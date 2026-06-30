Casio Lancarkan Jam Tangan Mekanikal Automatik EDIFICE dengan Penampilan yang Berubah Mengikut Pantulan Cahaya

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CASIO COMPUTER CO., LTD

30 Jun, 2026, 09:00 CST

Reka Bentuk Selongsong Menampilkan Lengkungan dan Kemasan yang Lebih Halus

TOKYO, 30 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. hari ini mengumumkan pelancaran model terbaharu dalam rangkaian jam tangan EDIFICE. Model baharu EFK-200 yang dilengkapi pergerakan mekanikal automatik menampilkan selongsong jam yang digilap menggunakan kemasan cermin dan kemasan garis halus secara berasingan bagi menghasilkan penampilan yang berubah mengikut sudut pandangan.

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EFK-200XPB
EFK-200XPB
EFK-200XPB-1A／EFK-200CD-1A／EFK-200D-2A／EFK-200D-4A／EFK-200DG-5A
EFK-200XPB-1A／EFK-200CD-1A／EFK-200D-2A／EFK-200D-4A／EFK-200DG-5A

Berasaskan konsep "Speed & Intelligence", jenama EDIFICE terkenal dengan gaya tersendiri yang menggabungkan reka bentuk dinamik dan penggunaan bahan yang mempunyai kaitan rapat dengan budaya automotif. Jam tangan mekanikal automatik pertama Casio, EFK-100, mendapat sambutan yang begitu menggalakkan selepas dilancarkan tahun lalu sehingga habis dijual di pasaran di seluruh dunia.

Model EFK-200 baharu yang menggunakan pergerakan automatik menampilkan reka bentuk sarung yang menyerlahkan lengkungannya, dengan kemasan cermin dan kemasan garis halus yang memantulkan cahaya dengan indah, sekali gus menyerlahkan rasa kemewahan dan kualiti yang halus.

Selongsong berbentuk bulat bersama bezel jenis kusyen yang mempunyai bucu dipotong, serta sisi yang melengkung lembut, digabungkan bagi menghasilkan kemasan permukaan yang elegan dan sofistikated. Reka bentuk ini membangkitkan imej bentuk aliran kereta mewah. Kemasan garis halus dan kemasan cermin yang digunakan secara berasingan menyerlahkan pantulan cahaya, sekali gus menghasilkan penampilan unik dari setiap sudut pandangan.

Dail EFK-200XPB dan EFK-200CD diperbuat daripada karbon tempaan yang digunakan pada kereta sport mewah, sekali gus menyerlahkan corak marmar unik bahan tersebut. EFK-200XPB turut menampilkan selongsong yang diperbuat daripada karbon tempaan. Sementara itu, dail EFK-200D dan EFK-200DG menampilkan kesan gradasi warna yang berubah-ubah. Casio menggabungkan tekstur yang dihasilkan melalui proses pembentukan elektro dengan kemasan salutan lutsinar bagi menghasilkan kilauan yang halus, mendalam dan warna yang terang. Model ini ditawarkan dalam pelbagai pilihan warna yang sesuai untuk pelbagai suasana dan majlis.

Jam tangan ini dikuasakan oleh pergerakan automatik yang dihasilkan di Jepun. Bahagian belakang selongsong yang lut sinar memperlihatkan pergerakan mekanisme jam yang indah dan tepat, sekali gus memberikan pandangan unik terhadap mekanisme dalaman jam tangan ini.

Model

Warna Dail 

EFK-200XPB-1A 

Hitam

EFK-200CD-1A

Hitam

EFK-200D-2A

Biru

EFK-200D-4A

Merah

EFK-200DG-5A

Perang

SOURCE CASIO COMPUTER CO., LTD

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