ПЕКИН, 25 мая 2026 г. /PRNewswire/ -- В этом году исполняется 75 лет со дня мирного освобождения Сицзана (Xizang). Лян Цзюньянь (Liang Junyan), научный сотрудник Института исторических исследований Китайского исследовательского центра тибетологии (Institute of History Studies of China Tibetology Research Center), уже два десятилетия занимается изучением истории и культуры Сицзана и делится своим взглядом на преобразование этого региона.

National Highway 219 beside Lake Peiku in Shigatse, Xizang Autonomous Region in southwest China, January 3, 2026. /Xinhua

Во время своей первой поездки в Сицзан летом 2007 года Лян запомнила дорогу из аэропорта в город — она была ухабистой и долгой. Дома вдоль дороги были низкими и ветхими. Почти 20 лет спустя она увидела, какие разительные изменения произошли с тех пор.

75-летнее чудо развития, охватывающее тысячелетия

После мирного освобождения и демократических реформ облик Снежного плато (Snowy Plateau) претерпел фундаментальные изменения. ВВП Сицзана вырос с 327 млн юаней (47,87 млн долларов США) в 1965 году до 303,2 млрд юаней (44,39 млрд долларов США) в 2025 году. Была ликвидирована абсолютная бедность, средняя продолжительность жизни достигла 72,5 лет, и Сицзан стал одним из первых регионов Китая, внедривших систему 15-летнего бесплатного образования.

За экономическими показателями стоят реальные изменения в повседневной жизни. Общая протяженность автомобильных дорог в регионе превысила 120.000 километров, а скоростная транспортная сеть «Пять городов — три часа» (Five Cities, Three Hours), созданная вокруг Лхасы (Lhasa), столицы автономного района, и обеспечивающая быстрое трехчасовое сообщение между ключевыми экономическими центрами региона, уже полностью введена в эксплуатацию.

Сохранение культурного наследия: больше, чем просто «сохранение прошлого»

Богатые культурные традиции Сицзана сегодня находятся под системной защитой. Эпос о царе Гесаре, тибетская опера и лечебные ванны лам-врачевателей (Lum) тибетской школы Сова Ригпа (Sowa Rigpa) включены в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. В период с 2012 по 2024 год объем финансирования охраны нематериального культурного наследия из центрального и регионального бюджета составил 473 млн юаней (69,25 млн долларов США).

Изучение и использование тибетского языка достигли беспрецедентного уровня. Во всех начальных и средних школах обучение ведется как на стандартном китайском, так и на тибетском языке. Средства массовой информации на тибетском языке теперь представлены на множестве платформ.

Как развитие способствует сохранению: позитивное взаимодействие между экономикой и культурой

Существует мнение, что очарование Сицзана заключается именно в его «домодернистском» состоянии – простоте, глубокой религиозности и удаленности от индустриальной цивилизации. С этой точки зрения строительство дорог, развитие энергосетей и продвижение современного образования рассматриваются как угроза для традиционной культуры. Однако такой подход упускает из виду один базовый факт: сохранение культуры без материального обеспечения остается крайне уязвимым.

Пожилой мастер тибетской традиционной живописи танка (Thangka) однажды рассказал Лян, что главным препятствием для привлечения учеников является не отсутствие таланта, а то, что семьи отдают предпочтение скотоводству ради немедленного дохода вместо обучения художественному ремеслу, которое занимает от трех до пяти лет. Лишь при наличии развитой инфраструктуры, качественных общественных услуг и достаточного располагаемого дохода становится возможным устойчивое сохранение культуры.

В то же время, само по себе экономическое развитие не гарантирует культурного процветания. Постоянное государственное финансирование – например, сумма 473 млн юаней (69,25 млн долларов США), выделенная на охрану нематериального культурного наследия, строительство современных школьных зданий на плато и развитие автомобильного сообщения между городскими и сельскими районами, – демонстрирует, каким образом экономические достижения возвращаются в сферу культуры.

Опираясь на более чем двадцатилетний опыт наблюдений, Лян отмечает, что сегодняшний Сицзан вышел на совершенно новый уровень развития, а основу этого движения вперед, по ее мнению, составляет четкая национальная концепция управления: идея китайского национального сообщества — которая «укрепляет общность, уважая и принимая различия» — реализуется в каждом инфраструктурном проекте, каждой инициативе по документированию нематериального культурного наследия и каждом плане экологической защиты. Экономическое развитие обеспечивает материальную основу для сохранения культуры, а сохранение культуры наполняет экономическое развитие духовной сплоченностью. Этим процессы никогда не противостояли друг другу — напротив, именно вместе они создали то, что можно назвать лишь «чудом на Снежном плато».

