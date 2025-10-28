CeraVe unterstützt am Welt-Hautgesundheitstag weltweit führende Hautarztpraxen bei der Versorgung unterversorgter Patienten

Der Welt-Hautgesundheitstag wird von der International League of Dermatological Societies (ILDS) und der International Society of Dermatology (ISD) veranstaltet. Er findet jedes Jahr am 8. Juli statt und soll über die Bedeutung der Hautgesundheit aufklären und zu Diskussionen und Aktionen anregen, die zur Verbesserung der Hautgesundheit auf der ganzen Welt beitragen. Als offizieller Unternehmenspartner des Tages im zweiten Jahr arbeitete CeraVe mit der ILDS und der ISD zusammen, um auf den Errungenschaften von 2024 aufzubauen und in 9 Ländern aktiv zu werden und das Bewusstsein in der ganzen Welt zu stärken.

Globales Bewusstsein für eine Hautgesundheitskrise schaffen

Während ein Drittel der Weltbevölkerung von Hautkrankheiten betroffen ist, gibt es in einigen Ländern weniger als einen Dermatologen pro Million Menschen, was zu einer Versorgungslücke führt, die 3 Milliarden Menschen den Zugang zu medizinischer Versorgung verwehrt.1-3 Durch die Partnerschaft mit ILDS und ISD will CeraVe dazu beitragen, diese Lücke zu schließen und sicherzustellen, dass mehr Patienten weltweit Zugang zu dermatologischem Fachwissen haben.

Einzelpersonen und Organisationen aus 76 Ländern beteiligten sich an der Kampagne zum Welt-Hautgesundheitstag und teilten ihre Geschichten und Aktivitäten, um das Bewusstsein in den sozialen Netzwerken und auf digitaler Ebene zu schärfen. Damit erreichten sie mehr als 4,5 Millionen Menschen, darunter auch eine globale Sensibilisierungsinitiative auf der 20. Geburtstagsveranstaltung von CeraVe.

Pünktlich zum 20-jährigen Jubiläum veranstaltete die Marke am Welttag der Hautgesundheit eine weltweite Feier zu zwei Jahrzehnten Hautpflege. Führende Dermatologen und Entwickler kamen zusammen, um sich über zugängliche dermatologische Lösungen und das Engagement von CeraVe für die Verbesserung der Hautgesundheit weltweit zu informieren.

Auswirkungen auf einen Blick

9 Länder auf 5 Kontinenten aktiviert

Über 3.900 unterversorgte Patienten behandelt

Über 4,5 Millionen Menschen online und persönlich erreicht

Mehr als 200 Regierungsvertreter sagten ihre Unterstützung für die Förderung der Hautgesundheit zu

Mobilisierung der Pflege in den USA und rund um den Globus

Darüber hinaus gab es 11 Veranstaltungen in den Ländern, die sich mit der Interessenvertretung der Regierung, der Ausbildung im Gesundheitswesen und der Patientenversorgung befassten, darunter:

Indonesien: Über 220 Patienten wurden dermatologisch versorgt, und mehr als 60 Regierungsvertreter sagten ihre Unterstützung für die Hautgesundheit zu.

Nigeria: Mehr als 1 200 Patienten nahmen zum ersten Mal dermatologische Dienstleistungen in Anspruch.

Bangladesch: mobile dermatologische Einheiten erreichten abgelegene, überschwemmungsgefährdete Gebiete und diagnostizierten und behandelten über 1.000 Patienten.

Philippinen: Fast 50 Dermatologen und Mitarbeiter des Gesundheitswesens betreuten 163 Patienten in einer abgelegenen Gemeinde und schulten 136 weitere Mitarbeiter des Gesundheitswesens.

In den Vereinigten Staaten hat sich CeraVe mit seinem Partner, der National Association of Free and Charitable Clinics (NAFC), zusammengetan, um die Hautgesundheit in unterversorgten und unterversorgten Gemeinden in den Vordergrund zu rücken. Im ganzen Land stellten Dermatologen ihre Zeit in NAFC-Kliniken zur Verfügung, um Patienten zu behandeln, während L'Oreal Skin Health Advisors in anderen Kliniken Aufklärungsveranstaltungen durchführten. Am Welt-Hautgesundheitstag und darüber hinaus hat die Partnerschaft von CeraVe und NAFC Hunderte von Patienten und Freiwilligen beeinflusst und zu langfristigen Maßnahmen inspiriert.

"Unsere fortlaufende Partnerschaft mit CeraVe hat unseren Kliniken einen enormen Nutzen gebracht, von der Bereitstellung von Schulungsmöglichkeiten für Freiwillige bis hin zur Erweiterung des Umfangs der Pflege, die wir unseren Patienten anbieten können", sagte Ariana Gordillo, Senior Director bei NAFC. "Wir wissen, dass der Zugang zu Hautpflege und Hautressourcen sowohl weltweit als auch in unseren eigenen Gemeinden begrenzt ist. Mit einem Partner wie CeraVe können wir unser Angebot erweitern und Patienten im ganzen Land eine sinnvolle Versorgung bieten."

