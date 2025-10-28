W Światowym Dniu Zdrowia Skóry firma CeraVe wspiera światowych liderów w dziedzinie zdrowia skóry, oferując opiekę pacjentom z obszarów o ograniczonym dostępie do usług medycznych

Światowy Dzień Zdrowia Skóry to wydarzenie zainicjowane przez Międzynarodową Ligę Towarzystw Dermatologicznych (ILDS) oraz Międzynarodowe Towarzystwo Dermatologiczne (ISD). Odbywa się ono co roku 8 lipca i ma na celu edukowanie społeczeństwa na temat znaczenia zdrowia skóry oraz zachęcanie do dyskusji i działań, które przyczyniają się do poprawy zdrowia skóry na całym świecie. Jako oficjalny partner biznesowy tego dnia już drugi rok z rzędu, firma CeraVe nawiązała współpracę z ILDS i ISD, aby wykorzystać osiągnięcia z 2024 r., podejmując działania w 9 krajach, a także zwiększając świadomość na całym świecie.

Zwiększanie globalnej świadomości na temat kryzysu zdrowia skóry

Chociaż jedna trzecia światowej populacji cierpi na choroby skóry, w niektórych krajach na milion mieszkańców przypada mniej niż jeden dermatolog, co powoduje lukę w dostępie do opieki medycznej dla 3 miliardów osób.[1,2,3] Dzięki współpracy z ILDS i ISD firma CeraVe realizuje misję , której celem jest wypełnienie tej luki i zapewnienie większej liczbie pacjentów na całym świecie dostępu do specjalistycznej opieki dermatologicznej.

Osoby i organizacje z 76 krajów uczestniczyły w kampanii informacyjnej z okazji Światowego Dnia Zdrowia Skóry, dzieląc się swoimi historiami i działaniami , których celem było zwiększenie świadomości w mediach społecznościowych i cyfrowych. Dzięki temu udało się dotrzeć do ponad 4,5 miliona osób, w tym w ramach globalnej inicjatywy informacyjnej zorganizowanej podczas obchodów 20. urodzin CeraVe.

Z okazji 20. rocznicy powstania marka zorganizowała również globalną uroczystość poświęconą dwóm dekadom pielęgnacji skóry , która odbyła się w Światowym Dniu Zdrowia Skóry. Czołowi dermatolodzy i twórcy spotkali się, aby poznać dostępne rozwiązania dermatologiczne oraz zaangażowanie marki CeraVe w poprawę zdrowia skóry na całym świecie.

Najważniejsze osiągnięcia

9 krajów zaangażowanych na 5 kontynentach

Ponad 3900 pacjentów z obszarów o ograniczonym dostępie do opieki medycznej objętych leczeniem

Ponad 4,5 mln osób objętych pomocą online i stacjonarnie

Ponad 200 urzędników państwowych zadeklarowało wsparcie dla działań na rzecz zdrowia skóry

Mobilizacja opieki w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie

Ponadto odbyło się 11 wydarzeń krajowych obejmujących działania rządowe, edukację w zakresie opieki zdrowotnej i opiekę nad pacjentami, w tym:

Indonezja: ponad 220 pacjentów otrzymało opiekę dermatologiczną, a ponad 60 urzędników państwowych zadeklarowało wsparcie dla zdrowia skóry.

Nigeria: ponad 1200 pacjentów po raz pierwszy skorzystało z usług dermatologicznych.

Bangladesz: mobilne jednostki dermatologiczne dotarły do odległych, zagrożonych powodzią obszarów, gdzie zdiagnozowano i leczono ponad 1000 pacjentów.

Filipiny: Prawie 50 dermatologów i pracowników służby zdrowia obsłużyło 163 pacjentów w odległej społeczności i przeszkoliło 136 innych pracowników służby zdrowia.

W Stanach Zjednoczonych firma CeraVe nawiązała współpracę ze swoim partnerem, Krajowym Stowarzyszeniem Bezpłatnych i Charytatywnych Poradni (NAFC), aby zapewnić dostęp do opieki dermatologicznej społecznościom o ograniczonym dostępie do usług medycznych i niskim poziomie dochodów. W całym kraju dermatolodzy zgłosili się jako wolontariusze do klinik NAFC, gdzie przyjmowali pacjentów, a w innych placówkach doradcy ds. zdrowia skóry firmy L'Oreal prowadzili sesje edukacyjne. W Światowym Dniu Zdrowia Skóry i poza nim, partnerstwo CeraVe i NAFC przyczyniło się do poprawy sytuacji setek pacjentów oraz zainspirowało wolontariuszy do długoterminowych działań.

„Nasza stała współpraca z CeraVe przyniosła ogromne korzyści naszym placówkom, od zapewnienia możliwości edukacyjnych dla wolontariuszy po rozszerzenie zakresu opieki, jaką możemy zaoferować naszym pacjentom – powiedziała Ariana Gordillo, starszy dyrektor w NAFC. - Wiemy, że dostęp do opieki i środków do pielęgnacji skóry jest ograniczony zarówno w skali globalnej, jak i w naszych własnych społecznościach, dlatego posiadanie partnera takiego jak CeraVe pozwala nam poszerzać naszą ofertę i zapewniać znaczącą opiekę pacjentom w całym kraju".

