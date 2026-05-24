CGTN: Tibet (Si-cang) oslavuje 75 rokov: rozvoj a kultúra vytvárajú „zázrak na Zemi"
May 24, 2026, 20:34 ET
PEKING, 25. mája 2026 /PRNewswire/ -- Tento rok si pripomíname 75. výročie pokojného oslobodenia provincie Si-cang (Tibet). Liang Ťün-jenová, výskumníčka z Inštitútu historických štúdií Čínskeho centra pre výskum tibetológie, študuje históriu a kultúru Tibetu už dve desaťročia a zdieľa premenu tejto krajiny zo svojej perspektívy.
Počas jej prvej cesty do Tibetu v lete 2007 bola cesta z letiska do mesta hrboľatá a dlhá. Domy pozdĺž cesty boli nízke a schátrané. Takmer o 20 rokov neskôr zistila, že sa udiali obrovské zmeny.
Zázrak rozvoja, ktorý má 75 rokov, presahuje tisícročia
Od svojho mierového oslobodenia a demokratických reforiem prešla Zasnežená náhorná plošina zásadnou transformáciou. HDP provincie Si-cang vzrástol z 327 miliónov juanov (47,87 milióna dolárov) v roku 1965 na 303,2 miliardy juanov (44,39 miliardy dolárov) v roku 2025. Absolútna chudoba bola odstránená, priemerná dĺžka života dosiahla 72,5 roka a Si-cang bol medzi prvými v Číne, ktorí zaviedli 15 rokov verejne financovaného vzdelávania.
Za ekonomickými číslami sa skrývajú hmatateľné zlepšenia v každodennom živote. Celková dĺžka ciest v regióne presahuje 120 000 kilometrov a sieť rýchlostných ciest „Päť miest, tri hodiny" s centrom v Lhase, hlavnom meste regiónu, ktorá umožňuje rýchle cestovanie medzi kľúčovými ekonomickými uzlami za tri hodiny, je teraz plne prepojená.
Zachovanie kultúrneho dedičstva: viac než len „zachovanie minulosti"
Tradičná kultúra Tibetu je teraz systematicky chránená. Epos o kráľovi Gesarovi, tibetská opera a liečivé kúpele Sowa Rigpy v Lume boli zapísané na Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. V rokoch 2012 až 2024 dosiahli finančné prostriedky ústrednej a regionálnej vlády na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva celkovú sumu 473 miliónov juanov (69,25 milióna dolárov).
Učenie sa a používanie tibetského jazyka dosiahlo nebývalú úroveň. Všetky základné a stredné školy ponúkajú kurzy štandardnej čínštiny aj tibetčiny. A médiá v tibetskom jazyku teraz pokrývajú viacero platforiem.
Ako rozvoj podporuje ochranu prírody: pozitívna interakcia medzi ekonomikou a kultúrou
Existuje názor, že čaro Tibetu spočíva práve v jeho „predmodernom" stave – jednoduchom, zbožnom a ďaleko od priemyselnej civilizácie. Podľa tejto logiky sa výstavba ciest, pripájanie elektrických sietí a podpora moderného vzdelávania stávajú hrozbou pre tradičnú kultúru. Tento pohľad prehliada základný fakt: zachovanie kultúrneho dedičstva bez materiálneho zabezpečenia je krehké.
Postarší maliar tibetského zvitkového umenia thangka raz povedal Liang Ťün-jenovej, že najväčšou prekážkou pri prijímaní učňov nebol talent, ale že rodiny uprednostňovali chov dobytka pre okamžitý príjem pred učňovskou prípravou, ktorá si vyžadovala tri až päť rokov. Zachovanie kultúrneho dedičstva sa stane životaschopným len s lepšou infraštruktúrou, verejnými službami a disponibilným príjmom.
Zároveň samotný hospodársky rozvoj nezaručuje kultúrnu prosperitu. Kontinuálne štátne financovanie – ako napríklad 473 miliónov juanov (69,25 milióna dolárov) určených na nehmotné kultúrne dedičstvo, moderné školské budovy na náhornej plošine, diaľnice spájajúce mestské a vidiecke oblasti – ukazuje, ako sa ekonomické zisky premietajú späť do kultúry.
Na základe viac ako dvoch desaťročí pozorovania Liang Ťün-jenová poznamenáva, že dnešný Tibet dosiahol úplne novú úroveň rozvoja a zdôrazňuje, že jeho pokrok je založený na jasnej logike štátneho riadenia: vízia čínskej národnej komunity – ktorá „posilňuje spoločné črty a zároveň rešpektuje a prijíma rozdiely" – je zakotvená v každom infraštruktúrnom projekte, každom úsilí o dokumentovanie nehmotného kultúrneho dedičstva a každom pláne ekologickej ochrany. Hospodársky rozvoj poskytuje materiálny základ pre zachovanie kultúrneho dedičstva a zachovanie kultúrneho dedičstva vnáša do hospodárskeho rozvoja duchovnú súdržnosť. Tieto dve oblasti sa nikdy nevylučovali, skôr spoločne viedli k tomu, čo možno nazvať len „zázrakom na Zasneženej náhornej plošine".