Prof. Henry W. Lim, Präsident der ILDS, sagte: "Der diesjährige Welt-Hautgesundheitstag hat einmal mehr die tiefgreifenden Auswirkungen von Hautkrankheiten auf Milliarden von Menschen und ihre Familien auf der ganzen Welt verdeutlicht, gleichzeitig aber auch wichtige Aufklärungsarbeit geleistet und auf die dringende Notwendigkeit eines besseren Zugangs zu dermatologischer Versorgung aufmerksam gemacht.

"Dank der großzügigen Partnerschaft mit CeraVe Care For All konnten wir neun inspirierende Initiativen in unterversorgten Regionen auf der ganzen Welt finanzieren - jede von ihnen macht einen bedeutenden Unterschied für die Hautgesundheit in Gemeinden, die es am meisten brauchen. Wir sind sehr dankbar für das anhaltende Engagement von CeraVe, die Gleichberechtigung der Hautgesundheit voranzutreiben".

Chancengleichheit bei der Hautgesundheit durch Care For All

Diese Initiativen sind alle Teil von CeraVe Care For All, einem philanthropischen Programm, das den Zugang zu dermatologischer Versorgung in unterversorgten Gemeinden auf der ganzen Welt verbessern und medizinisches Personal an vorderster Front befähigen soll, Millionen von unterversorgten Patienten zu helfen.

"Wir bei CeraVe haben das Privileg, mit außergewöhnlichen Organisationen und Führungspersönlichkeiten zusammenzuarbeiten, die unser großes Engagement für die Ausweitung des Zugangs zur dermatologischen Versorgung teilen", sagte Tom Allison, Senior Vice President of Medical Dermatology Marketing bei L'Oreal. "Hautgesundheit ist ein grundlegendes Menschenrecht, und die Unterstützung von Initiativen wie dem Welt-Hautgesundheitstag bietet CeraVe eine globale Plattform, um Gespräche anzuregen, sich für Gerechtigkeit einzusetzen und den Weg für sinnvolle Veränderungen für alle Menschen zu ebnen."

Die Unterstützung des Welt-Hautgesundheitstages 2025 war ein weiterer mutiger Schritt für CeraVe, um Barrieren in der Pflege abzubauen und Experten für Hautgesundheit zu stärken. Um mehr über CeraVe Care For All und die Initiativen rund um den Globus zu erfahren, besuchen Sie https://www.lorealdermatologicalbeauty.com/cerave/care-for-all.

Über CeraVe

CeraVe wurde 2005 mit dem Ziel gegründet, therapeutische Hautpflege für alle anzubieten. Die Produkte wurden in Zusammenarbeit mit Dermatologen entwickelt, um die natürliche Barriere der Haut wiederherzustellen und zu erhalten. Alle CeraVe-Formeln sind mit drei hautidentischen Ceramiden (Ceramide 1, 3 und 6-II) angereichert, wobei ausgewählte Produkte mit der MVE-Technologie für eine kontrollierte, anhaltende Feuchtigkeit sorgen. CeraVe ist die von Dermatologen empfohlene Hautpflegemarke Nr. 1 in den USA* und ist inzwischen in über 60 Ländern weltweit erhältlich. Finden Sie CeraVe auf Facebook (@ceraveusa), Instagram (@cerave), TikTok (@cerave), X (@cerave) oder besuchen Sie www.cerave.com.

Über den Welt-Hautgesundheitstag

Der Welt-Hautgesundheitstag ist ein gemeinsames Projekt der International League of Dermatological Societies (ILDS) und der International Society of Dermatology (ISD). Seit 2013 findet der Welt-Hautgesundheitstag auf der ganzen Welt statt, um das Bewusstsein für verschiedene Hautkrankheiten zu schärfen und diese zu behandeln.

Über den Nationalen Verband Freier und Gemeinnütziger Kliniken (NAFC)

Der Nationale Verband Freier und Gemeinnütziger Kliniken (NAFC) ist die einzige gemeinnützige 501c(3)-Organisation, deren Auftrag sich ausschließlich auf die Probleme und Bedürfnisse medizinisch unterversorgter Menschen in den USA und die mehr als 1.400 Freien und Gemeinnützigen Kliniken und Gemeinnützigen Apotheken konzentriert, die sie versorgen. Die NAFC-Programme bieten unseren Mitgliedern und damit auch den Patienten ein breites Spektrum an Unterstützung durch Finanzierung, Aus- und Weiterbildung, Interessenvertretung, Standards, Katastrophenhilfe und vieles mehr.

* IQVIA, ProVoice Survey, gleitende 12-Monats-Daten ab Januar 2025

1 Seth D et al. Curr Dermatol Rep. 2017;6(3):204-210.

2 Rosenbaum BE et al. Pan Afr Med J. 2017;26:125.

3 Coustasse A et al. Telemed J E Health. 2019;25(11):1022-1032.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2804149/CeraVe_World_Skin_Health_Day.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2804150/CeraVe_celebrates_World_Skin_Health_Day.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2783504/CeraVe_Logo.jpg