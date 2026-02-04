Midea Building Technologies präsentiert auf der AHR Expo 2026 integrierte Gebäudelösungen unter dem Motto „Smart in One"

LAS VEGAS, 4. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Midea Building Technologies präsentiert auf der AHR Expo 2026 unter dem Motto „Smart in One" sein umfassendes Angebot an innovativen Smart-Building-Lösungen. Die Ausstellung präsentiert ein vielfältiges Portfolio an fortschrittlichen Technologien, die auf die sich wandelnden Anforderungen wichtiger Sektoren wie Rechenzentren, Industrieparks und Gewerbegebäude zugeschnitten sind. Zu den am Stand vorgestellten Lösungen zählen der magnetgelagerte Zentrifugalkühler MagBoost Apex Pro, flexible VRF-Systeme, nachhaltige Wärmepumpentechnologien und die integrative digitale Plattform Midea iBUILDING.

Hocheffizienter Zentrifugalkühler für anspruchsvolle Kühlung

Der magnetgelagerte Zentrifugalkühler MagBoost Apex Pro stellt einen bedeutenden Fortschritt in der HLK-Technologie dar und verfügt über das patentierte ölfreie Magnetlagersystem der zweiten Generation von Midea. Dieses innovative Design eliminiert die mechanische Reibung und verbessert die Effizienz und Betriebssicherheit. Das Gerät erreicht eine außergewöhnliche Leistung mit einem IPLV von bis zu 9,71 bei Verwendung des Kältemittels R1234ze(E). Der Kompressor ist auf Langlebigkeit ausgelegt, bietet eine Lebensdauer von 30 Jahren mit Schutzart IP67 und hat einen Geräuschpegel von nur 70 dB(A). Die modulare Bauweise ermöglicht die Kombination von bis zu 16 Geräten ohne zusätzliche Steuerungen und unterstützt sowohl die Kältemittel R1234ze(E) als auch R513A, um die Umweltbelastung zu reduzieren.

Wärmemanagementlösung für Rechenzentren

Angesichts des rasanten Wachstums im Bereich KI-Computing und der Bereitstellung von Servern mit hoher Dichte benötigen Rechenzentren Kühlungslösungen, die sowohl Effizienz als auch Zuverlässigkeit bieten. Midea bietet eine umfassende Wärmemanagementlösung für Rechenzentren. Die präzisen CDUs, Hochleistungslüfterwände und effizienten Kältemaschinen bilden den Grundstein für hocheffiziente Rechenzentren und ermöglichen PUE-Werte von nur 1,2. Mehrstufige Redundanz und auslaufsichere Technologien gewährleisten die Zuverlässigkeit des Kühlsystems rund um die Uhr und ermöglichen so Innovation ohne Kompromisse.

Intelligente Integration als Kernprinzip

Midea iBUILDING, eine umfassende digitale Plattform, die von Midea Building Technologies entwickelt wurde, ermöglicht intelligentes Gebäudemanagement durch nahtlose Konnektivität zwischen Geräten, Daten und Szenarien. Das preisgekrönte Smart Gateway ermöglicht die Verbindung zu mehreren Gerätetypen – einschließlich VRF-Systemen, Wärmepumpen und Kühlern – über ein einziges Gerät, das verschiedene Kommunikationsprotokolle unterstützt. Durch die native BACnet- und Modbus-Integration gewährleistet die Plattform eine nahtlose Kompatibilität mit bestehenden Gebäudemanagementsystemen (BMS). Die Plattform bietet zwei Kernanwendungen: iEasyComfort bietet Endnutzern Transparenz im Betrieb und Energieüberwachung, während iEasyCare vorausschauende Wartung mit Echtzeit-Fehlererkennung und Leistungsanalyse für Service- und Wartungspersonal ermöglicht. Diese Werkzeuge unterstützen die proaktive Wartung, die Energieoptimierung und die verbesserte Zuverlässigkeit des Systems.

Eine einheitliche Antwort auf verschiedene Herausforderungen

„Unsere Präsenz auf der AHR geht über die reine Produktpräsentation hinaus; es geht darum, eine ganzheitliche Lösung zu präsentieren", erklärte ein Sprecher von Midea Building Technologies. Die „Smart in One"-Philosophie zielt darauf ab, vernetzte Lösungen anzubieten, die direkt die zentralen Herausforderungen in Bezug auf Energieintensität, Betriebsstabilität und Managementkomplexität in verschiedenen Sektoren wie Rechenzentren, Verkehrsknotenpunkten, Industrieparks und Gewerbegebäuden angehen. Mit diesem integrierten Ansatz positioniert sich Midea nicht nur als Ausrüstungslieferant, sondern auch als Partner, der die globale Gebäudeindustrie in Richtung einer nachhaltigeren und intelligenteren Zukunft voranbringt.

