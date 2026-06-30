Casio trình làng mẫu đồng hồ cơ tự động EDIFICE với diện mạo thay đổi theo ánh sáng

Thiết kế vỏ đồng hồ làm nổi bật những đường cong và chi tiết hoàn thiện tinh tế

TOKYO, ngày 30 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- Công ty TNHH Máy tính Casio hôm nay công bố ra mắt mẫu đồng hồ mới nhất thuộc dòng EDIFICE. Mẫu EFK-200 mới sở hữu bộ máy cơ tự động, nổi bật với phần vỏ được hoàn thiện bằng các kỹ thuật đánh bóng gương và vân xước hairline riêng biệt, tạo nên diện mạo thay đổi tùy theo góc quan sát.

Dựa trên triết lý "Tốc độ & Trí tuệ", thương hiệu EDIFICE nổi bật với phong cách riêng, kết hợp các thiết kế và vật liệu năng động gắn liền với văn hóa ô tô. Mẫu EFK-100, chiếc đồng hồ cơ tự động đầu tiên của Casio đã đạt được thành công lớn sau khi ra mắt vào năm ngoái, nhanh chóng cháy hàng tại nhiều thị trường trên thế giới.

Mẫu EFK-200 mới với bộ máy tự động sở hữu thiết kế vỏ làm nổi bật những đường cong, được hoàn thiện bằng các kỹ thuật đánh bóng gương và vân xước hairline riêng biệt, phản chiếu ánh sáng một cách đẹp mắt, qua đó toát lên vẻ tinh tế về chất lượng.

Vỏ đồng hồ bo tròn, vành bezel dạng đệm với các góc được cắt vát cùng những đường cong mềm mại ở các cạnh, kết hợp với nhau tạo nên vẻ thanh lịch và tinh tế thông qua những bề mặt được hoàn thiện tỉ mỉ. Thiết kế này gợi liên tưởng đến những đường nét uyển chuyển của các mẫu xe hơi hạng sang. Các vân xước hairline và đánh bóng gương được áp dụng riêng biệt giúp tăng cường hiệu ứng phản chiếu ánh sáng, mang đến một diện mạo độc đáo ở mọi góc nhìn.

Mặt số của các mẫu EFK-200XPB và EFK-200CD được chế tác từ forged carbon (carbon đúc) thường được sử dụng trên các mẫu xe thể thao cao cấp, làm nổi bật họa tiết tựa vân đá cẩm thạch đặc trưng của chất liệu này. Mẫu EFK-200XPB cũng được trang bị vỏ làm từ forged carbon. Trong khi đó, mặt số của các mẫu EFK-200D và EFK-200DG sở hữu hiệu ứng chuyển màu đẹp mắt. Casio kết hợp kết cấu được tạo ra bằng công nghệ đúc điện với lớp phủ trong suốt nhằm mang lại độ bóng sâu tinh tế cùng màu sắc sống động. Sản phẩm có nhiều lựa chọn màu sắc, phù hợp với nhiều bối cảnh và dịp sử dụng khác nhau.

Đồng hồ được trang bị bộ máy tự động chế tác tại Nhật Bản. Mặt sau của vỏ đồng hồ trong suốt cho phép chiêm ngưỡng những chuyển động đẹp mắt và chính xác của bộ máy, mang đến góc nhìn độc đáo về cơ cấu bên trong đồng hồ.

Mẫu đồng hồ Màu mặt số EFK-200XPB-1A Đen EFK-200CD-1A Đen EFK-200D-2A Xanh dương EFK-200D-4A Đỏ EFK-200DG-5A Nâu

SOURCE CASIO COMPUTER CO., LTD