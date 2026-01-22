DXC تتشارك مع Ripple لتمكين البنوك العالمية بإمكانات الحفظ والمدفوعات القابلة للتوسع للأصول الرقمية

DXC تدمج تقنية الكتل من الدرجة المؤسسية من Ripple في منصتها المصرفية الأساسية Hogan ، والتي تدعم 5 تريليون دولار في الودائع و 300 مليون حساب على مستوى العالم

يتيح التعاون للمؤسسات المالية الربط بين التمويل القديم والحلول القائمة على الكتل للمؤسسات دون تعطيل البنية التحتية المصرفية الأساسية

آشبورن، فيرجينيا، 22 يناير 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة "دي إكس سي تكنولوجي" DXC Technology (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: (NYSE: DXC) ، الشريك الرائد في مجال تكنولوجيا المؤسسات والابتكار ، عن شراكة استراتيجية مع "ريبل" (Ripple)، وهي شركة تكنولوجيا مالية تقدم حلولاً مشفرة للشركات ، لمساعدة البنوك على تبنّي إمكانات الحفظ والدفع للأصول الرقمية بشكل سلس على نطاق المؤسسة.

نظرًا لأن المؤسسات المالية الخاضعة للتنظيم تعمل في عصر من التغيرات المتزايدة ، فإن اعتماد الأصول الرقمية يعتمد على بنية تحتية للكتل متاحة وآمنة. من خلال هذا التعاون ، تمكّن "دي إكس سي" و "ريبل" المؤسسات المالية والتكنولوجيا المالية من الوصول إلى تكنولوجيا الأصول الرقمية بسلاسة ، مما يربط الأنظمة المالية القديمة بالتمويل على السلسلة. يسمح الحل بالمدفوعات القابلة للبرمجة وتكنولوجيا الأصول الرقمية وحفظها ونقلها ، مما يسمح للمؤسسات بتقديم حالات استخدام الأصول الرقمية المنظمة دون تعطيل الأنظمة المصرفية الأساسية ذات الأهمية الجوهرية للعمل.

من خلال الاستفادة من منصة Hogan للخدمات المصرفية الأساسية التابعة لشركة "دي إكس سي" ، والتي تدعم أكثر من 300 مليون حساب ودائع وأكثر من 5 تريليون دولار من الودائع على الصعيد العالمي ، تدمج المبادرة تكنولوجيا الحفظ والمدفوعات للأصول الرقمية لشركة "ريبل" في بيئات مصرفية واسعة النطاق ، مما يوفر لعملاء Hogan مسارًا مبسطًا لتقديم إمكانات الحفظ والمدفوعات الرقمية.

قال "سانديب بانوت"، الرئيس العالمي والمدير العام للخدمات المالية في "دي إكس سي": "لكي تنتقل الأصول الرقمية إلى التيار الرئيسي المالي ، تحتاج المؤسسات إلى إمكانات للحفظ الآمن والدفع السلس". "يهدف عملنا مع "ريبل" إلى الجمع بين تلك القدرات بطريقة تسمح للبنوك بالانخراط في منظومة الأصول الرقمية دون تغيير أنظمتها الأساسية ، وربط الحسابات التقليدية والمحافظ والمنصات اللامركزية على نطاق المؤسسة".

من خلال توفير اتصال المراحل الأخيرة بين البنية التحتية المصرفية المنظّمة ومنصات الأصول الرقمية ، يساعد التعاون المؤسسات المالية على تجاوز التجريب والانتقال إلى نشر حالات الاستخدام التي تعمل على الكتل في العالم الحقيقي. تستفيد شركات التكنولوجيا المالية أيضًا من الوصول المبسط إلى العلاقات المصرفية المطلوبة لدعم حلول الحفظ والدفع المتوافقة.

قالت "جواني شي"، نائبة الرئيس والمدير التنفيذي لأمريكا الشمالية في "ريبل": "المصارف تتعرض لضغوط متزايدة للتحديث مع الاستمرار في العمل على البنية التحتية المعقدة". "تجلب شراكتنا مع "دي إكس سي" الاحتفاظ بالأصول الرقمية وعملة RLUSD والمدفوعات مباشرة إلى بيئات البنوك الأساسية التي تثق بها المؤسسات بالفعل. معًا ، نحن نسمح للبنوك بتقديم حالات استخدام الأصول الرقمية الآمنة والمتوافقة على نطاق المؤسسة دون تعطيل."

تعزز شراكة "دي إكس سي" - "ريبل" التزام "دي إكس سي" بمساعدة المؤسسات المالية على التحديث بأمان والابتكار بمسؤولية. يمثل هذا خطوة كبيرة إلى الأمام في تمكين تبنّي الأصول الرقمية عبر بيئات الخدمات المصرفية الإنتاجية في جميع أنحاء العالم من خلال نهج الخدمات المصرفية الأساسية المتكاملة.

تعتبر Ripple Payments حلاً مرخصًا شاملاً للدفع عبر الحدود يتيح لـ "ريبل" إدارة تدفق الأموال نيابةً عن عملائها. تم تصميم Ripple Custody للبنوك والمؤسسات المالية لإدارة الأصول الرقمية أو العملات المستقرة أو أصول العالم الحقيقي بشكل آمن.

نبذة عن DXC Technology

شركة "دي إكس سي تكنولوجي" (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز NYSE: DXC) هي شريك رائد للمؤسسات في التكنولوجيا والابتكار، حيث توفّر البرمجيات والخدمات والحلول للمؤسسات العالمية ومنظمات القطاع العام، بما يساعدها على تسخير قدرات الذكاء الاصطناعي لتحقيق نتائج ملموسة في وقت يشهد تغيّرات متسارعة. وبفضل خبرتها العميقة في "خدمات البنية التحتية المُدارة"، وتحديث التطبيقات، وحلول البرمجيات الخاصة بالصناعة، تعمل "دي إكس سي" على تحديث وتأمين وتشغيل بعضٍ من أعقد البنيات التقنية في العالم. يمكنكم معرفة المزيد على موقع الويب dxc.com.

حول Ripple

"ريبل" هي شركة تكنولوجيا مالية تقدم حلول التشفير للشركات. تستخدم Ripple Payments الكتل لجعل المدفوعات عبر الحدود أسرع وأكثر شفافية ويمكن الوصول إليها على نطاق واسع. تقدم Ripple Custody للعملاء طريقة آمنة لتخزين وإدارة الأصول الرقمية. من خلال Ripple Prime ، تقدم الشركة وساطة رئيسية عالمية متعددة الأصول للعملاء المؤسسيين. يتم إصدار روافع لعملة المستقرة من "ريبل" (RLUSD) والعملة المشفرة ، XRP ، عبر هذه الحلول لجعل التمويل التقليدي أكثر كفاءة ولتمكين طرق جديدة لاستخدام الأصول الرقمية.

للتواصل الإعلامي: DXC ، Ashley Houk-Temple ، [email protected] ؛ Ripple: Amy Dunn ، [email protected]

