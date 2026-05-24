CGTN：チベット自治区設立75周年：発展と文化が「地上の奇跡」を生み出す

北京、2026年5月24日 /PRNewswire/ -- 今年はチベット自治区の平和的解放から75周年を迎えます。 Institute of History Studies of China Tibetology Research Centerの研究員で、20年にわたってチベット自治区の歴史と文化を研究してきたLiang Junyan氏が、自身の視点からこの土地の変遷について語ります。

2007年の夏、彼女が初めてチベットを訪れた際、空港から市内への道のりはでこぼこで、とても長いものでした。道沿いの家々は低く、老朽化していました。それから20年近くが経ち、彼女は大きな変化が起きていることを知りました。

National Highway 219 beside Lake Peiku in Shigatse, Xizang Autonomous Region in southwest China, January 3, 2026. /Xinhua (PRNewsfoto/CGTN)

数千年もの時を超えた75年の発展の奇跡

平和的解放と民主化改革を経て、雪に覆われた高原の様相は根本的な変貌を遂げました。チベット自治区のGDPは1965年の3億2,700万元（4,787万ドル）から2025年には3,032億元（443億9,000万ドル）に成長しています。絶対的貧困は根絶し、平均寿命は72.5歳に達し、チベット自治区は中国でいち早く15年間の公教育を実施した地域の一つとなりました。

経済的な数字の裏には、日常生活における目に見える改善があります。同地域の道路総延長は12万キロメートルを超え、地域の中心都市であるラサを拠点とし、主要な経済拠点間を3時間で結ぶ「5都市3時間」高速道路網が、現在完全に整備されています。

文化の保存：単なる 「過去の保存 」以上のもの

チベット自治区の素晴らしい伝統文化は現在、体系的な保護下にあります。ケサル王伝（The Epic of King Gesar）、チベットオペラ、そしてソワ・リグパのルム薬湯が、ユネスコの「無形文化遺産の代表リスト」に登録されています。2012年から2024年の間に、中央政府と地方政府の無形文化遺産保護のための資金は合計4億7,300万元（6,925万ドル）に達しています。

チベット語の学習と使用はかつてないほど広がっています。すべての小中学校で、標準中国語とチベット語の両方の授業が行われています。また、チベット語メディアは現在、複数のプラットフォームに広がっています。

開発が保存を育む：経済と文化の好循環

チベットの魅力は、まさにその「前近代的」なあり方、すなわち素朴で信心深く、産業文明とはかけ離れた世界にあるという見方があります。この論理に従うと、道路を建設し、送電網をつなぎ、近代教育を推進することは、伝統文化を脅かすことになります。この見方は、ある基本的な事実を見落としています。すなわち、物質的な安定を伴わない文化の保存は、脆弱なものだということです。

ある年配のタンカ画家がかつてLiang氏に語ったところによると、弟子入りの最大の障壁は才能ではなく、家族が3年から5年を要する弟子入りよりも、目先の収入のために牧畜を優先することだというのです。インフラや公共サービスが充実し、可処分所得が増えなければ、文化の保存は実現できません。

同時に、経済発展だけでは文化の繁栄は保証されません。無形文化遺産への4億7,300万元（6,925万ドル）の予算配分、高原地域の近代的な校舎、都市部と農村部を結ぶ高速道路など、政府による継続的な資金援助は、経済的利益がいかに文化に還元されているかを示しています。

Liang氏は20年以上にわたる観察に基づき、今日のチベットはまったく新しい発展段階に達していると指摘し、その前進の原動力は明確な国家統治の論理に基づいていると述べています。すなわち、「共通性を高めつつ、差異を尊重し受け入れる」という「中華民族共同体」のビジョンが、あらゆるインフラプロジェクト、無形文化遺産の記録活動、そして生態系保護計画のすべてに組み込まれているということです。経済発展は文化保存の物質的基盤を提供し、文化保存は経済発展に精神的な結束力を吹き込みます。この2つは決して対立するものではなく、むしろ共に「雪に覆われた高原の奇跡」と呼ぶにふさわしいものをもたらしています。

https://news.cgtn.com/news/2026-05-23/Xizang-at-75-Development-and-culture-create-a-miracle-on-Earth--1Nfwi0ShDKE/p.html

SOURCE CGTN