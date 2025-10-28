CeraVe soutient les leaders mondiaux de la santé de la peau pour fournir des soins aux patients mal desservis lors de la Journée mondiale de la santé de la peau.

La Journée mondiale de la santé de la peau est organisée par la Ligue internationale des sociétés dermatologiques (ILDS) et la Société internationale de dermatologie (ISD). Organisée le 8 juillet de chaque année, elle permet d'informer sur l'importance de la santé de la peau et d'encourager les discussions et les actions qui contribuent à l'amélioration de la santé de la peau dans le monde. En tant que partenaire officiel de la journée pour la deuxième année, CeraVe a collaboré avec l'ILDS et l'ISD pour consolider les réalisations de 2024, en organisant des activités dans neuf pays et en amplifiant la sensibilisation dans le monde entier.

Sensibilisation mondiale à la crise de la santé de la peau

Alors qu'un tiers de la population mondiale est touchée par les maladies de la peau, il y a moins d'un dermatologue par million d'habitants dans certains pays, ce qui crée un déficit de couverture qui laisse 3 milliards de personnes sans accès aux soins.1-3 Grâce à son partenariat avec l'ILDS et l'ISD, CeraVe a pour mission de contribuer à combler ce déficit et de veiller à ce qu'un plus grand nombre de patients dans le monde puissent avoir accès à une expertise dermatologique.

Des individus et des organisations de 76 pays ont participé au partage des messages de la campagne pour la Journée mondiale de la santé de la peau, de leurs histoires et de leurs activités de sensibilisation sur les réseaux sociaux et numériques, contribuant à atteindre plus de 4,5 millions de personnes, y compris une initiative de sensibilisation mondiale lors de l'événement du 20e anniversaire de de CeraVe.

À l'occasion de son 20e anniversaire, la marque a également organisé une célébration mondiale de deux décennies de soins de la peau lors de la Journée mondiale de la santé de la peau. Des dermatologues et des créateurs de premier plan se sont réunis pour découvrir des solutions dermatologiques accessibles et l'engagement de CeraVe à améliorer la santé de la peau dans le monde entier.

L'impact en un coup d'œil

9 pays activés sur 5 continents

Plus de 3 900 patients mal desservis traités

Plus de 4,5 millions de personnes touchées en ligne et en personne

Plus de 200 responsables gouvernementaux se sont engagés à soutenir la défense de la santé de la peau.

Mobiliser les soins aux États-Unis et dans le monde entier

En outre, 11 événements nationaux ont eu lieu, couvrant la défense des intérêts des gouvernements, l'éducation en matière de soins de santé et les soins aux patients :

Indonésie : Plus de 220 patients ont reçu des soins dermatologiques et plus de 60 responsables gouvernementaux se sont engagés à soutenir la santé de la peau.

Le Nigeria : plus de 1 200 patients ont accédé pour la première fois à des services dermatologiques.

Bangladesh : des unités mobiles de dermatologie ont atteint des zones reculées et sujettes aux inondations pour diagnostiquer et traiter plus de 1 000 patients.

Philippines : Près de 50 dermatologues et travailleurs de la santé ont soigné 163 patients dans une communauté isolée et ont formé 136 autres travailleurs de la santé.

Aux États-Unis, CeraVe s'est associé à son partenaire, la National Association of Free and Charitable Clinics (NAFC), pour mettre la santé de la peau au premier plan dans les communautés mal desservies et dépourvues de ressources. Dans tout le pays, des dermatologues se sont portés volontaires pour recevoir des patients dans les cliniques de l'ANCA, tandis que les conseillers en santé de la peau de L'Oréal ont animé des séances d'information dans d'autres cliniques. Lors de la Journée mondiale de la santé de la peau et au-delà, le partenariat entre CeraVe et l'ANCA a eu un impact sur des centaines de patients et de bénévoles, inspirant une action à long terme.

