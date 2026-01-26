ICP DAS-BMP auf der WHX Dubai 2026 präsentiert TPU mit geringer Migration und geringer Reibung

HSINCHU, 27. Januar 2026 /PRNewswire/ -- ICP DAS-BMP (Biomedical Polymers), ein in Taiwan ansässiger Hersteller und Lieferant von medizinischem TPU (thermoplastischem Polyurethan), freut sich, seine Teilnahme an der WHX Dubai 2026 (ehemals Arab Health) bekannt zu geben, die vom 9. bis 12. Februar im Dubai Exhibition Centre stattfindet. Besucher finden das Team von ICP DAS-BMP an Stand S7C117.

Das Highlight der diesjährigen Ausstellung sind zwei TPU-Innovationen, die wichtige Anforderungen in der Herstellung medizinischer Geräte erfüllen: die Low-Migration-Serie und die Low-Friction-Serie.

Image by ICP DAS-BMP

Das migrationsarme TPU Arothane™ ARP-B20 ist ISO 10993-konform und für Implantate mit einer Verweildauer von bis zu 90 Tagen geeignet. Es minimiert die Migration von Additiven während der Verarbeitung und trägt dazu bei, dass Katheter während ihrer gesamten Haltbarkeitsdauer eine glatte Oberfläche behalten. Gleichzeitig bietet es zahlreiche Farboptionen für flexible, individuelle Designs.

Die Low-Friction-Serie mit ihrer von Natur aus glatten Oberfläche macht zusätzliche Beschichtungen oder Nachbearbeitungen überflüssig. Sie besteht vollständig aus TPU und ist frei von PFAS oder Weichmachern. Sie bietet langfristige Stabilität ohne Oberflächenausblühungen oder Additivmigration. Ihre reibungsarmen Eigenschaften eignen sich für Anwendungen, die ein reibungsloses Einführen erfordern, wie z. B. Nasensonden mit Führungsdrähten, und gewährleisten gleichzeitig Sicherheit und Leistung während der Lagerung und Verwendung.

ICP DAS-BMP wird auch ein breites TPU-Portfolio für verschiedene medizinische Anwendungen vorstellen. Die Serien ARP, ALP und ALC eignen sich für Geräte, die gemäß ISO 10993-1 als Geräte mit begrenzter (weniger als 24 Stunden), verlängerter (24 Stunden bis 30 Tage) und langfristiger (mehr als 30 Tage) Kontaktdauer klassifiziert sind. Für röntgendichte Anwendungen bieten ARP-B20 und ALC-B40 (zugelassen für eine Implantation von 90 Tagen) sowie die ARP-W/WG-Serie (40–60 % Wolfram) eine verbesserte Sichtbarkeit für invasive oder implantierbare Geräte. Die Engineering Arothane™ EARP-Serie, die für ihre Klarheit und mechanische Festigkeit bekannt ist, eignet sich ideal für kieferorthopädische Komponenten, Luer-Lock-Verbindungsstücke und andere präzise medizinische Geräte.

Zusammen spiegeln diese Materialien das Engagement von ICP DAS-BMP wider, sicherere, zuverlässigere und vielseitigere TPU-Lösungen zu entwickeln, die den Herstellern medizinischer Geräte helfen, den sich wandelnden Anforderungen im Gesundheitswesen gerecht zu werden.

Informationen zu ICP DAS-BMP

ICP DAS-BMP, ein führender TPU-Hersteller und -Lieferant mit Sitz in Taiwan, ist nach ISO 13485 zertifiziert und betreibt spezialisierte Labors mit dem Schwerpunkt Qualitätsmanagement. ICP DAS-BMP nutzt die über dreißigjährige Erfahrung seiner Muttergesellschaft ICP DAS im Bereich der industriellen Automatisierung und setzt intelligente Produktionsverfahren ein, um die Produktqualität zu verbessern und die Lieferzeiten zu verkürzen. Das Unternehmen verpflichtet sich, einen reaktionsschnellen Kundendienst und flexible Lösungen zu bieten, auch bei kleinen Bestellmengen, um die Kundenzufriedenheit zu gewährleisten und langfristige Partnerschaften zu fördern.

Weitere Informationen finden Sie auf: https://bmp.icpdas.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2863169/WHX_Dubai_2026_banner.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2492260/icpdas_bmp_Logo.jpg