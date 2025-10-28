CeraVe поддерживает мировых лидеров в области здоровья кожи и оказывает помощь пациентам из малообеспеченных регионов во Всемирный день здоровья кожи

В партнерстве с Международной лигой дерматологических обществ (ILDS) и Международным обществом дерматологии (ISD) компания CeraVe в рамках расширения доступа к дерматологической помощи во всем мире активизирует свои усилия в 9 странах

НЬЮ-ЙОРК, 28 октября 2025 г. /PRNewswire/ -- Для решения глобального кризиса здоровья кожи, когда миллиарды людей не имеют доступа к услугам дерматологов, CeraVe, бренд средств по уходу за кожей, чаще всего рекомендуемый дерматологами в США (№1)*, этим летом помог более 3 900 пациентам по всему миру в рамках инициатив Всемирного дня здоровья кожи.

Всемирный день здоровья кожи проводится Международной лигой дерматологических обществ (ILDS) и Международным обществом дерматологии (ISD). Ежегодно, 8 июля, ведется просветительская работа о важности здоровья кожи и поощряются дискуссии и действия, которые способствуют улучшению здоровья кожи во всем мире. Являясь официальным корпоративным партнером Всемирного дня здоровья кожи уже второй год, CeraVe работает совместно с ILDS и ISD. Учитывая достижения 2024 года, услуги компании стали доступны в 9 странах, в дополнение к повышению осведомленности во всем мире.

Повышение глобальной осведомленности о кризисе здоровья кожи
 Несмотря на то, что треть населения мира сталкивается с заболеваниями кожи, в некоторых странах на один миллион человек приходится менее 1 дерматолога, в результате чего 3 миллиарда человек остаются без доступа к медицинской помощи.1-3 Благодаря партнерству с ILDS и ISD CeraVe стремится помочь устранить эту проблему и обеспечить доступ к дерматологической экспертизе большему количеству пациентов во всем мире.

Отдельные лица и организации из 76 стран мира приняли участие в обмене лозунгами кампании ко Всемирному дню здоровья кожи, поделились своими историями и провели мероприятия по повышению осведомленности в социальных сетях и в онлайн-формате, что способствовало охвату более 4,5 миллионов человек, включая глобальную инициативу по повышению осведомленности на 20-м дне рождения CeraVe.

В честь своего 20-летия бренд также организовал глобальное празднование двух десятилетий ухода за кожей во Всемирный день здоровья кожи. Ведущие дерматологи и криэйторы собрались вместе, чтобы узнать о доступных дерматологических решениях и приверженности CeraVe улучшению здоровья кожи во всем мире.

Краткий обзор

  • 9 стран на 5 континентах приняли участие в программе
  • Более 3 900 пациентов из малообеспеченных регионов получили помощь
  • Свыше 4,5 млн человек приняли участие в онлайн- и оффлайн-мероприятиях
  • Более 200 официальных лиц пообещали поддерживать пропаганду здоровья кожи

Мобилизация медицинской помощи в США и по всему миру
Кроме того, в стране было проведено 11 мероприятий в сфере государственной пропаганды, медицинского образования и помощи, в таких странах, как:

  • Индонезия — более 220 пациентов получили дерматологическую помощь, и более 60 официальных лицпообещали поддерживать здоровье кожи.
  • Нигерия — более 1 200 пациентов впервые получили доступ к дерматологическим услугам.
  • Бангладеш — мобильные дерматологические отделения достигли отдаленных, подверженных наводнениям районов для диагностики и лечения более 1 000 пациентов.
  • Филиппины — около 50 дерматологов и медицинских работников приняли 163 пациента в отдаленном населенном пункте и обучили 136 других медицинских работников.

В Соединенных Штатах Америки CeraVe объединилась со своим партнером, Национальной ассоциацией бесплатных и благотворительных клиник (NAFC), чтобы вывести здоровье кожи на первый план в малообеспеченных сообществах, не получающих достаточной помощи. По всей стране дерматологи добровольно проводили время в клиниках NAFC, чтобы осмотреть пациентов, в то время как консультанты L'Oreal Skin Health проводили образовательные классы в других клиниках. Во Всемирный день здоровья кожи и после него партнерство CeraVe и NAFC оказало влияние на сотни пациентов и волонтеров, вдохновляя их на долгосрочные действия.

