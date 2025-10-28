شركة CeraVe تدعم قادة صحة الجلد العالميين لتقديم الرعاية للمرضى المحرومين في اليوم العالمي لصحة الجلد

يُقام اليوم العالمي لصحة الجلد تحت إشراف الرابطة الدولية لجمعيات أطباء الجلد ( ILDS ) والجمعية الدولية للأمراض الجلدية ( ISD ). ويُحتفل به في 8 يوليو من كل عام، حيث يهدف إلى تثقيف الناس حول أهمية صحة الجلد وتشجيع النقاشات والإجراءات التي تُسهم في تحسين صحة الجلد عالميًا. وبصفتها الشريك الرسمي لليوم العالمي لصحة الجلد للعام الثاني على التوالي، عملت CeraVe مع الرابطة الدولية لجمعيات أطباء الجلد ( ILDS ) والجمعية الدولية للأمراض الجلدية ( ISD ) على البناء على إنجازات عام 2024، من خلال تنشيط المبادرات في 9 دول إلى جانب تعزيز الوعي العالمي بأهمية صحة الجلد.

رفع الوعي العالمي بأزمة صحة الجلد

في حين أن ثلث سكان العالم يعانون من أمراض جلدية، يوجد في بعض الدول أقل من طبيب أمراض جلدية واحد لكل مليون نسمة، مما يخلق فجوة في الرعاية تحرم نحو 3 مليارات شخص من الحصول على العلاج اللازم.3-1 ومن خلال شراكتها مع الرابطة الدولية لجمعيات أطباء الجلد ( ILDS ) والجمعية الدولية للأمراض الجلدية ( ISD )، تسعى CeraVe إلى رأب هذه الفجوة وضمان وصول عدد أكبر من المرضى حول العالم إلى الخبرات المتخصصة في الأمراض الجلدية.

شارك أفراد ومنظمات من 76 دولة في نشر رسائل حملة اليوم العالمي لصحة الجلد، وساهموا بقصصهم وأنشطتهم في رفع مستوى الوعي عبر المنصات الرقمية والإعلام الاجتماعي، مما أدى إلى وصول الحملة إلى أكثر من 4.5 مليون شخص، بما في ذلك مبادرة توعية عالمية أُقيمت خلال احتفال CeraVe بذكرى تأسيسها العشرين.

وبمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس العلامة التجارية، نظّمت الشركة احتفالًا عالميًا استعرض عقدين من التميز في العناية بالجلد خلال اليوم العالمي لصحة الجلد. وقد اجتمع نخبة من أطباء الجلدية العالميين والمبدعين لتبادل المعرفة حول حلول العناية بالجلد المُتاحة للجميع، والتزام CeraVe المستمر بتحسين صحة الجلد حول العالم.

لمحة عن الأثر

9 دول تم تفعيل المبادرات فيها عبر 5 قارات

أكثر من 3,900 مريض من الفئات المحرومة تلقّوا العلاج

أكثر من 4.5 مليون شخص تم الوصول إليهم عبر الإنترنت وميدانيًا

أكثر من 200 مسؤول حكومي أعلنوا دعمهم لجهود مناصرة صحة الجلد

حشد جهود الرعاية داخل الولايات المتحدة وحول العالم

بالإضافة إلى ذلك، تم تنظيم 11 فعالية داخل الدول شملت مجالات المناصرة الحكومية، والتثقيف الصحي، وتقديم الرعاية للمرضى، من بينها:

إندونيسيا: تلقى أكثر من 220 مريضًا رعاية جلدية، كما أعرب أكثر من 60 مسؤولًا حكوميًا عن دعمهم لصحة الجلد.

نيجيريا: تمكن أكثر من 1,200 مريض من الوصول إلى خدمات الأمراض الجلدية لأول مرة.

بنغلاديش: وصلت وحدات الأمراض الجلدية المتنقلة إلى المناطق النائية والمعرضة للفيضانات لتشخيص وعلاج أكثر من 1,000 مريض.

الفلبين: شارك ما يقارب 50 طبيب جلدية وعاملًا في المجال الصحي في تقديم الرعاية لـ 163 مريضًا في منطقة نائية، إضافة إلى تدريب 136 عاملًا في المجال الصحي.

في الولايات المتحدة، تعاونت CeraVe مع شريكتها الجمعية الوطنية للعيادات المجانية والخيرية ( NAFC ) لتسليط الضوء على صحة الجلد في المجتمعات المحرومة ومحدودة الموارد. وفي جميع أنحاء البلاد، تطوع أطباء الجلدية بوقتهم لخدمة المرضى في عيادات الجمعية الوطنية للعيادات المجانية والخيرية ( NAFC )، بينما قاد مستشارو العناية بالجلد لدى L'Oreal جلسات تثقيفية في عيادات أخرى. وفي اليوم العالمي لصحة الجلد وما بعده، أثّر التعاون بين CeraVe والجمعية الوطنية للعيادات المجانية والخيرية ( NAFC ) في مئات المرضى والمتطوعين، ملهمًا تحركًا مستدامًا طويل الأمد.