Prof. Henry W. Lim, przewodniczący ILDS, powiedział: „Tegoroczny Światowy Dzień Zdrowia Skóry po raz kolejny zwrócił uwagę na ogromny wpływ chorób skóry na miliardy ludzi i ich rodziny na całym świecie, a jednocześnie dostarczył ważnych informacji i rzucił światło na pilną potrzebę zapewnienia lepszego dostępu do opieki dermatologicznej.

Dzięki hojnemu partnerstwu CeraVe Care For All mogliśmy sfinansować 9 inspirujących inicjatyw w regionach o ograniczonym dostępie do opieki medycznej na całym świecie - każda z nich ma znaczący wpływ na zdrowie skóry w społecznościach, które najbardziej tego potrzebują. Jesteśmy głęboko wdzięczni firmie CeraVe za nieustanne zaangażowanie w promowanie równości w zakresie zdrowia skóry".

Promowanie równości w zakresie zdrowia skóry w ramach programu Care For All

Wszystkie te inicjatywy są częścią programu filantropijnego CeraVe Care For All (Opieka dla wszystkich), którego celem jest poprawa dostępu do opieki dermatologicznej w społecznościach o ograniczonym dostępie do usług medycznych na całym świecie oraz wsparcie dla pracowników służby zdrowia pierwszej linii, aby mogli oni pomagać milionom pacjentów w trudnej sytuacji.

„W CeraVe mieliśmy zaszczyt współpracować z niezwykłymi organizacjami i liderami, którzy tak jak my są głęboko zaangażowani w zwiększanie dostępu do opieki dermatologicznej - powiedział Tom Allison, starszy wiceprezes ds. marketingu dermatologii medycznej w L'Oreal. - Zdrowie skóry jest podstawowym prawem człowieka, a wspieranie inicjatyw takich jak Światowy Dzień Zdrowia Skóry umożliwia CeraVe stworzenie globalnej platformy do zainicjowania dyskusji, promowania równości i przewodzenia w wprowadzaniu znaczących zmian dla wszystkich ludzi".

Wsparcie Światowego Dnia Zdrowia Skóry 2025 było kolejnym odważnym krokiem firmy CeraVe w kierunku przełamywania barier w dostępie do opieki i wzmacniania pozycji ekspertów ds. zdrowia skóry. Aby dowiedzieć się więcej o programie CeraVe Care For All i inicjatywach realizowanych na całym świecie, odwiedź stronę https://www.lorealdermatologicalbeauty.com/cerave/care-for-all.

CeraVe

Założona w 2005 roku z misją zapewnienia wszystkim terapeutycznej pielęgnacji skóry, firma CeraVe tworzy produkty opracowane we współpracy z dermatologami, które przywracają i utrzymują naturalną barierę ochronną skóry. Wszystkie formuły CeraVe są wzbogacone o trzy ceramidy identyczne ze skórą (ceramidy 1, 3 i 6-II), a wybrane produkty zawierają technologię MVE zapewniającą kontrolowane, długotrwałe nawilżenie. CeraVe jest marką kosmetyków do pielęgnacji skóry nr 1 polecaną przez dermatologów w Stanach Zjednoczonych* i jest obecnie dostępna w ponad 60 krajach na całym świecie. Znajdź CeraVe na Facebooku (@ceraveusa), Instagramie (@cerave), TikToku (@cerave), X (@cerave) lub odwiedź stronę internetową www.cerave.com.

Światowy Dzień Zdrowia Skóry

Światowy Dzień Zdrowia Skóry to wspólny projekt Międzynarodowej Ligi Towarzystw Dermatologicznych (ILDS) oraz Międzynarodowego Towarzystwa Dermatologicznego (ISD). Od 2013 roku Światowy Dzień Zdrowia Skóry obchodzony jest na całym świecie w celu zwiększania świadomości na temat różnych schorzeń skóry oraz ich leczenia.

Krajowe Stowarzyszenie Bezpłatnych i Charytatywnych Poradni (NAFC)

Krajowe Stowarzyszenie Bezpłatnych i Charytatywnych Poradni (NAFC) jest jedyną organizacją non-profit typu 501c [3], której misja koncentruje się wyłącznie na problemach i potrzebach osób pozbawionych dostępu do opieki medycznej w całych Stanach Zjednoczonych oraz ponad 1400 bezpłatnych i charytatywnych poradniach i aptekach charytatywnych, które świadczą dla nich usługi. Programy NAFC zapewniają szeroki zakres wsparcia naszym członkom, a tym samym pacjentom, poprzez finansowanie, edukację i szkolenia, doradztwo, standardy, pomoc w przypadku katastrof i inne działania.

* IQVIA, ankieta ProVoice, dane z ostatnich 12 miesięcy według stanu na styczeń 2025 r.

