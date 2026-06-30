شركة Casio تُعلن عن طرح ساعة EDIFICE الميكانيكية الأوتوماتيكية بتصميم يُغيِّر مظهره بانعكاس الضوء

تصميم الهيكل يُبرز الانحناءات الراقية والتشطيبات المتقنة

طوكيو، 30 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة .Casio Computer Co., Ltd اليوم عن إطلاق أحدث إضافة إلى مجموعة ساعات EDIFICE. تتميز الساعة الجديدة EFK-200، المزودة بحركة ميكانيكية أوتوماتيكية، بهيكل مصقول يجمع بين التشطيب العاكس والصقل الخطي (Hairline Finish) بشكلٍ منفصل، ما يمنحها مظهرًا يتغير حسب زاوية الرؤية.

ترتكز علامة EDIFICE على مفهوم "السرعة والذكاء"، وتشتهر بأسلوبها الفريد الذي يجمع بين التصاميم الديناميكية والمواد المرتبطة بثقافة السيارات. كانت أول ساعة ميكانيكية أوتوماتيكية من Casio، وهي EFK-100، قد حققت شعبية كبيرة بعد إطلاقها العام الماضي، حتى نفدت من الأسواق حول العالم.

أما الساعة الجديدة EFK-200 فتأتي بتصميم هيكل يبرز الانحناءات الأنيقة، يجمع بين التشطيب العاكس والصقل الخطي (Hairline Finish) بشكلٍ منفصل يعكس الضوء بصورة جميلة، ليضفي إحساسًا راقيًا بالجودة.

يجمع التصميم بين هيكل دائري وإطار وسادة بزوايا مقصوصة، إلى جانب حواف منحنية بانسيابية، ما يمنح الساعة أناقة متقنة عبر أسطحها المصقولة بعناية. يستوحي التصميم خطوطه الانسيابية من الشكل المتدفق للسيارات الفاخرة. تُبرز التشطيبات العاكسة والصقل الخطي (Hairline) انعكاسات الضوء بشكلٍ منفصل، لتمنح الساعة مظهرًا فريدًا يتغير مع كل زاوية مشاهدة.

يأتي قرص ساعتي EFK-200XPB وEFK-200CD مصنوعًا من الكربون المطروق المستخدم في السيارات الرياضية الفاخرة، ما يبرز النمط الرخامي المميز لهذه المادة. كما تتميز ساعة EFK-200XPB بهيكل مصنوع من الكربون المطروق. أما قرص ساعتي EFK-200D وEFK-200DG فيأتي بتدرجات لونية أنيقة تتغير ألوانها بانسيابية. تجمع Casio بين الملمس الناتج عن تقنية التشكيل الكهربائي (Electroforming) وطبقة الطلاء الشفاف، لتقديم لمعان عميق ورقيق وألوان زاهية. تتوفر الساعة بمجموعة متنوعة من الألوان لتناسب مختلف الأجواء والمناسبات.

تعمل الساعة بآلية حركة أوتوماتيكية مصنوعة في اليابان. كما يكشف الغطاء الخلفي الشفاف عن الحركات الدقيقة والجميلة للآلية الداخلية، موفرًا إطلالة فريدة على ميكانيكية الساعة.

الطراز لون القرص EFK-200XPB-1A أسود EFK-200CD-1A أسود EFK-200D-2A أزرق EFK-200D-4A أحمر EFK-200DG-5A بني

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