ICP DAS-BMP exhibe su TPU de baja migración y baja fricción en WHX Dubai 2026

HSINCHU, 26 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- ICP DAS-BMP (Biomedical Polymers), fabricante y proveedor de TPU (poliuretano termoplástico) de grado médico, con sede en Taiwán, se complace en anunciar su participación en WHX Dubai 2026 (antes Arab Health), que se llevará a cabo del 9 al 12 de febrero en el Dubai Exhibition Centre. Los visitantes podrán encontrar al equipo de ICP DAS-BMP en el stand S7C117.

Imagen de ICP DAS-BMP

Lo más destacado de la exposición de este año serán dos innovaciones de TPU diseñadas para satisfacer necesidades vitales en la fabricación de dispositivos médicos: la serie de baja migración y la serie de baja fricción.

El TPU Arothane™ ARP-B20 de baja migración cumple con la norma ISO 10993 y es apto para implantes de hasta 90 días. Minimiza la migración de aditivos durante el procesamiento, lo que ayuda a que los catéteres conserven superficies lisas durante toda su vida útil, a la vez que ofrece una amplia variedad de colores para crear diseños flexibles y personalizados.

La serie de baja fricción, diseñada con una superficie intrínsecamente lisa, elimina la necesidad de agregar recubrimientos adicionales o tratamientos después del procesamiento. Compuesta íntegramente por TPU y libre de sustancias perfluoroalquiladas (PFAS) o plastificantes, esta serie ofrece una estabilidad a largo plazo sin exudación superficial ni migración de aditivos. Sus propiedades de baja fricción hacen que sea particularmente adecuada para aplicaciones que requieren de una inserción precisa, como las sondas nasogástricas con guías, mientras mantienen la seguridad y rendimiento durante el almacenamiento y uso.

Además, ICP DAS-BMP exhibirá una amplia selección de materiales de TPU para distintos usos médicos. Las series ARP, ALP y ALC son adecuadas para dispositivos clasificados como de contacto limitado (menos de 24 horas), prolongado (de 24 horas a 30 días) y permanente o a largo plazo (más de 30 días), según la norma ISO 10993-1. Para aplicaciones radiopacas, ARP-B20 y ALC-B40 (aptos para implantes de 90 días) y la serie ARP-W/WG (40-60 % de tungsteno) ofrecen mayor visibilidad para dispositivos invasivos o implantables. La serie Engineering Arothane™ EARP, conocida por su claridad y resistencia, es ideal para ortodoncia, conectores Luer Lock y otros dispositivos médicos de precisión.

En conjunto, estos materiales reflejan el compromiso continuo de ICP DAS-BMP con desarrollar soluciones TPU más seguras, confiables y versátiles que ayuden a los fabricantes de dispositivos médicos a satisfacer las necesidades de salud en constante evolución.

Acerca de ICP DAS-BMP

ICP DAS-BMP, fabricante y proveedor líder de TPU con sede en Taiwán, está certificado con la norma ISO 13485 y dispone de laboratorios especializados dedicados a la gestión de calidad. Gracias a las más de tres décadas de experiencia en automatización industrial de su empresa matriz ICP DAS, ICP DAS-BMP emplea prácticas de fábrica inteligentes para mejorar la calidad de los productos y agilizar los tiempos de entrega. La empresa se compromete a ofrecer un servicio de posventa eficaz y soluciones flexibles, incluso para pedidos pequeños, con lo que garantizará la satisfacción de los clientes y promoverá las alianzas a largo plazo.

Para más información, visite: https://bmp.icpdas.com

