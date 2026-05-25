CGTN: Xizang cumple 75 años: El desarrollo y la cultura crean un «milagro en la Tierra»

PEKÍN, 25 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Este año se conmemora el 75 aniversario de la liberación pacífica de Xizang. Liang Junyan, investigadora del Instituto de Estudios Históricos del Centro de Investigación de Tibetología de China, quien ha estudiado la historia y la cultura de Xizang durante dos décadas, comparte la transformación de esta tierra desde su perspectiva.

National Highway 219 beside Lake Peiku in Shigatse, Xizang Autonomous Region in southwest China, January 3, 2026. /Xinhua

En su primer viaje a Xizang en el verano de 2007, el camino desde el aeropuerto hasta la ciudad era accidentado y largo. Las casas a lo largo del camino eran bajas y estaban en ruinas. Casi 20 años después, descubrió que se habían producido cambios enormes.

Un milagro de desarrollo de 75 años que abarca milenios

Desde su liberación pacífica y reforma democrática, el rostro de la Meseta Nevada ha experimentado una transformación fundamental. El PIB de Xizang creció de 327 millones de yuanes (47,87 millones de dólares) en 1965 a 303.200 millones de yuanes (44.390 millones de dólares) en 2025. La pobreza extrema ha sido erradicada, la esperanza de vida promedio ha alcanzado los 72,5 años y Xizang fue una de las primeras ciudades de China en implementar 15 años de educación pública.

Detrás de las cifras económicas se esconden mejoras tangibles en la vida cotidiana. La red vial de la región supera los 120.000 kilómetros, y la red de autopistas «Cinco ciudades, tres horas», centrada en Lhasa, la capital regional, que permite viajar rápidamente en tres horas entre los principales centros económicos, está ahora totalmente conectada.

Preservación cultural: Más que simplemente «preservar el pasado»

La rica cultura tradicional de Xizang se encuentra ahora bajo protección sistemática. La Epopeya del Rey Gesar, la ópera tibetana y los baños medicinales Lum de Sowa Rigpa han sido inscritos en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. Entre 2012 y 2024, los fondos gubernamentales centrales y regionales destinados a la protección del patrimonio cultural inmaterial ascendieron a 473 millones de yuanes (69,25 millones de dólares).

El aprendizaje y el uso del idioma tibetano han alcanzado niveles sin precedentes. Todas las escuelas primarias y secundarias ofrecen cursos tanto en chino estándar como en tibetano. Además, los medios de comunicación en idioma tibetano ahora abarcan múltiples plataformas.

Cómo el desarrollo fomenta la conservación: una interacción positiva entre economía y cultura

Existe la opinión de que el encanto de Xizang reside precisamente en su condición, devota y alejada de la civilización industrial. Según esta lógica, la construcción de carreteras, la conexión de redes eléctricas y la promoción de la educación moderna se convierten en amenazas para la cultura tradicional. Esta visión ignora un hecho fundamental: la preservación cultural sin seguridad material es frágil.

Un anciano pintor de thangkas le comentó a Liang que el mayor obstáculo para contratar aprendices no era el talento, sino que las familias priorizaban el pastoreo para obtener ingresos inmediatos por encima de los aprendizajes que requerían de tres a cinco años. Solo con mejores infraestructuras, servicios públicos e ingresos disponibles la preservación cultural se vuelve viable.

Al mismo tiempo, el desarrollo económico por sí solo no garantiza la prosperidad cultural. La financiación gubernamental sostenida —como los 473 millones de yuanes (69,25 millones de dólares) destinados al patrimonio cultural inmaterial, los modernos edificios escolares en la meseta y las autopistas que conectan las zonas urbanas y rurales— demuestra cómo los beneficios económicos se reinvierten en la cultura.

Tras más de dos décadas de observación, Liang señala que el actual Xizang ha alcanzado un nivel de desarrollo completamente nuevo y destaca que su impulso ascendente se basa en una lógica de gobernanza nacional clara: la visión de la comunidad nacional china —que «fomenta los valores comunes respetando y valorando las diferencias»— está presente en cada proyecto de infraestructura, en cada esfuerzo por documentar el patrimonio cultural inmaterial y en cada plan de protección ecológica. El desarrollo económico proporciona la base material para la preservación cultural, y esta, a su vez, infunde cohesión espiritual al desarrollo económico. Ambos nunca se han opuesto; al contrario, juntos han propiciado lo que solo puede describirse como «un milagro en la Meseta Nevada».

https://news.cgtn.com/news/2026-05-23/Xizang-at-75-Development-and-culture-create-a-miracle-on-Earth--1Nfwi0ShDKE/p.html

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