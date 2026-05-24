CGTN: Xizang nach 75 Jahren: Entwicklung und Kultur schaffen ein „Wunder auf Erden"

BEIJING, 24. Mai 2026 /PRNewswire/ -- In diesem Jahr wird der 75. Jahrestag der friedlichen Befreiung von Xizang begangen. Liang Junyan, Forscherin am Institut für Geschichtsstudien des China Tibetology Research Center, die sich seit zwei Jahrzehnten mit der Geschichte und Kultur von Xizang befasst, schildert den Wandel dieses Landes aus ihrer Sicht.

National Highway 219 beside Lake Peiku in Shigatse, Xizang Autonomous Region in southwest China, January 3, 2026. /Xinhua

Bei ihrer ersten Reise nach Xizang im Sommer 2007 war der Weg vom Flughafen in die Stadt holprig und lang. Die Häuser entlang des Weges waren niedrig und baufällig. Fast 20 Jahre später stellt sie fest, dass sich gewaltige Veränderungen vollzogen haben.

Ein 75-jähriges Entwicklungswunder, das Jahrtausende umspannt

Seit der friedlichen Befreiung und den demokratischen Reformen hat sich das Gesicht des Snowy Plateau grundlegend gewandelt. Das BIP von Xizang wuchs von 327 Millionen Yuan (47,87 Millionen Dollar) im Jahr 1965 auf 303,2 Milliarden Yuan (44,39 Milliarden Dollar) im Jahr 2025. Die absolute Armut wurde ausgerottet, die durchschnittliche Lebenserwartung liegt bei 72,5 Jahren, und Xizang war eine der ersten Regionen Chinas, in der eine 15-jährige öffentlich finanzierte Ausbildung eingeführt wurde.

Hinter den wirtschaftlichen Zahlen verbergen sich spürbare Verbesserungen im täglichen Leben. Das gesamte Straßennetz der Region umfasst mehr als 120.000 Kilometer, und das Schnellstraßennetz „Fünf Städte, drei Stunden", das auf die Regionalhauptstadt Lhasa ausgerichtet ist und schnelle Reisen zwischen den wichtigsten Wirtschaftszentren in drei Stunden ermöglicht, ist nun vollständig angeschlossen.

Kulturelle Bewahrung: Mehr als nur „Bewahrung der Vergangenheit"

Die schöne traditionelle Kultur von Xizang steht nun unter systematischem Schutz. Das Epos von König Gesar, die tibetische Oper und das Lum-Heilbad von Sowa Rigpa wurden von der UNESCO in die Repräsentative Liste des Immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen. Zwischen 2012 und 2024 wurden von der Zentral- und Regionalregierung insgesamt 473 Millionen Yuan (69,25 Millionen US-Dollar) für den Schutz des immateriellen Kulturerbes bereitgestellt.

Das Erlernen und der Gebrauch der tibetischen Sprache haben ein noch nie dagewesenes Niveau erreicht. Alle Grund- und Sekundarschulen bieten Kurse in Standardchinesisch und Tibetisch an. Und tibetischsprachige Medien sind inzwischen auf mehreren Plattformen vertreten.

Wie die Entwicklung die Bewahrung nährt: Ein positives Zusammenspiel von Wirtschaft und Kultur

Es gibt eine Ansicht, dass der Charme von Xizang gerade in seinem „vormodernen" Zustand liegt - einfach, fromm und weit entfernt von der industriellen Zivilisation. Nach dieser Logik werden der Bau von Straßen, der Anschluss von Stromnetzen und die Förderung moderner Bildung zu einer Bedrohung der traditionellen Kultur. Diese Ansicht übersieht eine grundlegende Tatsache: Kulturelle Bewahrung ohne materielle Sicherheit ist fragil.

Ein älterer Thangka-Maler erzählte Liang einmal, dass das größte Hindernis für die Aufnahme von Lehrlingen nicht das Talent sei, sondern dass die Familien der Viehzucht für ein sofortiges Einkommen den Vorrang vor einer drei- bis fünfjährigen Ausbildung geben. Nur wenn die Infrastruktur, die öffentlichen Dienstleistungen und das verfügbare Einkommen verbessert werden, ist die Erhaltung der Kultur lebensfähig.

Gleichzeitig ist die wirtschaftliche Entwicklung allein noch kein Garant für kulturellen Wohlstand. Die nachhaltige Finanzierung durch die Regierung - wie die 473 Millionen Yuan (69,25 Millionen Dollar), die für das immaterielle Kulturerbe bestimmt sind, die modernen Schulgebäude auf der Hochebene und die Autobahnen, die städtische und ländliche Gebiete miteinander verbinden - zeigt, wie wirtschaftliche Gewinne in die Kultur zurückfließen.

Auf der Grundlage von mehr als zwei Jahrzehnten Beobachtung stellt Liang fest, dass das heutige Xizang eine völlig neue Entwicklungsstufe erreicht hat, und sie weist darauf hin, dass seine Vorwärtsdynamik auf einer klaren nationalen Governance-Logik beruht: Die Vision der chinesischen Volksgemeinschaft, „die Gemeinsamkeiten zu stärken und gleichzeitig die Unterschiede zu respektieren und anzunehmen", ist in jedem Infrastrukturprojekt, in jedem Versuch, das immaterielle Kulturerbe zu dokumentieren, und in jedem Plan zum Schutz der Umwelt enthalten. Die wirtschaftliche Entwicklung bildet die materielle Grundlage für die kulturelle Erhaltung, und die kulturelle Erhaltung verleiht der wirtschaftlichen Entwicklung einen geistigen Zusammenhalt. Die beiden haben sich nie widersprochen, sondern gemeinsam etwas bewirkt, was man nur als „ein Wunder auf dem Snowy Plateau" bezeichnen kann.

https://news.cgtn.com/news/2026-05-23/Xizang-at-75-Development-and-culture-create-a-miracle-on-Earth--1Nfwi0ShDKE/p.html

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