Casio เปิดตัว EDIFICE ระบบกลไกอัตโนมัติรุ่นใหม่ พร้อมดีไซน์ที่เปลี่ยนมิติความงามตามการตกกระทบของแสง

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CASIO COMPUTER CO., LTD

30 Jun, 2026, 09:00 CST

ตัวเรือนโดดเด่นด้วยเส้นโค้งอันประณีตและงานตกแต่งพื้นผิวคุณภาพสูง

โตเกียว, 30 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. ประกาศเปิดตัวนาฬิการุ่นใหม่ล่าสุดในตระกูล EDIFICE รุ่น EFK-200 ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบกลไกอัตโนมัติ มาพร้อมตัวเรือนที่ผ่านการขัดแต่งด้วยผิวเงาแบบกระจก และผิวขัดลายเส้นแยกส่วนกัน เพื่อสร้างรูปลักษณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามมุมมองและการตกกระทบของแสง

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EFK-200XPB
EFK-200XPB
EFK-200XPB-1A／EFK-200CD-1A／EFK-200D-2A／EFK-200D-4A／EFK-200DG-5A
EFK-200XPB-1A／EFK-200CD-1A／EFK-200D-2A／EFK-200D-4A／EFK-200DG-5A

แบรนด์ EDIFICE ยึดแนวคิด "ความเร็วและความชาญฉลาด" เป็นหัวใจสำคัญ โดดเด่นด้วยสไตล์อันเป็นเอกลักษณ์ที่ผสานการออกแบบอันทรงพลังเข้ากับวัสดุที่มีความเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมยานยนต์ โดย EFK-100 ซึ่งเป็นนาฬิการะบบกลไกอัตโนมัติรุ่นแรกของ Casio ได้รับความนิยมอย่างมากหลังเปิดตัวเมื่อปีที่แล้ว จนสินค้าจำหน่ายหมดในหลายตลาดทั่วโลก

EFK-200 รุ่นใหม่มาพร้อมระบบกลไกอัตโนมัติ และโดดเด่นด้วยดีไซน์ตัวเรือนที่เน้นเส้นโค้ง พร้อมการขัดแต่งพื้นผิวด้วยผิวเงาแบบกระจกและผิวขัดลายเส้นที่แยกจากกัน ซึ่งช่วยสะท้อนแสงได้อย่างงดงาม ถ่ายทอดความประณีตและคุณภาพระดับสูง

ตัวเรือนทรงโค้งและขอบตัวเรือนตัดมุมพร้อมขอบโค้งมนที่ออกแบบอย่างประณีต ผสานเข้ากับพื้นผิวที่ผ่านการตกแต่งอย่างพิถีพิถัน ถ่ายทอดความหรูหราอย่างสง่างาม การออกแบบได้รับแรงบันดาลใจจากเส้นสายอันลื่นไหลของรถยนต์หรู ขณะที่การขัดแต่งผิวแบบลายเส้นและผิวกระจกเงาในแต่ละส่วนช่วยเน้นการสะท้อนของแสง ทำให้นาฬิกามีรูปลักษณ์ที่แตกต่างกันในทุกมุมมอง

หน้าปัดของรุ่น EFK-200XPB และ EFK-200CD ผลิตจากฟอร์จคาร์บอนซึ่งเป็นวัสดุที่ใช้ในรถสปอร์ตระดับไฮเอนด์ ช่วยขับเน้นลวดลายหินอ่อนอันเป็นเอกลักษณ์ของวัสดุ โดย EFK-200XPB ยังใช้ฟอร์จคาร์บอนในการผลิตตัวเรือนอีกด้วย ส่วนหน้าปัดของ EFK-200D และ EFK-200DG โดดเด่นด้วยการไล่เฉดสีอย่างสวยงาม Casio ผสานพื้นผิวที่สร้างขึ้นด้วยเทคนิคการขึ้นรูปด้วยไฟฟ้า เข้ากับการเคลือบผิวใสเพื่อมอบประกายแวววาวที่ลุ่มลึก สีสันสดใส และรายละเอียดอันประณีต โดยมีตัวเลือกสีหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานในหลายโอกาสและหลายสไตล์

นาฬิกาขับเคลื่อนด้วยระบบกลไกอัตโนมัติที่ผลิตในประเทศญี่ปุ่น ฝาหลังแบบโปร่งใสเผยให้เห็นการทำงานของกลไกที่งดงามและแม่นยำ มอบมุมมองอันโดดเด่นของกลไกภายในนาฬิกาแต่ละเรือน

รุ่น

สีหน้าปัด

EFK-200XPB-1A

ดำ

EFK-200CD-1A

ดำ

EFK-200D-2A

น้ำเงิน

EFK-200D-4A

แดง

EFK-200DG-5A

น้ำตาล

SOURCE CASIO COMPUTER CO., LTD

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