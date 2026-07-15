شركة Casio تقدم تجارب جديدة لعلامة G-SHOCK التجارية للشباب على منصة Roblox

إتاحة عناصر الساعات وعالم G-SHOCK افتراضي فريد من نوعه

طوكيو، 15 يوليو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Casio Computer Co., Ltd. اليوم أنها ستبدأ في تقديم محتوى على منصة الألعاب والإبداع الغامرة Robloxكجزء من مشروع VIRTUAL G-SHOCK.

ستوفر Casio على منصة Roblox، التي تضم أكثر من 150 مليون مستخدم نشط (DAUs) يوميًا حول العالم وتحظى بشعبية كبيرة بين فئة الشباب، عناصر للشخصيات تجسد أشهر ساعات G-SHOCK.

Casio to Bring New G-SHOCK Brand Experiences to Young People on Roblox G-SHOCK Items/Challenge the Skate Obby: G-SHOCK

لتمكين المستخدمين من التعبير عن أسلوبهم الشخصي على Roblox، حيث يمكنهم تخصيص شخصياتهم الافتراضية والاستمتاع بعناصر الموضة، ستطرح Casio حوالي 12 عنصرًا افتراضيًا على هيئة ساعات. سيتمكن المستخدمون من اختيار طرازهم المفضل من بين مجموعة متنوعة من الألوان والاستمتاع بالعثور على ساعة G-SHOCK التي تناسب أسلوبهم، حتى داخل العالم الافتراضي.

كما ستطلق Casio عالمًا افتراضيًا فريدًا يحمل اسم "Challenge the Skate Obby: G-SHOCK"، يتيح للاعبين الانغماس في عالم G-SHOCK من خلال خوض سباق تزلج مليء بالعقبات. استنادًا إلى نمط ألعاب Obby الشهير على منصة Roblox، والذي يحظى بإقبال واسع بين المستخدمين الشباب، يتيح هذا العالم للاعبين الاستمتاع بتحدي أنفسهم مرارًا وتكرارًا أثناء تجاوز العقبات.

سيُقام حدث إطلاق خاص خلال الفترة من 15 يوليو إلى 2 أغسطس (بالتوقيت العالمي المنسق - UTC).

نظرة عامة على عناصر G-SHOCK

ستتوفر على منصة Roblox عناصر ساعات للشخصيات تحاكي طرازي G-SHOCK DW-5600 وGA-2100 الشهيرين، ويمكن للمستخدمين شراؤها. يتوفر كل طراز بستة خيارات لونية، ليصل إجمالي العناصر المتاحة إلى 12 عنصرًا. كما يمكن للمستخدمين التبديل بسهولة بين الساعات الافتراضية لتتناسب مع مظهر شخصياتهم.

تتضمن هذه الساعات أيضًا ميزة تفاعلية تُفعّل مؤثرات خاصة عند ارتدائها داخل عالم "Challenge the Skate Obby: G-SHOCK".

الإطلاق: 3:00 صباحًا، 15 يوليو (أربعاء)، بالتوقيت العالمي المنسق (UTC)

https://www.roblox.com/catalog?Category=1&CreatorName=G-SHOCK&CreatorType=Group

نبذة عن عالم Challenge the Skate Obby: G-SHOCK

تحدي "Challenge the Skate Obby: G-SHOCK" هو سباق مليء بالعقبات مستوحًى من رياضة التزلج على الألواح، وهو من أبرز أيقونات ثقافة الشارع. استلهم مسار السباق من اختبارات المتانة التي تُجرى فعليًا للتحقق من جودة ساعات G-SHOCK، حيث يتعين على اللاعبين اجتياز سلسلة من العقبات والتغلب عليها أثناء التنافس للوصول إلى خط النهاية.

الإطلاق: 3:00 صباحًا، 15 يوليو (أربعاء)، بالتوقيت العالمي المنسق (UTC)

https://www.roblox.com/games/116152135419003/Challenge-the-Skate-Obby-G-SHOCK

الموقع الخاص

https://gshock.casio.com/intl/virtual/roblox/

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