Midea Building Technologies predstavuje integrované riešenia pre budovy „Smart in One" na veľtrhu AHR Expo 2026
News provided byMidea Building Technologies
Feb 04, 2026, 11:17 ET
LAS VEGAS, 4. február 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Midea Building Technologies predstavuje na veľtrhu AHR Expo 2026 svoj komplexný rad špičkových riešení pre inteligentné budovy na tému „Smart in One". Výstava uvádza rôznorodé portfólio pokročilých technológií navrhnutých na riešenie vyvíjajúcich sa požiadaviek kľúčových sektorov vrátane dátových centier, priemyselných parkov a komerčných budov. Medzi najvýznamnejšie prezentované riešenia patrí odstredivý chladič MagBoost Apex Pro s magnetickými ložiskami, flexibilné systémy VRF, udržateľné technológie tepelných čerpadiel a integračná digitálna platforma Midea iBUILDING.
Vysokoúčinný odstredivý chladič pre náročné chladenie
Odstredivý chladič MagBoost Apex Pro s magnetickými ložiskami predstavuje významný pokrok v technológii HVAC. Využíva patentovaný systém magnetických ložísk druhej generácie značky Midea bez použitia oleja. Tento inovatívny dizajn eliminuje mechanické trenie a zvyšuje účinnosť aj prevádzkovú spoľahlivosť. Jednotka dosahuje výnimočný výkon s IPLV až 9,71 pri použití chladiva R1234ze(E). Kompresor navrhnutý s ohľadom na trvácnosť ponúka 30-ročnú životnosť s krytím IP67 a pracuje s hlučnosťou iba 70 dB(A). Jeho modulárny dizajn umožňuje kombinovať až 16 jednotiek bez dodatočných ovládacích prvkov a zároveň podporuje chladivá R1234ze(E) aj R513A pre znížený dopad na životné prostredie.
Riešenie tepelného manažmentu pre dátové centrá
Vzhľadom na rýchly rozvoj výpočtovej techniky s využitím AI a nasadenie serverov s vysokou hustotou si dátové centrá vyžadujú chladiace riešenia, ktoré zabezpečujú účinnosť aj spoľahlivosť. Midea poskytuje kompletné riešenie pre tepelný manažment dátových centier. Presné CDU, vysokovýkonné ventilátorové steny a účinné chladiče tvoria základný kameň vysoko efektívnych dátových centier, ktoré umožňujú dosiahnuť PUE až na úrovni 1,2. Technológie s viacúrovňovou redundanciou a odolnosťou voči úniku zaručujú nepretržitú spoľahlivosť chladiaceho systému a umožňujú inovácie bez kompromisov.
Inteligentná integrácia ako základný princíp
Midea iBUILDING, komplexná digitálna platforma vyvinutá spoločnosťou Midea Building Technologies, umožňuje inteligentné spravovanie budov prostredníctvom plynulého prepojenia medzi zariadeniami, dátami a scenármi. Oceňovaná inteligentná brána umožňuje pripojenie k viacerým typom zariadení – vrátane systémov VRF, tepelných čerpadiel a chladičov – prostredníctvom jedinej jednotky s podporou rôznych komunikačných protokolov. Vďaka natívnej integrácii BACnet a Modbus zaisťuje platforma jednoduchú kompatibilitu s existujúcimi systémami manažmentu budov (BMS). Platforma poskytuje dve základné aplikácie: iEasyComfort ponúka koncovým používateľom prevádzkový prehľad a monitorovanie energie, zatiaľ čo iEasyCare umožňuje prediktívnu údržbu s detekciou porúch v reálnom čase a analýzou výkonu pre personál servisu a údržby. Tieto nástroje podporujú proaktívnu údržbu, optimalizáciu energie a zvýšenú spoľahlivosť systému.
Zjednotená odpoveď na rôzne výzvy
„Naša prítomnosť na veľtrhu AHR presahuje rámec výstavy produktov. Ide o prezentáciu holistickej odpovede," povedal hovorca spoločnosti Midea Building Technologies. „Filozofia ‚Smart in One' spočíva v poskytovaní prepojených riešení, ktoré priamo zvládajú kľúčové výzvy energetickej náročnosti, prevádzkovej odolnosti a zložitosti manažmentu v rôznych sektoroch, ako sú dátové centrá, dopravné uzly, priemyselné parky či komerčné budovy." Tento integrovaný prístup stavia spoločnosť Midea nielen do pozície dodávateľa zariadení, ale aj ako partnera pri posúvaní globálneho stavebného priemyslu smerom k udržateľnejšej a inteligentnejšej budúcnosti.
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2875790/1.jpg
Share this article