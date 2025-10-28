Pada Hari Kesehatan Kulit Sedunia, CeraVe Mendukung Pemimpin Kesehatan Kulit Global Untuk Sediakan Perawatan Bagi Pasien yang Kurang Terlayani

Hari Kesehatan Kulit Sedunia dipimpin oleh International League of Dermatological Societies (ILDS) dan International Society of Dermatology (ISD). Acara yang diadakan pada tanggal 8 Juli setiap tahun ini memberikan edukasi mengenai pentingnya kesehatan kulit dan mendorong diskusi maupun tindakan yang turut meningkatkan kesehatan kulit di seluruh dunia. Sebagai mitra perusahaan resmi untuk tahun kedua di hari Hari Kesehatan Kulit Sedunia, CeraVe bekerja sama dengan ILDS dan ISD melanjutkan pencapaian tahun 2024 di 9 negara selain memperkuat kesadaran di seluruh dunia.

Meningkatkan Kesadaran Global Tentang Krisis Kesehatan Kulit

Meskipun sepertiga dari penduduk dunia terkena penyakit kulit, terdapat kurang dari 1 dokter kulit untuk setiap satu juta penduduk di beberapa negara sehingga terdapat kesenjangan cakupan yang mengakibatkan 3 miliar penduduk tidak mendapatkan perawatan.1-3 Melalui kemitraan dengan ILDS dan ISD, misi CeraVe adalah membantu menutup kesenjangan tersebut dan memastikan lebih banyak pasien di seluruh dunia mendapatkan penanganan dermatologi.

Orang-orang dan perusahaan dari 76 negara turut menyampaikan pesan kampanye di Hari Kesehatan Kulit Sedunia. Kisah dan kegiatan mereka untuk meningkatkan kesadaran sosial dan digital juga berkontribusi untuk menjangkau lebih dari 4,5 juta orang, termasuk inisiatif kesadaran global di acara Ulang Tahun CeraVe ke-20.

Bertepatan dengan ulang tahunnya ke-20, CeraVe juga menyelenggarakan acara global pada Hari Kesehatan Kulit Sedunia untuk merayakan perawatan kulit yang telah tersedia selama dua puluh tahun. Dokter kulit dan kreator terkemuka berkumpul untuk mempelajari berbagai solusi dermatologi yang bisa didapatkan dan untuk mengetahui komitmen CeraVe dalam meningkatkan kesehatan kulit di seluruh dunia.

Sekilas Tentang Dampaknya

9 negara diaktifkan di 5 benua

Lebih dari 3.900 pasien yang kurang terlayani telah diobati

Lebih dari 4,5 juta penduduk telah dijangkau secara langsung maupun online

Lebih dari 200 pejabat pemerintah berjanji mendukung advokasi kesehatan kulit

Menyatukan Kepedulian di A.S. dan Seluruh Dunia

11 acara juga diselenggarakan di dalam negeri, misalnya advokasi pemerintah, edukasi perawatan kesehatan dan perawatan pasien, antara lain:

Indonesia: lebih dari 220 pasien mendaptkan perawatan kulit dan lebih dari 60 pejabat pemerintah menjanjikan dukungan untuk kesehatan kulit.

Nigeria: lebih dari 1.200 pasien mendapatkan perawatan kulit untuk pertama kalinya.

Bangladesh: unit dermatologi keliling menjangkau berbagai daerah terpencil yang rawan banjir untuk mendiagnosis dan merawat lebih dari 1.000 pasien.

Filipina: Hampir 50 dokter kulit dan petugas kesehatan melayani 163 pasien di masyarakat terpencil dan melatih 136 petugas kesehatan lainnya.

Di Amerika Serikat, CeraVe bekerja sama dengan mitranya, National Association of Free and Charitable Clinics (NAFC), untuk memprioritaskan kesehatan kulit bagi masyarakat yang kurang terlayani dan kekurangan sumber daya. Dokter kulit secara sukarela meluangkan waktu di klinik-klinik NAFC di A.S. untuk menemui pasien, sedangkan para Penasihat Kesehatan Kulit L'Oreal memimpin beberapa sesi edukasi di berbagai klinik lain. Pada Hari Kesehatan Kulit Sedunia dan seterusnya, kemitraan CeraVe dan NAFC berdampak pada ratusan pasien dan sukarelawan sehinggga menginspirasi aksi jangka panjang.

"Kemitraan jangka panjang kami dengan CeraVe telah memberikan nilai yang luar biasa bagi semua klinik kami. Mulai dari memberikan kesempatan edukasi bagi sukarelawan hingga memperluas jangkauan perawatan pada pasien kami," kata Ariana Gordillo, Direktur Senior NAFC. "Kami tahu, ketersediaan perawatan kulit dan sumber daya kulit masih terbatas di seluruh dunia maupun di masyarakat kita sendiri. Memiliki mitra seperti CeraVe akan membantu meningkatkan penawaran kami dan menyediakan perawatan yang berarti bagi pasien di seluruh A.S."

