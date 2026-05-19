ZTE présente ses produits au GSMA M360 LATAM 2026, favorisant la restructuration du modèle d'affaires du futur - l'intégration bidirectionnelle de l'IA et des réseaux

ZTE propose une analyse approfondie de la valeur industrielle que représente l'intégration bidirectionnelle de l'IA et des réseaux

ZTE continue de consolider sa présence en Amérique latine et de déployer des solutions TIC vertes, efficaces et intelligentes complètes pour soutenir les opérateurs locaux dans la transformation stratégique

MEXICO, 19 mai 2026 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), un leader mondial des solutions intégrées de technologies de l'information et de la communication, a participé au GSMA M360 LATAM 2026. Mme Chen Zhiping, représentante en chef internationale de l'écosystème chez ZTE, a prononcé un discours d'ouverture intitulé « Driving Future Business Model Restructuring — AI & Network Two-Way Integration » (Favoriser la restructuration du modèle d'affaires du futur - L'intégration bidirectionnelle de l'IA et des réseaux).

ZTE Showcases at GSMA M360 LATAM 2026, Driving Future Business Model Restructuring — AI & Network Two-Way Integration

Mme Chen a procédé à une analyse approfondie de la valeur industrielle que présente l'intégration bidirectionnelle de l'IA et des réseaux, partageant les réalisations de ZTE sur le marché latino-américain ces 20 dernières années, ses pratiques en matière d'innovation en réseau natif de l'IA et ses solutions intelligentes adaptées à tous les scénarios, aidant les opérateurs latino-américains à procéder à la mise à niveau stratégique des « fournisseurs de connectivité » pour en faire des « facilitateurs de l'économie numérique ».

Face au raz-de-marée du secteur de l'IA, ZTE a publié sa vision stratégique mondiale en 2025 : « Tous pour l'IA, l'IA pour tous. Devenir leader de la connectivité et de l'informatique intelligente ». Mme Chen a déclaré que cette stratégie était en parfaite adéquation avec les concepts fondamentaux de ce sommet de la GSMA. À l'avenir, ZTE ira au-delà des services de connectivité réseau traditionnels, mettra continuellement à niveau ses capacités réseau de base et élargira de façon exhaustive ses activités fondées sur l'intelligence artificielle et l'informatique intelligente. Grâce à un modèle d'intégration bidirectionnelle de l'IA au service du réseau et d'un réseau venant à l'appui de l'IA, ZTE reconstruira un nouveau modèle d'affaires adapté à l'ère de l'IA et donnera un nouvel élan à la croissance de l'économie numérique latino-américaine.

En ce qui concerne les mises à niveau de réseaux basés sur l'IA, ZTE a mis au point le concept de réseau natif de l'IA, intégrant en profondeur les capacités d'IA à toutes les couches et tous les processus du réseau, afin d'optimiser le réseau et les coûts. Dans le domaine du réseau sans fil, la nouvelle unité de bande de base (BBU) 5G de ZTE intègre des capacités informatiques intelligentes natives, améliorant considérablement l'efficacité globale des ressources matérielles et logicielles et augmentant le débit cellulaire de 20 %. Dans le même temps, la combinaison d'amplificateurs de puissance haute performance Super-N et d'une technologie d'optimisation intelligente par IA permet de réduire de 38 % la consommation d'énergie des équipements. À l'heure actuelle, des unités d'antenne actives (AAU - Active Antenna Unit) et des unités radio à distance (RRU - Remote Radio Unit) équipées de cette technologie ont été déployées à grande échelle dans plusieurs pays d'Amérique latine, dont le Chili, l'Équateur, la Bolivie, le Brésil et le Pérou. Plus de 37 000 unités ont été déployées à ce jour, ce qui a permis aux exploitants locaux d'économiser des millions de dollars en coûts d'électricité par an et d'effectuer des mises à niveau efficaces, écologiques et intelligentes du réseau.

Reposant sur la technologie native de l'IA, la solution de réseau intelligent avancé AIR Net permet le déploiement commercial de la « conduite autonome » pour les réseaux, révolutionnant les modèles d'exploitation et de maintenance des opérateurs et réduisant le coût total de propriété global. Cette solution a déjà fait l'objet d'un déploiement commercial à plusieurs endroits dans le monde. À l'heure actuelle, les capacités de réseau intelligent de ZTE ont obtenu une certification de niveau L4 du TM Forum, et son agent intelligent autodéveloppé Co-Claw au niveau de l'entreprise a été entièrement mis en œuvre en interne, améliorant continuellement l'automatisation du réseau et les niveaux d'intelligence et aidant les opérateurs à s'orienter vers des réseaux intelligents avancés.

Face à l'environnement réseau complexe et diversifié en Amérique latine, ZTE continue de mettre en œuvre des solutions de couverture basées sur des scénarios pour combler le fossé numérique régional. Dans des scénarios internes, ZTE s'est associée à l'entreprise chilienne Millicom pour déployer la solution Qcell, assurant ainsi une couverture en gigabit stable dans tous les bâtiments. Dans les zones rurales éloignées, ZTE collabore avec la société brésilienne Claro pour mettre en œuvre la solution de réseau rural simplifié RuralPilot, dont le faible coût et la facilité de maintenance permettent de relever les défis en matière de couverture réseau dans la vaste région amazonienne. ZTE propose également un large éventail de solutions de couverture résidentielle, répondant précisément aux besoins de mise en réseau de différentes régions et scénarios en Amérique latine.

Mme Chen Zhiping a déclaré que ZTE resterait bien présente sur le marché latino-américain, approfondirait l'intégration et l'innovation bidirectionnelles de l'IA et des réseaux et continuerait à mettre en œuvre des solutions TIC vertes, efficaces et intelligentes complètes pour aider les opérateurs locaux à mener à bien leur transformation stratégique, à passer des fournisseurs de services de connectivité traditionnels aux facilitateurs d'économie numérique, à répondre pleinement aux besoins des industries et des familles dans tous les cas de figure et à travailler main dans la main pour bâtir un nouvel écosystème numérique intelligent, inclusif et durable en Amérique latine.

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