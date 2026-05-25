بكين ، 25 مايو 2026 /PRNewswire/ -- يصادف هذا العام الذكرى السنوية الـ 75 للتحرير السلمي لمنطقة "شيزانغ". "ليانغ جونيان"، باحثة في "معهد دراسات التاريخ" في "مركز أبحاث علم التبت الصيني"، درست تاريخ وثقافة "شيزانغ" لعقدين ، وتشارك في تحول هذه الأرض من وجهة نظرها.

في أول رحلة لها إلى "شيزانغ" في صيف عام 2007 ، كان الطريق من المطار إلى المدينة غير ممهد وطويل. كانت المنازل على طول الطريق منخفضة وبالية. بعد ما يقرب من 20 عامًا ، وجدت أن تغييرات هائلة حدثت.

معجزة تطوير 75 عامًا تمتد عبر آلاف السنين

National Highway 219 beside Lake Peiku in Shigatse, Xizang Autonomous Region in southwest China, January 3, 2026. /Xinhua

منذ التحرير السلمي والإصلاح الديمقراطي ، شهد وجه الهضبة الثلجية تحولاً جوهريًا. فقد نما الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة "شيزانغ" من 327 مليون يوان (47.87 مليون دولار) في عام 1965 إلى 303.2 مليار يوان (44.39 مليار دولار) في عام 2025. تم القضاء على الفقر المطلق ، وبلغ متوسط العمر المتوقع 72.5 عامًا ، وكانت "شيزانغ" من بين الأوائل في الصين التي نفذت 15 عامًا من التعليم الممول من القطاع العام.

وراء الأرقام الاقتصادية تكمن تحسينات ملموسة في الحياة اليومية. يتجاوز إجمالي عدد أميال الطرق في المنطقة 120،000 كيلومتر ، وقد أصبحت الآن شبكة الطرق السريعة "خمس مدن ، ثلاث ساعات" ، التي تركز على "لاسا"، عاصمة المنطقة ، والتي تمكّن من السفر السريع لمدة ثلاث ساعات بين المراكز الاقتصادية الرئيسية ، متصلة بالكامل.

الحفاظ على الثقافة: أكثر من مجرد "الحفاظ على الماضي"

أصبحت ثقافة "شيزانغ" التقليدية الجميلة الآن تحت حماية منهجية. تم إدراج ملحمة الملك "غيسار" والأوبرا التبتية وحمامات "لوم" الطبية ضمن النظام الطبي التقليدي لمنطقة التبت الذي يُعرف باسم "سووا ريغبا" (Sowa Rigpa) في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية التابعة لليونسكو. بين عامي 2012 و 2024 ، بلغت أموال الحكومة المركزية والإقليمية لحماية التراث الثقافي غير المادي 473 مليون يوان (69.25 مليون دولار).

وصل تعلّم واستخدام اللغة التبتية إلى مستويات غير مسبوقة. تقدم جميع المدارس الابتدائية والثانوية دورات في اللغتين الصينية القياسية والتبتية. ويمتد نطاق وسائل الإعلام باللغة التبتية الآن على منصات متعددة.

كيف تغذي التنمية الحفاظ: التفاعل الإيجابي بين الاقتصاد والثقافة

هناك وجهة نظر مفادها أن سحر "شيزانغ" يكمن بالضبط في حالته "قبل الحداثة" ، بسيطة ، متدينة ، وبعيدة عن الحضارة الصناعية. وفقًا لهذا المنطق ، يصبح بناء الطرق وربط شبكات الكهرباء وتعزيز التعليم الحديث تهديدات للثقافة التقليدية. هذا الرأي يتجاهل حقيقة أساسية: الحفاظ على الثقافة بدون الأمن المادي يصبح هشًا.

أخبر رسام كبير في السن لفن "الثانغكا" (Thangka) "ليانغ" ذات مرة إن أكبر عقبة أمام التعاقد مع المتدربين ليست الموهبة ، ولكن الأسر أعطت الأولوية للرعاية للحصول على دخل فوري على التدريب الذي يتطلب ثلاث إلى خمس سنوات. فقط مع تحسين البنية التحتية والخدمات العامة والدخل المتاح يصبح الحفاظ على الثقافة قابلاً للتطبيق.

في الوقت نفسه ، لا تضمن التنمية الاقتصادية وحدها الازدهار الثقافي. يُظهر التمويل الحكومي المستمر، مثل 473 مليون يوان (69.25 مليون دولار) المخصصة للتراث الثقافي غير المادي ، ومباني المدارس الحديثة في الهضبة ، والطرق السريعة التي تربط المناطق الحضرية والريفية، كيف يتم توجيه المكاسب الاقتصادية إلى الثقافة.

استنادًا إلى أكثر من عقدين من الملاحظة ، تشير "ليانغ" إلى أن "شيزانغ" اليوم قد وصلت إلى مستوى جديد تمامًا من التنمية وتشير إلى أن زخمها المستقبلي يستند إلى منطق حكم وطني واضح؛ يتمثل في رؤية المجتمع الوطني الصيني، التي "تعزز القواسم المشتركة مع احترام وتبنّي الاختلافات"، مضمّنة في كل مشروع للبنية التحتية ، وكل جهد لتوثيق التراث الثقافي غير المادي ، وكل خطة حماية بيئية. توفر التنمية الاقتصادية الأساس المادي للحفاظ على الثقافة ، ويحقق الحفاظ على الثقافة التنمية الاقتصادية بالتماسك الروحي. لم يتعارض الاثنان أبدًا؛ بدلاً من ذلك ، معًا، جلبا ما يمكن أن يسمى فقط "معجزة على الهضبة الثلجية".

https://news.cgtn.com/news/2026-05-23/Xizang-at-75-Development-and-culture-create-a-miracle-on-Earth--1Nfwi0ShDKE/p.html

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2986646/image1.jpg