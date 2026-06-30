Casio Luncurkan EDIFICE dengan Mesin Otomatis dan Tampilan yang Berubah-ubah Mengikuti Pantulan Cahaya

EDIFICE dikenal melalui konsep "Speed & Intelligence" yang memadukan desain dinamis dan material premium yang terinspirasi dari dunia otomotif. Tahun lalu, Casio meluncurkan EFK-100 sebagai jam tangan dengan mesin otomatis pertamanya. Produk tersebut mendapat respons positif dan terjual habis di berbagai negara.

Kini, Casio menghadirkan EFK-200 dengan karakter desain yang lebih ekspresif melalui permainan lekukan dan detail pada case. Perpaduan tampilan berkilau dan tekstur garis halus memantulkan cahaya secara berbeda dari setiap sudut sehingga jam tangan ini memiliki kesan yang elegan sekaligus berkarakter.

Bentuk case yang membulat melengkapi bezel bergaya cushion dengan sudut terpotong dan tepi yang melengkung. Seluruh elemen tersebut menghadirkan kesan mewah yang terinspirasi dari garis desain mobil premium. Tampilan berkilau dan motif garis halus pada area yang berbeda semakin mempertegas permainan cahaya dan menciptakan karakter visual yang unik saat dilihat dari berbagai arah.

Pada EFK-200XPB dan EFK-200CD, Casio menggunakan bahan forged carbon pada bagian dial, material yang banyak digunakan pada mobil sport kelas atas. Material ini menampilkan pola marmer alami yang unik sehingga setiap dial memiliki tampilan yang berbeda. Khusus EFK-200XPB, Casio juga membekali case dengan material forged carbon. Sementara itu, EFK-200D dan EFK-200DG hadir dengan dial bergradasi warna yang memberikan kesan lebih dinamis. Casio memadukan tekstur yang dibuat dengan proses electroforming dengan lapisan clear coat untuk menghasilkan kilau yang halus, warna yang lebih hidup, serta kedalaman visual yang semakin menarik. Pilihan warna yang beragam membuat koleksi jam tangan ini mudah dipadukan dengan berbagai gaya dan acara.

EFK-200 menggunakan mesin otomatis buatan Jepang. Dengan desain case back yang transparan, pengguna dapat melihat langsung pergerakan mekanisme jam yang presisi, serta menikmati keindahan detail teknis yang bekerja di baliknya.

Model Warna Dial EFK-200XPB-1A Hitam EFK-200CD-1A Hitam EFK-200D-2A Biru EFK-200D-4A Merah EFK-200DG-5A Cokelat

SOURCE CASIO COMPUTER CO., LTD