«Наше постоянное партнерство с CeraVe принесло огромную ценность нашим клиникам, от предоставления образовательных возможностей для волонтеров до расширения спектра услуг, которые мы можем предложить нашим пациентам», — сказала Ариана Гордильо (Ariana Gordillo), старший директор NAFC. «Мы знаем, что доступ к средствам по уходу за кожей и ресурсам, где можно получить информацию о коже, ограничен как во всем мире, так и в наших собственных сообществах, поэтому наличие такого партнера, как CeraVe, позволяет нам расширять наши предложения и оказывать значимую помощь пациентам по всей стране».

Профессор Генри В. Лим (Henry W. Lim), президент ILDS, сказал: «В этом году Всемирный день здоровья кожи еще раз подчеркнул глубокое влияние кожных заболеваний на миллиарды людей и их семьи во всем мире, а также предоставил важные знания и пролил свет на неотложную необходимость расширения доступа к дерматологической помощи.

«Благодаря щедрому партнерству CeraVe в рамках инициативы Care For All мы смогли профинансировать 9 вдохновляющих инициатив в малообеспеченных регионах по всему миру, каждая из которых внесла значимый вклад в здоровье кожи в сообществах, которые больше всего в этом нуждаются. Мы очень признательны CeraVe за неизменную приверженность равноправному доступу к поддержанию здоровья кожи».

Отстаивание равноправного доступа к здоровью кожи посредством ухода для всех
 Данные инициативы являются частью благотворительной программы CeraVe «Care For All», направленной на улучшение доступа к дерматологической помощи в малообеспеченных сообществах по всему миру и расширение возможностей медицинских работников, непосредственно работающих с пациентами, оказывать помощь миллионам малообеспеченных людей.

«Мы в CeraVe имели честь сотрудничать с выдающимися организациями и руководителями, которые разделяют нашу глубокую приверженность расширению доступа к дерматологической помощи», — сказал Том Эллисон (Tom Allison), старший вице-президент по маркетингу медицинской дерматологии в L'Oreal. «Здоровье кожи является фундаментальным правом человека, и поддержка таких инициатив, как Всемирный день здоровья кожи, предоставляет CeraVe глобальную платформу для стимулирования диалога, отстаивания равноправия и лидерства в осуществлении значимых изменений для всех людей».

Поддержка Всемирного дня здоровья кожи 2025 года стала еще одним смелым шагом для CeraVe в устранении барьеров для лечения заболеваний и расширении возможностей экспертов, занимающихся здоровьем кожи. Чтобы узнать больше о программе Care For All от компании CeraVe и инициативах, реализуемых по всему миру, посетите https://www.lorealdermatologicalbeauty.com/cerave/care-for-all.

О компании CeraVe

Основанная в 2005 году с целью обеспечения терапевтического ухода за кожей для всех, CeraVe создает продукты, разработанные дерматологами для восстановления и поддержания естественного барьера кожи. Все формулы CeraVe обогащены тремя идентичными коже керамидами (керамидами 1, 3 и 6-II), а некоторые продукты созданы с использованием технологии MVE для длительной контролируемой гидратации. CeraVe — это рекомендованный дерматологами бренд средств по уходу за кожей №1 в США*, который в настоящее время доступен более чем в 60 странах мира. CeraVe представлена в социальных сетях: Facebook (@ceraveusa), Instagram (@cerave), TikTok (@cerave) и X (@cerave). Вы также можете посетить сайт компании www.cerave.com.  

О Всемирном дне здоровья кожи

Всемирный день здоровья кожи — совместный проект Международной лиги дерматологических обществ (ILDS) и Международного общества дерматологов (ISD). С 2013 года Всемирный день здоровья кожи проводится по всему миру для повышения осведомленности и лечения различных кожных заболеваний.

О Национальной ассоциации бесплатных и благотворительных клиник (NAFC)
Национальная ассоциация бесплатных и благотворительных клиник (NAFC) является единственной некоммерческой организацией формата 501c(3), чья миссия заключается исключительно в решении проблем и удовлетворении потребностей людей с недостаточным медицинским обслуживанием на всей территории США и в более 1 400 бесплатных и благотворительных клиник и аптек, которые их обслуживают. Программы NAFC предоставляют широкий спектр поддержки нашим членам и, в свою очередь, пациентам посредством финансирования, образования и обучения, пропаганды, разработки стандартов, помощи при стихийных бедствиях и многого другого.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2804149/CeraVe_World_Skin_Health_Day.jpg
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2804150/CeraVe_celebrates_World_Skin_Health_Day.jpg
Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/2783504/CeraVe_Logo.jpg

