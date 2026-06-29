Casio s'apprête à lancer une montre EDIFICE mécanique à remontage automatique dont l'aspect évolue en fonction de la lumière

Le design du boîtier met en valeur ses courbes raffinées et ses finitions soignées

TOKYO, 30 juin 2026 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. a annoncé aujourd'hui la sortie du dernier modèle de la gamme de montres EDIFICE. La nouvelle EFK-200, comprenant un mouvement mécanique automatique, est dotée d'un boîtier poli combinant des finitions miroir et brossées, créant ainsi un effet visuel qui varie selon l'angle d'observation.

Inspirée du concept « Vitesse et intelligence », la marque EDIFICE se distingue par son style unique, alliant des designs dynamiques et des matériaux étroitement liés à la culture automobile. La première montre mécanique automatique de Casio, l'EFK-100, avait rencontré un tel succès après son lancement l'année dernière qu'elle s'est vendue en un clin d'œil sur les marchés du monde entier.

La nouvelle EFK-200 à mouvement automatique se distingue par un boîtier aux lignes courbes, polie avec des finitions contrastées (brillant et brossé), qui reflètent magnifiquement la lumière et confèrent à la montre une impression de qualité raffinée.

Un boîtier rond et une lunette coussin à pans coupés, ainsi que des bords légèrement incurvés, s'allient à l'élégance raffinée de surfaces magnifiquement finies. Le design rappelle les lignes fluides des voitures de luxe. Les finitions hairline et polies miroir, appliquées séparément, mettent en valeur la réflexion de la lumière, offrant un aspect unique quel que soit l'angle de vue.

Le cadran des modèles EFK-200XPB et EFK-200CD est fabriqué à partir de carbone forgé, un matériau utilisé dans les voitures de sport haut de gamme, ce qui souligne le motif marbré caractéristique de ce matériau. L'EFK-200XPB est également dotée d'un boîtier en carbone forgé. Le cadran des modèles EFK-200D et EFK-200DG présente un magnifique dégradé de couleurs. Casio associe une texture obtenue par électroformage à une finition transparente, pour un éclat délicat et profond ainsi que des couleurs éclatantes. Disponible dans une large gamme de couleurs pour s'adapter à divers environnements et occasions.

Cette montre est équipée d'un mouvement automatique fabriqué au Japon. Le fond transparent du boîtier dévoile les mouvements gracieux et précis du mécanisme, offrant ainsi un aperçu unique de la mécanique de ce garde-temps.

Modèle Couleur du cadran EFK-200XPB-1A Noire EFK-200CD-1A Noire EFK-200D-2A Bleue EFK-200D-4A Rouge EFK-200DG-5A Marron

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