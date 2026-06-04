Casio تستعد لإطلاق ساعة من سلسلة G-SHOCK مصممة لتوفير الدقة والصلابة في الظروف الجوية القاسية

الحركة والبناء المطورين حديثًا يعززان الأداء

طوكيو ، 4 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة "كاسيو كمبيوتر كو ليمتد" (Casio Computer Co. ، Ltd.) عن إصدار أحدث إضافة إلى عائلة G-SHOCK من الساعات المقاومة للصدمات. تم تصميم ساعة GWR-B3000، التي تتميز بحركة تم تطويرها حديثًا وتكوين قوي ، لتوفير متابعة دقيقة للوقت ومتانة في البيئة الصعبة في قمرة القيادة للطائرات ، حيث يكون الاهتزاز والتأثير تحديات مستمرة.

تم تجهيز ساعة GWR-B3000 بتقنية (TOUGH MVT. 2) [Tough Movement 2] المطورة حديثًا للحفاظ على المتابعة الدقيقة للوقت حتى أثناء الطيران. بناءً على قدرات (TOUGH MVT.،*1) الأصلية، تضيف الحركة الجديدة وظيفتين تستجيبان بشكل مستقل للصدمات والحقول المغناطيسية. توسع إمكانية التصحيح التلقائي للوضعي الأصلي للعقارب مع إمكانية اكتشاف الصدمات نطاق تصحيح الوقت التلقائي الدوري التقليدي. عندما تكتشف الساعة تأثيرًا قويًا ، فإنها تصحح موضع العقارب على الفور للحفاظ على عرض الوقت الدقيق. تعمل وظيفة الاكتشاف المغناطيسي على إيقاف حركة العقارب عند استشعار مجال مغناطيسي قوي ، مما يمنع العقارب من الانجراف خارج موضعها. بمجرد اختفاء المجال المغناطيسي ، يُستأنَف التشغيل العادي مع الحفاظ على التوقيت الدقيق.

*1 حركة تناظرية تعمل بالطاقة الشمسية مع تصحيح التوقيت التلقائي ، مصممة للحصول على دقة فائقة، وموثوقية، وسهولة الاستخدام.

تم بناء الساعة مع هيكل خارجي مجوف مزدوج يتكون من عدة مكونات دقيقة ، تم تصميمه باستخدام تحليل مقاومة الصدمات المدعوم بالذكاء الاصطناعي. تم إجراء محاكاة واسعة النطاق للتأثير، والقوة الطردية، والاهتزاز لتحسين كل مكوّن. يتم الجمع بين المكونات المعدنية المتعددة، التي تمت صياغتها بدقة من خلال القياس عن طريق " قولبة حقن المعادن"*2، وممصات راتنجية للصدمات، ما ينتج عنه تصميم أنحف. يوفر ذلك تناسبًا مريحًا على المعصم دون التقليل من مقاومة الصدمات اللازمة لاستيعاب التأثير.

*2 عملية تصنيع تجمع بين تقنيات ولبة الحقن والتلبيد (التصليد الحراري).

تستخدم الساعة أيضًا قرصًا مُطفأ اللمعة مطوَّر حديثًا؛ حيث تشتت تكوينات سطحية مجهرية الضوء الوارد وتقلل من الانعكاس. هذا يجعل من السهل قراءة الوقت بنظرة خاطفة أثناء الطيران ، مما يضمن رؤية ممتازة حتى في أشعة الشمس المباشرة.

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