CeraVe podporuje globálnych lídrov v oblasti zdravia pokožky pri poskytovaní starostlivosti znevýhodneným pacientom počas Svetového dňa zdravia pokožky

Svetový deň zdravia pokožky organizuje Medzinárodná liga dermatologických spoločností (ILDS) spolu s Medzinárodnou dermatologickou spoločnosťou (ISD). Koná sa každý rok 8. júla a poskytuje vzdelávanie o význame zdravia pokožky. Podporuje diskusie a aktivity, ktoré prispievajú k zlepšeniu zdravia pokožky po celom svete. Ako oficiálny firemný partner tohto dňa spoločnosť CeraVe už druhý rok spolupracovala s ILDS a ISD v nadväznosti na úspechy z roku 2024, aktivizovala sa v 9 krajinách a zároveň zvýšila globálne povedomie.
Zvyšovanie globálneho povedomia o kríze v oblasti zdravia pokožky
Zatiaľ čo kožné ochorenia postihujú tretinu svetovej populácie, v niektorých krajinách je k dispozícii pre milión ľudí menej ako 1 dermatológ, čo vytvára priepasť, v dôsledku ktorej 3 miliardy ľudí nemajú prístup k starostlivosti.1-3 Prostredníctvom partnerstva s ILDS a ISD sa CeraVe snaží pomôcť preklenúť túto priepasť a zaistiť, aby malo viac pacientov po celom svete prístup k dermatologickej odbornosti.
Jednotlivci a organizácie zo 76 krajín zdieľali posolstvá kampane k Svetovému dňu zdravia pokožky, svoje príbehy a aktivity na zvýšenie povedomia na sociálnych sieťach a v digitálnej sfére. Prispeli tak k osloveniu viac ako 4,5 milióna ľudí, čo zahŕňalo aj globálnu iniciatívu na zvýšenie povedomia na podujatí pri príležitosti 20. výročia spoločnosti CeraVe.
Pri príležitosti svojho 20. výročia značka usporiadala na Svetový deň zdravia pokožky aj celosvetovú oslavu dvoch desaťročí starostlivosti o pleť. Špičkoví dermatológovia a tvorcovia sa stretli, aby sa získali informácie o dostupných dermatologických riešeniach a záväzku CeraVe zlepšovať zdravie pokožky po celom svete.
Výsledky v skratke
- 9 aktivovaných krajín na 5 kontinentoch
- Starostlivosť pre viac ako 3900 znevýhodnených pacientov
- Viac ako 4,5 milióna ľudí oslovených online a osobne
- Viac ako 200 vládnych úradníkov prisľúbilo podporu pri presadzovaní zdravia pokožky
Mobilizácia starostlivosti v USA a globálne
Okrem toho sa uskutočnilo 11 lokálnych podujatí, ktoré zahŕňali štátnu podporu aktivít, vzdelávanie v oblasti zdravotnej starostlivosti a starostlivosť o pacientov, vrátane:
- Indonézia: dermatologická starostlivosť bola poskytnutá viac ako 220 pacientom a viac ako 60 vládnych úradníkov prisľúbilo podporu zdraviu pokožky.
- Nigéria: viac ako 1200 pacientov po prvýkrát využilo dermatologické služby.
- Bangladéš: mobilné dermatologické jednotky dorazili do odľahlých oblastí náchylných na záplavy, aby diagnostikovali a ošetrili viac ako 1000 pacientov.
- Filipíny: takmer 50 dermatológov a zdravotníckych pracovníkov ošetrilo 163 pacientov v odľahlej komunite a vyškolilo 136 ďalších zdravotníckych pracovníkov.
V Spojených štátoch sa spoločnosť CeraVe spojila so svojím partnerom, Národnou asociáciou bezplatných a charitatívnych kliník (NAFC), aby podporila zdravie pokožky medzi znevýhodnenými a nedostatočne financovanými komunitami. Dermatológovia po celej krajine dobrovoľne venovali svoj čas v klinikách NAFC, aby vyšetrili pacientov, zatiaľ čo poradcovia pre zdravie pokožky L'Oreal viedli vzdelávacie stretnutia v ďalších klinikách. Počas Svetového dňa zdravia pokožky aj nasledujúcich dňoch oslovilo partnerstvo CeraVe a NAFC stovky pacientov a dobrovoľníkov a inšpirovalo k dlhodobým opatreniam.
„Naše prebiehajúce partnerstvo so spoločnosťou CeraVe prinieslo našim klinikám obrovskú hodnotu, od poskytovania vzdelávacích príležitostí pre dobrovoľníkov až po rozšírenie rozsahu starostlivosti, ktorú môžeme ponúknuť našim pacientom," povedala Ariana Gordillo, riaditeľka NAFC. „Vieme, že prístup k starostlivosti o pleť a k zdrojom pre pokožku je obmedzený globálne aj v našich vlastných komunitách, takže partner ako CeraVe nám umožňuje rozširovať našu ponuku a poskytovať zmysluplnú starostlivosť pacientom po celej krajine."
