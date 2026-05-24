CGTN: 75 let od osvobození Tibetské autonomní oblasti: Rozvoj a kultura vytvářejí „zázrak na Zemi"
May 24, 2026, 14:40 ET
PEKING, 24. května 2026 /PRNewswire/ -- Letos uplyne 75 let od mírového osvobození Tibetské autonomní oblasti (Si-cang). Liang Junyan, výzkumnice z Ústavu historických studií Čínského centra pro tibetologii, která se již dvě desetiletí zabývá historií a kulturou Tibetské autonomní oblasti, popisuje proměnu tohoto regionu ze svého pohledu.
Při její první cestě do Tibetské autonomní oblasti v létě roku 2007 byla cesta z letiště do města dlouhá a hrbolatá. Domy podél silnice byly nízké a zchátralé. O téměř dvacet let později zjistila, že region prošel obrovskou proměnou.
Pětasedmdesát let rozvoje jako zázrak překonávající tisíciletí
Od mírového osvobození a demokratických reforem prošla tvář „sněžné náhorní plošiny" zásadní proměnou. Hrubý domácí produkt (HDP) Tibetské autonomní oblasti vzrostl z 327 milionů juanů (47,87 milionu dolarů) v roce 1965 na 303,2 miliardy juanů (44,39 miliardy dolarů) v roce 2025. Absolutní chudoba byla odstraněna, průměrná délka života dosáhla 72,5 roku a Tibetská autonomní oblast patřila mezi první regiony v Číně, kde bylo zavedeno 15letá školní docházka financovaná z veřejných financí.
Za ekonomickými ukazateli stojí konkrétní zlepšení v každodenním životě. Celková délka silnic v regionu přesahuje 120 000 kilometrů a dálniční síť „Pět měst, tři hodiny", soustředěná kolem regionálního hlavního města Lhasy, umožňující rychlé tříhodinové spojení mezi klíčovými hospodářskými centry, je nyní plně dokončena.
Ochrana kultury: Více než jen „zachování minulosti"
Tradiční tibetská kultura je dnes systematicky chráněna. Epos o králi Gesarovi, tibetská opera a léčebné koupele Lum tradiční tibetské medicíny Sowa Rigpa byly zapsány na Reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO. V letech 2012 až 2024 činily prostředky ústřední a regionální vlády na ochranu nehmotného kulturního dědictví celkem 473 milionů juanů (69,25 milionu dolarů).
Výuka a používání tibetského jazyka dosáhly bezprecedentní úrovně. Všechny základní a střední školy nabízejí výuku ve standardní čínštině i tibetštině a média v tibetštině dnes fungují na celé řadě platforem.
Jak rozvoj podporuje ochranu kultury: Pozitivní vzájemné působení mezi ekonomikou a kulturou
Existuje názor, že kouzlo Tibetské autonomní oblasti spočívá právě v jejím „předmoderním" charakteru – v jednoduchosti, zbožnosti a vzdálenosti od průmyslové civilizace. Podle této logiky představuje budování silnic, připojování k elektrické síti či rozvoj moderního vzdělávání hrozbu pro tradiční kulturu. Tento pohled však přehlíží základní skutečnost: zachování kultury bez materiálního zabezpečení je křehké.
Jeden starší malíř thangk Liang řekl, že největší překážkou při přijímání učňů není nedostatek talentu, ale skutečnost, že rodiny upřednostňují pastevectví jako zdroj okamžitého příjmu před učením trvajícím tři až pět let. Teprve lepší infrastruktura, veřejné služby a vyšší disponibilní příjmy umožňují skutečnou ochranu kultury.
Zároveň však ekonomický rozvoj sám o sobě nezaručuje kulturní prosperitu. Trvalé vládní financování – například 473 milionů juanů (69,25 milionu dolarů) určených na nehmotné kulturní dědictví, moderní školní budovy na náhorní plošině, dálnice spojující městské a venkovské oblasti – ukazuje, jak se ekonomické zisky vrací zpět do kultury.
Na základě více než dvacetiletého pozorování Liang poznamenává, že dnešní Tibetská autonomní oblast dosáhla zcela nové úrovně rozvoje, a poukazuje na to, že jeho dynamika vychází z jasné logiky státní správy: vize čínského národního společenství, které „posiluje společné prvky a zároveň respektuje a přijímá rozdíly", se promítá do každého infrastrukturního projektu, každého programu dokumentace nehmotného kulturního dědictví i každého plánu na ochranu životního prostředí. Hospodářský rozvoj poskytuje materiální základ pro ochranu kultury a ochrana kultury vnáší do hospodářského rozvoje duchovní soudržnost. Tyto dva prvky nikdy nestály v protikladu; naopak, společně přinesly to, co lze označit za „zázrak na sněžné náhorní plošině".
