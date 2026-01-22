شركة DXC تعلن عن شراكة إستراتيجية مع شركة Euronet لتوسيع قدرات إصدار البطاقات والمدفوعات العالمية

آشبورن، فيرجينيا، 22 يناير 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة DXC Technology (مؤشر بورصة نيويورك: DXC)، وهي شريك رائد للمؤسسات في التكنولوجيا والابتكار، اليوم عن شراكة إستراتيجية مع شركة Euronet Worldwide, Inc. (مؤشر بورصة ناسداك: EEFT)، وهي شركة عالمية رائدة في تقنيات المدفوعات؛ لتوسيع قدرات إصدار البطاقات، والائتمان المتجدد، والمدفوعات للمؤسسات المالية حول العالم.

ومن خلال هذا التعاون، ستقوم DXC بدمج منصة Hogan، وهي منصتها المصرفية الأساسية التي تدعم أكثر من 300 مليون حساب ودائع وأكثر من 5 تريليونات دولار من الودائع عالميًا، مع منصة Ren التابعة لشركة Euronet، وهي منصة حديثة لإصدار البطاقات والمعالجة والمدفوعات. ستساعد القدرات المشتركة البنوك وشركات التكنولوجيا المالية وغيرها من مؤسسات الخدمات المالية، بمختلف أحجامها، في تسريع إطلاق برامج إصدار البطاقات والائتمان والمدفوعات، مع تبسيط العمليات مثل التسوية والمطابقة المحاسبية، وتقليص الوقت اللازم لطرح المنتجات الجديدة وضم العملاء.

في البداية، ستعمل DXC مع Euronet على تمكين العملاء المشتركين من اعتماد حلول مُدمجة مُسبقًا لإصدار البطاقات والمدفوعات، تدعم برامج بطاقات الائتمان والخصم المباشر والائتمان المتجدد، إلى جانب بوابات قبول المدفوعات. مع مرور الوقت، ستعمل هذه الشراكة على توسيع قدرة DXC على خدمة شريحة أوسع من المؤسسات المالية، من خلال توفير قدرات إصدار بطاقات ومدفوعات حديثة وقابلة للتوسع، إلى جانب الوصول إلى محفظة خدمات Euronet الأوسع.

مع استمرار احتدام المنافسة في قطاع الخدمات المالية، أصبحت أنشطة إصدار البطاقات والمدفوعات مجالًا إستراتيجيًا رئيسيًا للبنوك الساعية إلى النمو، والتميّز، وتعميق علاقاتها مع العملاء. كما تتوسع شركات المبيعات الرقمية أولًا والمنصات الاستهلاكية في تجارب الدفع المعتمدة على البطاقات والمدفوعات المدمجة، مما يرفع توقعات السرعة والمرونة ونطاق الوصول. واستجابةً لذلك، تستثمر البنوك في قدرات إصدار البطاقات والمدفوعات الحديثة التي تمكّنها من المنافسة على نطاق واسع، وإطلاق منتجات جديدة بكفاءة، وتوسيع منتجاتها عبر الأسواق والقنوات المختلفة.

قال Sandeep Bhanote، الرئيس العالمي والمدير العام للخدمات المالية في DXC: "أصبح إصدار البطاقات والمدفوعات محركين أساسيين لنمو المؤسسات المالية، لكنهما غالبًا ما يظلان مجزأين وبطيئين في التنفيذ". "ومن خلال شراكتنا مع Euronet، فإننا نجمع بين قدرات إصدار البطاقات والمدفوعات المُثبتة وخبرة DXC في الخدمات المالية؛ لمساعدة عملائنا على إطلاق برامج جديدة بشكل أسرع، والتوسُّع بثقة، والدخول إلى أسواق جديدة".

تجلب Euronet معها مجموعة واسعة من خدمات إصدار البطاقات والمدفوعات والمعاملات إلى الشراكة، بما في ذلك قدرات الإصدار والمعالجة العالمية والمعاملات العابرة للحدود. هذه الخدمات، جنبًا إلى جنب مع خبرة DXC في الخدمات المالية وتحديث وتشغيل منصات البنوك والمدفوعات الضرورية للمهام، تعزز قدرة DXC على مساعدة عملائها في تحديث البنيات التحتية للمدفوعات وفتح فُرص جديدة للنمو. وبصورة أوسع، تعزز هذه الشراكة التزام DXC بتطوير قدرات مدفوعات آمنة وقابلة للتوسع وجاهزة للمستقبل لصالح المؤسسات المالية.

وقال Oscar Munoz، نائب رئيس المبيعات للأمريكتين في Euronet: "تتمتع DXC بتاريخ طويل في دعم أبرز المؤسسات المالية العالمية". "ومن خلال عملنا المشترك، فإننا نساعد البنوك ومزوّدي خدمات المدفوعات على تحديث بيئات إصدار البطاقات والمدفوعات بشكل أسرع وبمرونة وثقة أكبر".

نبذة عن شركة DXC Technology

شركة DXC Technology (مؤشر بورصة نيويورك: DXC) هي شريك رائد للمؤسسات في التكنولوجيا والابتكار، توفّر البرمجيات والخدمات والحلول للمؤسسات العالمية ومنظمات القطاع العام — بما يساعدها على تسخير قدرات الذكاء الاصطناعي لتحقيق نتائج ملموسة في وقت يشهد تغيّرات متسارعة. وبفضل خبرتها العميقة في خدمات البنية التحتية المُدارة، وتحديث التطبيقات، وحلول البرمجيات الخاصة بالصناعة، تعمل DXC على تحديث وتأمين وتشغيل بعضٍ من أعقد البنيات التقنية في العالم. يمكنك معرفة المزيد على موقع الإنترنت: dxc.com.

نبذة عن شركة Euronet Worldwide, Inc.

شركة Euronet هي شركة عالمية رائدة في معالجة المدفوعات والمعاملات العابرة للحدود، تنقل الأموال بالطرق التي يعتمد عليها المستهلكون والشركات يوميًا. تشمل حلولها: تحويل الأموال، ومعالجة بطاقات الائتمان والخصم المباشر، وخدمات أجهزة الصرّاف الآلي ونقاط البيع، ومدفوعات العلامات التجارية المرتبطة، وتبادل العملات، وغيرها. ومع توفُّر منتجاتها وخدماتها في أكثر من 200 دولة وإقليم من خلال علامتها التجارية الخاصة أو قطاعات الأعمال التي تعمل فيها العلامات التجارية المرتبطة، فإن شركة Euronet وتقنياتها المالية وشبكاتها تجعل المشاركة في الاقتصاد العالمي أسهل وأسرع وأكثر أمانًا للجميع.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2865764/DXC_Technology_Company_DXC_Announces_Strategic_Partnership_with.jpg