Kata Henry W. Lim, Presiden ILDS: "Sekali lagi, Hari Kesehatan Kulit Sedunia tahun ini menyoroti bagaimana penyakit kulit berdampak luar biasa pada miliaran orang dan keluarga mereka di seluruh dunia, sekaligus memberikan edukasi penting dan menekankan kebutuhan yang mendesak terhadap peningkatan akses ke perawatan kulit.

Berkat kemitraan CeraVe Care For All yang luar biasa, kami mampu mendanai 9 inisiatif yang sangat menginspirasi di berbagai wilayah yang kurang terlayani di seluruh dunia, setiap inisiatif menciptakan perbedaan yang berarti bagi kesehatan kulit di masyarakat yang paling membutuhkannya. Kami sangat berterima kasih atas komitmen CeraVe yang tanpa henti untuk memajukan kesetaraan kesehatan kulit."

Memperjuangkan Kesetaraan Kesehatan Kulit Melalui Perawatan Bagi Semua Orang

Semua inisiatif ini adalah bagian dari CeraVe Care For All, yakni program filantropi khusus untuk meningkatkan akses terhadap perawatan kulit bagi masyarakat yang kurang terlayani di seluruh dunia dan mendukung petugas kesehatan di garda terdepan dalam membantu jutaan pasien yang kurang terlayani.

"CeraVe mendapat kehormatan untuk bekerja sama dengan berbagai organisasi maupun pemimpin hebat yang memiliki komitmen yang sama dengan kami, yaitu untuk memperluas akses terhadap perawatan kulit," kata Tom Allison, Senior Vice President Medical Dermatology Marketing di L'Oreal. "Kesehatan kulit adalah hak asasi manusia yang mendasar. Mendukung inisiatif seperti Hari Kesehatan Kulit Sedunia memberikan platform global kepada CeraVe untuk memulai percakapan, memperjuangkan kesetaraan, dan memimpin dalam menerapkan perubahan yang berarti bagi semua orang."

Mendukung Hari Kesehatan Kulit Sedunia 2025 adalah langkah berani bagi CeraVe untuk mendobrak hambatan perawatan dan mendukung ahli kesehatan kulit. Untuk informasi lebih lanjut tentang CeraVe Care For All dan inisiatifnya di seluruh dunia, kunjungi https://www.lorealdermatologicalbeauty.com/cerave/care-for-all.

Tentang CeraVe

Didirikan pada tahun 2005 dengan misi untuk menyediakan perawatan kulit terapi bagi semua orang, CeraVe menciptakan berbagai produk yang dikembangkan bersama ahli kulit untuk memulihkan dan mempertahankan pelindung alami kulit. Semua formula CeraVe diperkaya tiga seramida yang identik dengan kulit (seramida 1, 3, dan 6-II), bersama produk-produk tertentu yang dilengkapi MVE Technology untuk menghasilkan hidrasi yang terkendali dan tahan lama. CeraVe adalah merek perawatan kulit nomor 1 di Amerika Serikat yang direkomendasikan oleh dokter kulit* dan tersedia di lebih dari 60 negara. Lihat CeraVe on Facebook (@ceraveusa), Instagram (@cerave), TikTok (@cerave), X (@cerave) atau kunjungi www.cerave.com.

Tentang Hari Kesehatan Kulit Sedunia

Hari Kesehatan Kulit Sedunia adalah proyek bersama yang melibatkan International League of Dermatological Societies (ILDS) dan International Society of Dermatology (ISD). Sejak tahun 2013, Hari Kesehatan Kulit Sedunia diadakan di seluruh dunia untuk meningkatkan kesadaran dan mengobati beragam penyakit kulit.

Tentang National Association of Free and Charitable Clinics (NAFC)

National Association of Free & Charitable Clinics (NAFC) adalah satu-satunya organisasi nirlaba 501c (3) dengan misi yang hanya berfokus pada masalah dan kebutuhan medis masyarakat yang kurang terlayani di seluruh A.S., lebih dari 1.400 Klinik Amal dan Gratis, dan Apotek Amal yang melayani mereka. Program-program NAFC menyediakan berbagai dukungan kepada anggota kami dan pada akhirnya bagi pasien melalui pendanaan, pendidikan dan pelatihan, advokasi, standar, bantuan bencana, dan banyak lagi.

* IQVIA, ProVoice Survey, data bergulir 12 bulan per Januari 2025

1 Seth D et al. Curr Dermatol Rep. 2017;6(3):204-210.

2 Rosenbaum BE et al. Pan Afr Med J. 2017;26:125.

3 Coustasse A et al. Telemed J E Health. 2019;25(11):1022-1032.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2804149/CeraVe_World_Skin_Health_Day.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2804150/CeraVe_celebrates_World_Skin_Health_Day.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2783504/CeraVe_Logo.jpg

SOURCE CeraVe