ICP DAS-BMP na WHX Dubai 2026 apresenta um TPU de baixa migração e baixo atrito

HSINCHU, 26 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A ICP DAS-BMP (Polímeros Biomédicos), fabricante e fornecedora de TPU (poliuretano termoplástico) de grau médico com sede em Taiwan, tem o prazer de anunciar sua participação na WHX Dubai 2026 (anteriormente Arab Health), que acontecerá de 9 a 12 de fevereiro no Centro de Exposições de Dubai. Os visitantes podem encontrar a equipe da ICP DAS-BMP no Estande S7C117.

Imagem por ICP DAS-BMP

O destaque da exposição deste ano serão duas inovações em TPU que atendem às necessidades fundamentais na fabricação de dispositivos médicos: a Série de Baixa Migração e a Série de Baixo Atrito.

O TPU Low-Migration (baixa migração) Arothane™ ARP-B20 está em conformidade com a norma ISO 10993 e pode ser implantado por até 90 dias. Ele minimiza a migração de aditivos durante o processamento, ajudando os cateteres a manterem suas superfícies lisas durante toda a sua vida útil, ao mesmo tempo em que oferece várias opções de cores para designs personalizados e flexíveis.

A série Low-Friction (baixo atrito) Arothane™, projetada com uma superfície inerentemente lisa, elimina a necessidade de revestimentos adicionais ou pós-processamento. Feito inteiramente de TPU e não contendo PFAS ou plastificantes, oferece estabilidade a longo prazo sem exsudação da superfície ou migração de aditivos. Suas propriedades de baixo atrito são ideais para aplicações que exigem inserção delicada, como sondas nasogástricas com fios-guia, mantendo a segurança e o desempenho durante o armazenamento e o uso.

A ICP DAS-BMP também apresentará um amplo portfólio de TPU para diversas aplicações médicas. As séries ARP, ALP e ALC são indicadas para dispositivos com duração de contato classificada como limitada (menos de 24 horas), prolongada (24 horas a 30 dias) e de longo prazo (mais de 30 dias) de acordo com a norma ISO 10993-1. Para aplicações radiopacas, ARP-B20 e ALC-B40 (qualificados para implantação de 90 dias) e a série ARP-W/WG (40–60% de tungstênio) oferecem maior visibilidade para dispositivos invasivos ou implantáveis. A série Engineering Arothane™ EARP, conhecida por sua transparência e resistência mecânica, é ideal para componentes ortodônticos, conectores Luer-Lock e outros dispositivos médicos de precisão.

Juntos, esses materiais refletem o compromisso da ICP DAS-BMP em desenvolver soluções TPU mais seguras, confiáveis e versáteis, ajudando os fabricantes de dispositivos médicos a atender às necessidades crescentes da área da saúde.

Sobre a ICP DAS-BMP

ICP DAS-BMP, fabricante e fornecedora líder de TPU com sede em Taiwan, é certificada pela ISO 13485 e opera laboratórios especializados focados no gerenciamento da qualidade. Aproveitando os mais de trinta anos de experiência em automação industrial de sua controladora ICP DAS, a ICP DAS-BMP emprega práticas de fábrica inteligente para aprimorar a qualidade do produto e agilizar os prazos de entrega. A empresa está comprometida com o suporte pós-venda ágil e soluções flexíveis, mesmo para pedidos de pequenas quantidades, garantindo a satisfação do cliente e promovendo parcerias de longo prazo.

Para mais informações, acesse: https://bmp.icpdas.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2866216/WHX_Dubai_2026_banner.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2492260/5728023/icpdas_bmp_Logo.jpg

FONTE ICP DAS Co., Ltd.