카시오, 빛에 따라 변화하는 외관의 자동 기계식 에디피스 출시 예정

세련된 곡선과 마감 처리가 돋보이는 케이스 디자인

도쿄, 2026년 6월 30일 /PRNewswire/ -- 카시오 컴퓨터(Casio Computer Co., Ltd.)가 6월 30일, 에디피스(EDIFICE) 타임피스 라인의 최신 제품 출시를 발표했다. 자동 기계식 무브먼트를 탑재하고 있는 신제품 새로운 EFK-200은 미러와 헤어라인 마감을 분리하여 폴리싱 처리한 케이스를 선보여, 보는 각도에 따라 외관이 달라지는 효과를 연출한다.

'속도와 지능(Speed & Intelligence)'이라는 콘셉트를 기반으로 한 에디피스 브랜드는 자동차 문화와 강한 연관성을 가진 역동적인 디자인과 소재를 결합한 독특한 스타일로 차별화된다. 카시오 최초의 자동 기계식 시계인 EFK-100은 지난해 출시 후 전 세계 시장에서 매진될 만큼 큰 인기를 얻었다.

자동 무브먼트를 탑재한 새로운 EFK-200은 곡선을 강조하는 케이스 디자인을 특징으로 하며, 빛을 아름답게 반사하여 세련된 품질을 연출하는 미러와 헤어라인 마감이 별도로 적용됐다.

모서리를 깎아낸 둥근 케이스와 쿠션 베젤, 부드럽게 곡선을 이루는 엣지가 어우러져 아름답게 마감된 표면의 우아한 세련됨을 완성한다. 이 디자인은 고급 자동차의 유려한 형태를 연상시킨다. 별도로 적용된 헤어라인과 미러 마감이 빛의 반사를 강조하여 보는 각도마다 독특한 외관을 연출한다.

EFK-200XPB와 EFK-200CD의 다이얼은 고급 스포츠카에 사용되는 단조 탄소로 제작되어 소재 특유의 대리석 패턴을 강조한다. 특히 EFK-200XPB는 케이스 또한 단조 탄소로 제작됐다. EFK-200D와 EFK-200DG의 다이얼은 변화하는 색상으로 아름답게 그라데이션 처리됐다. 카시오는 전기 주조로 구현된 질감과 클리어 코트 마감을 결합해 섬세하고 깊은 광택과 선명한 색상을 구현했다. 다양한 환경과 상황에 어울리는 다양한 색상으로 제공된다.

이 시계는 일본에서 제작된 자동 무브먼트로 구동된다. 투명 케이스 백을 통해 무브먼트의 아름답고 정밀한 움직임을 볼 수 있어, 타임피스의 메커니즘을 독특한 시선으로 감상할 수 있다.

모델 다이얼 색상 EFK-200XPB-1A 블랙 EFK-200CD-1A 블랙 EFK-200D-2A 블루 EFK-200D-4A 레드 EFK-200DG-5A 브라운

SOURCE CASIO COMPUTER CO., LTD