Profesor Henry W. Lim, prezident ILDS, povedal: „Tohtoročný Svetový deň zdravia pokožky opäť zdôraznil hlboký dopad kožných ochorení na miliardy ľudí a ich rodiny po celom svete. Zároveň poskytol dôležité vzdelávanie a poukázal na naliehavú potrebu lepšieho prístupu k dermatologickej starostlivosti.
Vďaka štedrému partnerstvu CeraVe Care For All sme dokázali financovať 9 inšpiratívnych iniciatív v znevýhodnených regiónoch po celom svete – každá z nich má zmysluplný vplyv na zdravie pokožky v komunitách, ktoré to najviac potrebujú. Sme hlboko vďační za trvalý záväzok spoločnosti CeraVe k presadzovaniu rovnosti v oblasti zdravia pokožky."
Presadzovanie rovnosti v oblasti zdravia pokožky prostredníctvom programu starostlivosti pre všetkých
Tieto iniciatívy sú súčasťou programu CeraVe Care For All (starostlivosť pre všetkých), filantropického programu zameraného na zlepšenie prístupu k dermatologickej starostlivosti v znevýhodnených komunitách po celom svete a na posilnenie postavenia zdravotníckych pracovníkov v prvej línii, aby pomohli miliónom pacientov v znevýhodnenej situácii.
„V spoločnosti CeraVe sme mali tú česť spolupracovať s výnimočnými organizáciami a lídrami, ktorí zdieľajú naše hlboké odhodlanie zlepšiť prístup k dermatologickej starostlivosti," povedal Tom Allison, senior viceprezident pre marketing lekárskej dermatológie v spoločnosti L'Oreal. „Zdravie pokožky je základným ľudským právom a vďaka iniciatívam, ako je Svetový deň zdravia pokožky, získava CeraVe globálnu platformu na podnietenie diskusie, presadzovanie rovnosti a udávanie smeru pri zavádzaní zmysluplných zmien pre všetkých ľudí."
Podpora Svetového dňa zdravia pokožky 2025 bola pre CeraVe ďalším odvážnym krokom pri odstraňovaní prekážok v starostlivosti a podpore odborníkov na zdravie pokožky. Ak sa chcete dozvedieť viac o CeraVe Care For All a iniciatívach, ktoré prebiehajú po celom svete, navštívte stránku https://www.lorealdermatologicalbeauty.com/cerave/care-for-all.
O spoločnosti CeraVe
Spoločnosť CeraVe bola založená v roku 2005 so zámerom poskytovať lekársku starostlivosť o pleť pre všetkých. Vytvára produkty vyvinuté v spolupráci s dermatológmi na obnovu a udržiavanie prirodzenej kožnej bariéry. Všetky receptúry CeraVe sú obohatené o tri ceramidy identické s pokožkou (ceramidy 1, 3 a 6-II), pričom vybrané produkty obsahujú technológiu MVE pre kontrolovanú a dlhotrvajúcu hydratáciu. CeraVe odporúčajú dermatológovia ako značku starostlivosti o pleť číslo 1 v USA* a dnes je dostupná vo viac ako 60 krajinách sveta. Sledujte CeraVe na Facebooku (@ceraveusa), Instagrame (@cerave), TikToku (@cerave), X (@cerave) alebo navštívte stránku www.cerave.com.
O Svetovom dni zdravia pokožky
Svetový deň zdravia pokožky je spoločným projektom Medzinárodnej ligy dermatologických spoločností (ILDS) a Medzinárodnej dermatologickej spoločnosti (ISD). Od roku 2013 sa celosvetovo koná Svetový deň zdravia pokožky s cieľom zvýšiť povedomie o rôznych kožných ochoreniach a napomôcť ich liečbe.
O Národnej asociácii bezplatných a charitatívnych kliník (NAFC)
Národná asociácia bezplatných a charitatívnych kliník (NAFC) je jediná nezisková organizácia podľa § 501c(3), ktorej poslaním je výlučne riešenie problémov a potrieb ľudí s nedostatočnou zdravotnou starostlivosťou v rámci USA. Prevádzkuje viac ako 1400 bezplatných a charitatívnych kliník a charitatívnych lekární. Programy NAFC poskytujú širokú škálu podpory našim členom a následne aj pacientom prostredníctvom financovania, vzdelávania a školení, podpory, štandardov, pomoci pri katastrofách a ďalších oblastí.
* IQVIA, prieskum ProVoice, priebežné 12-mesačné údaje k januáru 2025
