Brazilië en Peru, waar tot nu toe meer dan 37.000 eenheden zijn geïmplementeerd. De lokale operators sparen jaarlijks miljoenen dollars aan elektriciteitskosten uit, waarbij efficiënte, groene en intelligente netwerkupgrades worden gerealiseerd.

AIR Net, de geavanceerde intelligente netwerkoplossing is gebouwd op AI-Native-technologie en maakt de commerciële uitrol van "autonoom rijden" voor netwerken mogelijk. Dankzij de lagere TCO ondergaan de exploitatie- en onderhoudsmodellen van operators een ingrijpende verandering. Deze oplossing is al op meerdere locaties wereldwijd commercieel ingezet. Op dit moment hebben de intelligente netwerkmogelijkheden van ZTE de toonaangevende L4-certificering van het TM Forum verkregen en is de zelfontwikkelde intelligente agent Co-Claw voor bedrijfsgebruik volledig intern geïmplementeerd. Dit zorgt voor een voortdurende verbetering van de automatisering en intelligentie van het netwerk en helpt netwerkexploitanten bij de overstap naar geavanceerde intelligente netwerken.

Als antwoord op de complexe en diverse netwerkomgeving in Latijns-Amerika blijft ZTE scenario-gebaseerde dekkingsoplossingen inzetten om de regionale digitale kloof te overbruggen. Voor indoorscenario's is ZTE een samenwerking aangegaan met het Chileense bedrijf Millicom voor de uitrol van de Qcell-oplossing, waarmee een stabiele gigabitaansluiting in gebouwen wordt bereikt. In afgelegen landelijke scenario's werkt ZTE samen met het Braziliaanse bedrijf Claro om de RuralPilot vereenvoudigde plattelandsnetwerkoplossing te implementeren. Deze pakt de uitdagingen op het gebied van netwerkdekking in het uitgestrekte Amazonegebied aan met lage kosten en onderhoudsgemak. ZTE biedt ook een breed scala aan thuisdekkingsoplossingen, precies afgestemd op de netwerkbehoeften van verschillende regio's en scenario's in Latijns-Amerika.

Chen Zhiping verklaarde dat ZTE zich zal blijven verankeren in de Latijns-Amerikaanse markt. Daarnaast zal het bedrijf de tweerichtingsintegratie en -innovatie van AI en netwerken verder verdiepen. Ook blijft ZTE groene, efficiënte en intelligente full-stack ICT-oplossingen implementeren. Daarmee wil het lokale operators helpen hun strategische transformatie te voltooien en te evolueren van traditionele aanbieders van connectiviteitsdiensten naar enablers van de digitale economie. Tegelijkertijd wil ZTE volledig inspelen op de intelligente behoeften van industrieën en gezinnen in alle scenario's. Tot slot benadrukte Chen Zhiping dat ZTE wil samenwerken aan de opbouw van een slim, inclusief en duurzaam nieuw digitaal ecosysteem in Latijns-Amerika.

VRAGEN VAN DE MEDIA:

ZTE Corporation

Bedrijfscommunicatie

E-mail: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2981073/ZTE_Showcases_at_GSMA_M360_LATAM_2026__Driving_Future_Business_Model_Restructuring_AI___Network_Two.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2601626/ZTE_Logo.jpg