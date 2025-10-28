CeraVe podporuje světové odborníky v oblasti péče o pleť při poskytování péče znevýhodněným pacientům u příležitosti Světového dne zdraví pokožky

Světový den zdraví pokožky organizují Mezinárodní liga dermatologických společností (ILDS) a Mezinárodní dermatologická společnost (ISD). Koná se každý rok 8. července a poskytuje vzdělávání o významu zdraví pokožky a podporuje diskuze a aktivity, které přispívají ke zlepšení zdraví pokožky po celém světě. Jako oficiální firemní partner tohoto dne spolupracovala společnost CeraVe již druhým rokem s ILDS a ISD na navázání na úspěchy roku 2024, aktivovala iniciativy v 9 zemích a zároveň zvyšovala povědomí o tématu po celém světě.
Zvyšování celosvětového povědomí o krizi zdraví pokožky
Ačkoliv třetinu světové populace trápí kožní onemocnění, v některých zemích je méně než 1 dermatolog na milion obyvatel, což vytváří propast v dostupnosti péče a zanechává 3 miliardy lidí bez přístupu k odborné dermatologické péči.1-3 Díky spolupráci s ILDS a ISD si CeraVe klade za cíl tuto propast zacelit a zajistit, aby více pacientů po celém světě mělo přístup k dermatologickému odbornému poradenství.
Jednotlivci a organizace ze 76 zemí se zapojili do sdílení kampaní k Světovému dni zdraví pokožky, svých příběhů a aktivit s cílem zvýšit povědomí prostřednictvím sociálních sítí a digitálních platforem, což vedlo k oslovení více než 4,5 milionu lidí, součástí čehož byla i globální iniciativa při příležitosti 20. výročí značky CeraVe.
U příležitosti svého 20. výročí značka také uspořádala během Světového dne zdraví pokožky globální oslavu dvou desetiletí péče o pleť. Přední dermatologové a tvůrci se setkali, aby se seznámili s dostupnými dermatologickými řešeními a závazkem CeraVe zlepšovat zdraví pokožky po celém světě.
Přehled dopadů
- 9 aktivovaných zemí na 5 kontinentech
- Více než 3 900 ošetřených pacientů s nedostatečnou péčí
- Více než 4,5 milionu lidí oslovených online i naživo
- Více než 200 vládních úředníků přislíbilo podporu obhajobě zdraví pokožky
Mobilizace péče v USA a po celém světě
Kromě toho se v jednotlivých zemích uskutečnilo 11 akcí, které zahrnovaly vládní podporu zmíněného tématu, vzdělávání v oblasti zdravotní péče a péči o pacienty. Součástí byly například následující země a aktivity:
- Indonésie: Více než 220 pacientů obdrželo dermatologickou péči a více než 60 vládních představitelů vyjádřilo podporu otázce zdraví pokožky.
- Nigérie: Více než 1 200 pacientů poprvé využilo dermatologické služby.
- Bangladéš: Mobilní dermatologické jednotky dorazily do odlehlých oblastí náchylných k záplavám a diagnostikovaly a ošetřily více než 1 000 pacientů.
- Filipíny: Téměř 50 dermatologů a zdravotnických pracovníků poskytlo péči 163 pacientům v odlehlé komunitě a proškolilo dalších 136 zdravotnických pracovníků.
V rámci Spojených států spolupracovala společnost CeraVe se svým partnerem, organizací Národní asociace bezplatných a charitativních klinik, aby zvýšila povědomí o zdraví pokožky v komunitách s omezeným přístupem ke zdravotní péči a zdrojům. Dermatologové po celé zemi věnovali svůj čas v klinikách NAFC, aby vyšetřili pacienty, zatímco poradci pro péči o pleť společnosti L'Oréal vedli vzdělávací sezení na dalších klinikách. U příležitosti Světového dne zdraví pokožky a i po něm partnerství CeraVe a NAFC ovlivnilo stovky pacientů a dobrovolníků a inspirovalo je k dlouhodobým aktivitám.
„Pokračující partnerství se společností CeraVe přineslo našim klinikám obrovskou hodnotu, od poskytování vzdělávacích příležitostí pro dobrovolníky až po rozšíření rozsahu péče, kterou můžeme nabídnout našim pacientům," uvedla Ariana Gordillo, seniorní ředitelka NAFC. „Víme, že přístup k péči o pleť a zdrojům pro pokožku je omezený jak globálně, tak i v našich vlastních komunitách, a mít partnera jako CeraVe nám umožňuje rozšířit naše služby a poskytovat smysluplnou péči pacientům v celé zemi."
