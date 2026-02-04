شركة Midea Building Technologies تستعرض حلول المباني المتكاملة "Smart in One" في معرض AHR Expo 2026

لاس فيغاس، 4 فبراير 2026 /PRNewswire/ -- تستعرض شركة Midea Building Technologies مجموعتها الشاملة من حلول المباني الذكية المتطورة تحت شعار "Smart in One" خلال معرض 2026 AHR Expo. يضم المعرض محفظة متنوعة من التقنيات المتقدمة المُصممة لتلبية المتطلبات المتطورة لقطاعات رئيسية، من بينها مراكز البيانات، والمجمعات الصناعية، والمباني التجارية. تشمل الحلول البارزة المعروضة في الجناح: مُبرِّد الطرد المركزي بمحملٍ مغناطيسي MagBoost Apex Pro، وأنظمة التدفّق المتغير للمُبرِّد (VRF) المرنة، وتقنيات المضخات الحرارية المستدامة، إلى جانب منصة Midea iBUILDING الرقمية المتكاملة.

مُبرِّد الطرد المركزي عالي الكفاءة لتطبيقات التبريد عالية المتطلبات

يمثل مُبرِّد الطرد المركزي بمحمل مغناطيسي MagBoost Apex Pro نقلة نوعية في تقنيات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC)، إذ يعتمد على نظام Midea الحاصل على براءة اختراع من الجيل الثاني للمحامل المغناطيسية الخالية من الزيت. يسهم هذا التصميم المبتكر في القضاء على الاحتكاك الميكانيكي وتعزيز الكفاءة والموثوقية التشغيلية. تحقق الوحدة أداءً استثنائيًا مع قيمة أداء متكاملة عند الأحمال الجزئية (IPLV) تصل إلى 9.71 عند استخدام وسيط التبريد R1234ze(E). صمم الكبّاس لعمر تشغيلي طويل يصل إلى 30 عامًا، مع تصنيف حماية IP67، ويعمل بمستوى ضجيج منخفض يبلغ 70 ديسيبل (A) فقط. كما يتيح التصميم المعياري ربط ما يصل إلى 16 وحدة دون الحاجة إلى أنظمة تحكم إضافية، مع دعمه لوسيطي التبريد R1234ze(E) وR513A، لتقليل الأثر البيئي.

حل إدارة حرارية لمراكز البيانات

مع النمو السريع لحوسبة الذكاء الاصطناعي وانتشار الخوادم عالية الكثافة، أصبحت مراكز البيانات بحاجة إلى حلول تبريد تجمع بين الكفاءة والموثوقية. تقدم Midea حلًا متكاملًا لإدارة الحرارة في مراكز البيانات. تُشكّل وحدات توزيع السوائل الدقيقة (CDUs)، وجدران المراوح عالية الأداء، والمبرّدات عالية الكفاءة الركيزة الأساسية لمراكز بيانات فائقة الكفاءة، مما يتيح تحقيق قيم استخدام طاقة (PUE) منخفضة تصل إلى 1.2. كما تضمن المستويات المتعددة من الأنظمة الاحتياطية والتقنيات مانعة التسرب موثوقية نظام التبريد على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع (24/7)، لتمكين الابتكار دون أي تنازلات.

التكامل الذكي كمبدأ أساسي

تتيح منصة Midea iBUILDING، وهي منصة رقمية شاملة طورتها Midea Building Technologies، إدارة المباني بذكاء عبر ربطٍ سلِس بين الأجهزة والبيانات وسيناريوهات التشغيل. حيث تسمح بوابتها الذكية الحائزة على جوائز الاتصال بعدة أنواع من المعدات — بما في ذلك أنظمة التدفّق المتغير للمُبرِّد (VRF) والمضخات الحرارية والمُبرِّدات — من خلال وحدة واحدة تدعم بروتوكولات اتصال متعددة. مع التكامل الأصلي مع بروتوكولي BACnet وModbus، تضمن المنصة توافقًا سلسًا مع أنظمة إدارة المباني (BMS) القائمة. توفر المنصة تطبيقين أساسيين: iEasyComfort الذي يتيح للمستخدمين النهائيين رؤية العمليات ومراقبة استهلاك الطاقة، وiEasyCare الذي يُمكّن إجراء الصيانة التنبؤية مع الكشف عن الأعطال بشكلٍ فوري وتحليل الأداء لموظفي الخدمة والصيانة. وتسهم هذه الأدوات في دعم الصيانة الاستباقية، وتحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز موثوقية الأنظمة.

إجابة موحدة لتحديات مختلفة

قال متحدثٌ باسم Midea Building Technologies: "إن حضورنا في معرض AHR يتجاوز مجرد عرض المنتجات؛ فهو يهدف إلى تقديم إجابة شاملة". "ترتكز فلسفة 'Smart in One' على توفير حلول مترابطة تعالج بشكلٍ مباشر التحديات الجوهرية المتمثلة في كثافة استهلاك الطاقة، والمرونة التشغيلية، وتعقيد الإدارة، عبر قطاعات مثل مراكز البيانات، ومحاور النقل، والمجمعات الصناعية، والمباني التجارية". هذا النهج المتكامل لا يضع Midea كمورّد للمعدات فقط، بل كشريك في دفع قطاع المباني عالميًا نحو مستقبل أكثر استدامة وذكاءً.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2875790/1.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2875791/2.jpg