قالت Ariana Gordillo ، المديرة التنفيذية الأولى في الجمعية الوطنية للعيادات المجانية والخيرية ( NAFC ): "لقد جلبت شراكتنا المستمرة مع CeraVe قيمة هائلة لعياداتنا، بدءًا من توفير فرص تعليمية للمتطوعين ووصولًا إلى توسيع نطاق الرعاية التي يمكننا تقديمها لمرضانا". "نحن نعلم أن الوصول إلى منتجات وخدمات العناية بالجلد محدود عالميًا وحتى داخل مجتمعاتنا المحلية، ولذلك فإن وجود شريك مثل CeraVe يُتيح لنا توسيع خدماتنا وتقديم رعاية مؤثرة للمرضى في جميع أنحاء البلاد".

قال البروفيسور Henry W. Lim ، رئيس الرابطة الدولية لجمعيات أطباء الجلد ( ILDS ): "مرة أخرى، أظهر اليوم العالمي لصحة الجلد هذا العام الأثر العميق الذي تُحدثه أمراض الجلد على مليارات الأشخاص وعائلاتهم حول العالم، مع تقديمه أيضًا تثقيفًا حيويًا وتسليط الضوء على الحاجة المُلحة لتوسيع الوصول إلى الرعاية الجلدية.

"وبفضل شراكة CeraVe Care For All السخية، تمكّنا من تمويل 9 مبادرات ملهمة في مناطق محرومة حول العالم — وكل منها أحدث فرقًا حقيقيًا في تحسين صحة الجلد داخل المجتمعات الأكثر احتياجًا. نحن ممتنون بعمق لالتزام CeraVe المستمر بتعزيز المساواة في الوصول إلى الرعاية الصحية للجلد".

دعم المساواة في صحة الجلد من خلال مبادرة Care For All

تُعد هذه المبادرات جزءًا من برنامج CeraVe Care For All ، وهو برنامج خيري مكرّس لتحسين إمكانية الوصول إلى الرعاية الجلدية في المجتمعات المحرومة حول العالم، وتمكين العاملين في الصفوف الأمامية في مجال الرعاية الصحية لمساعدة ملايين المرضى المحرومين من الخدمات الطبية.

قال Tom Allison ، نائب الرئيس الأول لتسويق منتجات الجلد الطبية في L'Oreal : "لقد حظينا في CeraVe بامتياز التعاون مع منظمات وقادة استثنائيين يشاركوننا التزامنا العميق بتوسيع نطاق الوصول إلى الرعاية الجلدية". "فصحة الجلد هي حق أساسي من حقوق الإنسان، ودعم مبادرات مثل اليوم العالمي لصحة الجلد يمنح CeraVe منصة عالمية لإطلاق الحوار، وتعزيز المساواة، وقيادة التغيير الحقيقي لصالح الجميع".

إن دعم CeraVe لليوم العالمي لصحة الجلد 2025 يُمثل خطوة جريئة جديدة في إزالة الحواجز أمام الحصول على الرعاية الصحية وتمكين خبراء الجلدية. للتعرّف على المزيد حول برنامج CeraVe Care For All والمبادرات التي تُنفَّذ حول العالم، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.lorealdermatologicalbeauty.com/cerave/care-for-all .

نبذة عن CeraVe

تأسست شركة CeraVe في عام 2005 بمهمة تتمثل في توفير عناية علاجية بالجلد للجميع، حيث تُطوّر منتجاتها بالتعاون مع أطباء الجلدية للمساعدة في ترميم الحاجز الطبيعي للجلد والحفاظ عليه. تحتوي جميع تركيبات CeraVe على ثلاثة أنواع من السيراميدات المطابقة لبنية الجلد (السيراميد 1 و3 و6- II )، كما تتميز بعض منتجاتها بالمستحلب متعدد الحويصلات ( MVE ) الذي يوفر ترطيبًا منضبطًا وطويل الأمد. شركة CeraVe هي العلامة التجارية رقم 1 للعناية بالجلد التي يوصي بها أطباء الجلدية في الولايات المتحدة*، وهي الآن متوفرة في أكثر من 60 دولة حول العالم. يمكن العثور على CeraVe على فيسبوك ( ceraveusa @) وإنستغرام ( cerave @) وتيك توك ( cerave @) وإكس (@cerave) أو زيارة موقعها الإلكتروني: .www.cerave.com

نبذة عن اليوم العالمي لصحة الجلد

اليوم العالمي لصحة الجلد هو مشروع مشترك بين الرابطة الدولية لجمعيات أطباء الجلد ( ILDS ) والجمعية الدولية للأمراض الجلدية ( ISD ). ومنذ عام 2013، يُقام هذا اليوم في مختلف أنحاء العالم لزيادة الوعي وعلاج مجموعة واسعة من مشكلات وأمراض الجلد.

نبذة عن الجمعية الوطنية للعيادات المجانية والخيرية ( NAFC )

الجمعية الوطنية للعيادات المجانية والخيرية ( NAFC ) هي المنظمة غير الربحية الوحيدة من نوع 501c(3 ) التي تركز مهمتها فقط على مشكلات واحتياجات الأشخاص المحرومين طبيًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة، إضافة إلى أكثر من 1,400 عيادة مجانية وخيرية تخدمهم. توفر برامج الجمعية الوطنية للعيادات المجانية والخيرية ( NAFC ) مجموعة واسعة من أشكال الدعم للأعضاء والمرضى على حد سواء، من خلال التمويل، والتعليم والتدريب، والمناصرة، وتحديد المعايير، والإغاثة في حالات الكوارث، وغيرها.

