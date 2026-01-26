ICP DAS-BMP en WHX Dubai 2026 destaca TPU de baja migración y baja fricción

HSINCHU, 27 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- ICP DAS-BMP (Biomedical Polymers), fabricante y proveedor taiwanés de TPU (poliuretano termoplástico) de grado médico, se complace en anunciar su participación en WHX Dubai 2026 (anteriormente Arab Health), que se celebrará del 9 al 12 de febrero en el Centro de Exposiciones de Dubái. Los visitantes podrán encontrar al equipo de ICP DAS-BMP en el expositor S7C117.

Image by ICP DAS-BMP

Lo más destacado de la exposición de este año serán dos innovaciones en TPU que abordan necesidades críticas en la fabricación de dispositivos médicos: la Serie de Baja Migración y la Serie de Baja Fricción.

El TPU Arothane™ ARP-B20 de Baja Migración cumple con la norma ISO 10993 y es apto para implantes hasta por 90 días. Minimiza la migración de aditivos durante el procesamiento, lo que ayuda a que los catéteres conserven superficies lisas durante toda su vida útil, a la vez que ofrece múltiples opciones de color para diseños flexibles y personalizados.

La Serie de Baja Fricción, diseñada con una superficie inherentemente lisa, elimina la necesidad de recubrimientos adicionales o posprocesamiento. Fabricada íntegramente en TPU y libre de PFAS y plastificantes, ofrece estabilidad a largo plazo sin exudación superficial ni migración de aditivos. Sus propiedades de baja fricción son ideales para aplicaciones que requieren una inserción suave, como sondas nasogástricas con guías, a la vez que mantienen la seguridad y el rendimiento durante el almacenamiento y el uso.

ICP DAS-BMP también presentará una amplia gama de TPU para diversas aplicaciones médicas. Las series ARP, ALP y ALC son aptas para dispositivos clasificados como de duración de contacto limitada (menos de 24 horas), prolongada (24 horas a 30 días) y de larga duración (más de 30 días) según la norma ISO 10993-1. Para aplicaciones radiopacas, las series ARP-B20 y ALC-B40 (aptas para implantación de 90 días) y ARP-W/WG (40-60% de tungsteno) ofrecen una mejor visibilidad para dispositivos invasivos o implantables. La serie Engineering Arothane™ EARP, conocida por su claridad y resistencia mecánica, es ideal para componentes de ortodoncia, conectores Luer-Lock y otros dispositivos médicos de precisión.

En conjunto, estos materiales reflejan el compromiso de ICP DAS-BMP con el desarrollo de soluciones de TPU más seguras, fiables y versátiles, ayudando a los fabricantes de dispositivos médicos a satisfacer las cambiantes necesidades de la atención médica.

Acerca de ICP DAS-BMP

ICP DAS-BMP, fabricante y proveedor líder de TPU con sede en Taiwán, cuenta con la certificación ISO 13485 y opera laboratorios especializados en la gestión de la calidad. Aprovechando los más de treinta años de experiencia en automatización industrial de su empresa matriz, ICP DAS, ICP DAS-BMP emplea prácticas de fabricación inteligente para mejorar la calidad del producto y agilizar los plazos de entrega. La empresa se compromete a ofrecer un servicio posventa eficiente y soluciones flexibles, incluso para pedidos pequeños, garantizando la satisfacción del cliente y fomentando colaboraciones a largo plazo.

Si desea más información visite la página web: https://bmp.icpdas.com