Prof. Henry W. Lim, prezident ILDS, uvedl: „I letos ukázal Světový den zdraví pokožky hluboký dopad kožních onemocnění na miliardy lidí a jejich rodiny po celém světě, zároveň poskytl zásadní vzdělávání a upozornil na naléhavou potřebu lepšího přístupu k dermatologické péči."
„Díky štědrému partnerství programu Péče CeraVe pro všechny jsme mohli financovat 9 inspirativních iniciativ v regionech s omezeným přístupem po celém světě. Každá z nich měla významný dopad na zdraví pokožky v komunitách, které to nejvíce potřebují. Jsme hluboce vděční za trvalý závazek firmy CeraVe podporovat rovnost v oblasti zdraví pokožky."
Prosazování rovnosti v oblasti zdraví pokožky prostřednictvím péče pro všechny
Všechny tyto iniciativy jsou součástí programu Péče CeraVe pro všechny, filantropického projektu zaměřeného na zlepšení přístupu k dermatologické péči v komunitách s omezenými zdroji po celém světě a na posílení schopností zdravotnických pracovníků v první linii, aby mohli pomoci milionům znevýhodněných pacientů.
„My v CeraVe jsme měli tu čest spolupracovat s mimořádnými organizacemi a lídry, kteří sdílejí náš hluboký závazek rozšiřovat přístup k dermatologické péči," řekl Tom Allison, senior viceprezident pro marketing v oblasti medicínské dermatologie ve společnosti L'Oréal. „Zdraví pokožky je základním lidským právem a podpora iniciativ, jako je Světový den zdraví pokožky, poskytuje CeraVe globální platformu pro zahájení diskuze, prosazování rovnosti a vedení cest k reálným změnám pro všechny lidi."
Podpora Světového dne zdraví pokožky 2025 byla dalším odvážným krokem společnosti CeraVe při odstraňování překážek v přístupu k péči a posilování odborníků na zdraví pokožky. Chcete-li se dozvědět více o programu Péče CeraVe pro všechny a iniciativách probíhajících po celém světě, navštivte stránku https://www.lorealdermatologicalbeauty.com/cerave/care-for-all
O společnosti CeraVe
Společnost byla založena v roce 2005. Jejím cílem je poskytovat terapeutickou péči o pleť pro všechny. Značka CeraVe vytváří produkty vyvinuté ve spolupráci s dermatology, které obnovují a udržují přirozenou kožní bariéru. Všechny receptury firmy CeraVe jsou obohaceny o tři ceramidy identické s přirozenou pokožkou (ceramidy 1, 3 a 6-II), přičemž vybrané produkty obsahují technologii MVE pro kontrolovanou a dlouhotrvající hydrataci. Značla CeraVe je nejčastěji doporučovaná dermatology v USA* k péči o pleť a je aktuálně dostupná ve více než 60 zemích po celém světě. CeraVe najdete na Facebooku (@ceraveusa), Instagramu (@cerave), TikToku (@cerave), X (@cerave), případně navštivte webovo stránku www.cerave.com.
O Světovém dni zdraví pokožky
Den světového zdraví pokožky je společným projektem Mezinárodní ligy dermatologických společností (ILDS) a Mezinárodní dermatologické společnosti (ISD). Od roku 2013 se Den světového zdraví pokožky koná po celém světě s cílem zvýšit povědomí o různých kožních onemocněních a zajistit jejich léčbu.
O Národní asociaci bezplatných a charitativních klinik (NAFC)
Národní asociace bezplatných a charitativních klinik (NAFC) je jedinou neziskovou organizací se statusem 501c(3), jejímž posláním je výhradně řešení problémů a potřeb lidí s omezeným přístupem k lékařské péči ve Spojených státech. Zahrnuje více než 1 400 bezplatných a charitativních klinik a lékáren, které těmto pacientům poskytují služby. Programy NAFC poskytují širokou škálu podpory svým členům a tím i pacientům prostřednictvím financování, vzdělávání a školení, advokační činnosti, standardů, pomoci při katastrofách a dalších aktivit.
* IQVIA, průzkum ProVoice, data za posledních 12 měsíců k lednu 2025
1 Seth D a kol. Curr Dermatol Rep. 2017;6(3):204–210.
2 Rosenbaum BE a kol. Pan Afr Med J. 2017;26:125.
3 Coustasse A a kol. Telemed J E Health. 2019;25(11):1022–1032.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2804149/CeraVe_World_Skin_Health_Day.jpg
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2804150/CeraVe_celebrates_World_Skin_Health_Day.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2783504/CeraVe_Logo.jpg
Share this article