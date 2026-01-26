À l'occasion de WHX Dubai 2026, ICP DAS-BMP présente les TPU à faible migration et à faible friction

HSINCHU, 27 janvier 2026 /PRNewswire/ -- ICP DAS-BMP (Biomedical Polymers), fabricant et fournisseur de TPU (polyuréthane thermoplastique) de qualité médicale basé à Taïwan, a le plaisir d'annoncer sa participation à WHX Dubai 2026 (anciennement Arab Health), qui se déroulera du 9 au 12 février au Centre d'exposition de Dubaï. Les visiteurs peuvent rencontrer l'équipe d'ICP DAS-BMP au Stand S7C117.

Image by ICP DAS-BMP

Le point fort de l'exposition de cette année sera la présentation de deux innovations en matière de TPU pour répondre à des besoins critiques dans la fabrication de dispositifs médicaux : la gamme à faible migration et la gamme à faible friction.

Le TPU Arothane™ ARP-B20 à faible migration est conforme à la norme ISO 10993 et convient pour une implantation jusqu'à 90 jours. Il minimise la migration des additifs pendant le traitement, ce qui permet aux cathéters de conserver des surfaces lisses tout au long de leur durée de stockage, tout en offrant de multiples options de couleurs pour des conceptions flexibles et personnalisées.

La gamme à faible friction, conçue avec une surface intrinsèquement lisse, élimine le besoin de revêtements supplémentaires ou de post-traitement. Entièrement fabriqué en TPU et exempt de PFAS ou de plastifiants, il procure une stabilité à long terme sans exsudation de surface ni migration d'additifs. Ses propriétés de faible friction conviennent aux applications nécessitant une insertion en douceur, telles que les sondes nasogastriques avec fils-guides, tout en maintenant la sécurité et les performances pendant le stockage et l'utilisation.

ICP DAS-BMP présentera également un éventail important de TPU pour diverses applications médicales. Les gammes ARP, ALP et ALC conviennent aux dispositifs classés selon les durées de contact limitées (moins de 24 heures), prolongées (24 heures-30 jours) et à long terme (plus de 30 jours) conformément à la norme ISO 10993-1. Pour les applications radio-opaques, les produits ARP-B20 et ALC-B40 (qualifiés pour une implantation de 90 jours) et la gamme ARP-W/WG (40-60 % de tungstène) offrent une meilleure visibilité pour les dispositifs invasifs ou implantables. La gamme Engineering Arothane™ EARP, connue pour sa clarté et sa résistance mécanique, est idéale pour les composants orthodontiques, les connecteurs Luer-Lock et d'autres dispositifs médicaux de précision.

Ensemble, ces matériaux reflètent l'engagement d'ICP DAS-BMP à proposer des solutions TPU plus sûres, fiables et polyvalentes, afin d'aider les fabricants de dispositifs médicaux à répondre à l'évolution des besoins en matière de soins de santé.

À propos d'ICP DAS-BMP

ICP DAS-BMP, l'un des principaux fabricants et fournisseurs de TPU basé à Taïwan, est certifié ISO 13485 et exploite des laboratoires spécialisés dédiés à la gestion de la qualité. S'appuyant sur plus de trente ans d'expertise en automatisation industrielle de sa société mère ICP DAS, ICP DAS-BMP a mis en œuvre des pratiques d'usine intelligente pour améliorer la qualité des produits et accélérer les délais de livraison. L'entreprise s'engage à fournir un service après-vente réactif et des solutions flexibles, même pour les commandes de petites quantités, à assurer la satisfaction de la clientèle et à favoriser des partenariats à long terme.

Pour en savoir plus, veuillez consulter : https://bmp.icpdas.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2863169/WHX_Dubai_2026_banner.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2492260/icpdas_bmp_Logo.jpg