"Notre partenariat continu avec CeraVe a apporté une valeur considérable à nos cliniques, qu'il s'agisse de fournir des opportunités de formation aux bénévoles ou d'élargir l'étendue des soins que nous pouvons offrir à nos patients", a déclaré Ariana Gordillo, directrice principale de l'ANCA. "Nous savons que l'accès aux soins de la peau et aux ressources cutanées est à la fois limité au niveau mondial et au sein de nos propres communautés, c'est pourquoi le fait d'avoir un partenaire comme CeraVe nous permet d'élargir notre offre et de fournir des soins significatifs aux patients dans tout le pays."

Henry W. Lim, président de l'ILDS, a déclaré : "Cette année encore, la Journée mondiale de la santé de la peau a mis en lumière l'impact profond des maladies de la peau sur des milliards de personnes et leurs familles dans le monde entier, tout en dispensant une éducation vitale et en mettant en lumière le besoin urgent d'un meilleur accès aux soins dermatologiques.

"Grâce au généreux partenariat de CeraVe Care For All, nous avons pu financer 9 initiatives inspirantes dans des régions mal desservies à travers le monde, chacune faisant une différence significative pour la santé de la peau dans les communautés qui en ont le plus besoin. Nous sommes profondément reconnaissants à CeraVe pour son engagement continu à faire progresser l'équité en matière de santé de la peau".

Promouvoir l'équité en matière de santé cutanée grâce à Care For All

Ces initiatives font toutes partie de CeraVe Care For All, un programme philanthropique visant à améliorer l'accès aux soins dermatologiques dans les communautés mal desservies du monde entier et à donner aux travailleurs de la santé de première ligne les moyens de venir en aide à des millions de patients mal desservis.

"Chez CeraVe, nous avons eu le privilège de collaborer avec des organisations et des leaders extraordinaires qui partagent notre engagement profond à élargir l'accès aux soins dermatologiques", a déclaré Tom Allison, vice-président principal du marketing médical en dermatologie chez L'Oréal. "La santé de la peau est un droit humain fondamental, et le soutien à des initiatives telles que la Journée mondiale de la santé de la peau offre à CeraVe une plateforme mondiale pour susciter la conversation, défendre l'équité et ouvrir la voie à des changements significatifs pour tous les peuples."

Le soutien à la Journée mondiale de la santé de la peau 2025 a été une nouvelle étape audacieuse pour CeraVe, qui s'efforce de faire tomber les barrières en matière de soins et de responsabiliser les experts de la santé de la peau. Pour en savoir plus sur CeraVe Care For All et sur les initiatives menées dans le monde entier, consultez le site https://www.lorealdermatologicalbeauty.com/cerave/care-for-all.

À propos de CeraVe

Fondée en 2005 avec la mission de fournir des soins thérapeutiques pour tous, CeraVe crée des produits développés avec des dermatologues pour restaurer et maintenir la barrière naturelle de la peau. Toutes les formules de CeraVe sont enrichies de trois céramides identiques à ceux de la peau (céramides 1, 3 et 6-II) et certains produits sont dotés de la technologie MVE pour une hydratation contrôlée et durable. CeraVe est la première marque de soins de la peau recommandée par les dermatologues aux États-Unis* et est désormais disponible dans plus de 60 pays à travers le monde. Retrouvez CeraVe sur Facebook (@ceraveusa), Instagram (@cerave), TikTok (@cerave), X (@cerave) ou visitez www.cerave.com.

À propos de la Journée mondiale de la santé de la peau

La Journée mondiale de la santé de la peau est un projet commun de la Ligue internationale des sociétés dermatologiques (ILDS) et de la Société internationale de dermatologie (ISD). Depuis 2013, la Journée mondiale de la santé de la peau a lieu dans le monde entier pour sensibiliser le public à diverses affections cutanées et les traiter.

À propos de la National Association of Free and Charitable Clinics (NAFC)

La National Association of Free & Charitable Clinics (NAFC) est la seule organisation à but non lucratif (501c(3)) dont la mission est exclusivement axée sur les problèmes et les besoins des personnes médicalement mal desservies aux États-Unis et sur les plus de 1 400 cliniques gratuites et caritatives et pharmacies caritatives qui les desservent. Les programmes de l'ANCA offrent un large éventail de soutien à nos membres et aux patients par le biais du financement, de l'éducation et de la formation, de la défense des intérêts, des normes, de l'aide en cas de catastrophe, etc.

